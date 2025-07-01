5 видеоигр, которые затянут вас на сотни часов этим летом, и вы не пожалеете

Если вы ищете игры, в которые можно уйти с головой на все лето — вот подборка, проверенная временем, сюжетами и геймплейной глубиной. Эти проекты не просто развлечение, а целые вселенные, в которых хочется жить.





The Witcher 3: Wild Hunt

Эта игра давно стала современной классикой. В роли ведьмака Геральта вы путешествуете по мрачному и детализированному миру, полному квестов, монстров и моральных выборов. Особенно стоит отметить дополнения — они добавляют десятки часов контента и отдельные сюжетные линии.

Жанры: RPG, открытый мир

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-bit Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 480

DirectX: версии 12

Место на диске: 50 GB





Red Dead Redemption 2

История о последних годах Дикого Запада в лице банды Артура Моргана — это больше, чем просто игра. Это медитативное и трогательное путешествие. Сотни часов можно потратить не только на сюжет, но и на исследование мира: рыбалку, охоту, охрану лагеря и простые разговоры с товарищами.

Жанры: экшен, приключения

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-bit Windows 10/11

Процессор: Intel Core i7-4770K / Ryzen 5 1500x

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 6GB / Radeon RX 480 4GB

Место на диске: 150 GB





Cyberpunk 2077

После множества улучшений Cyberpunk стал тем, чем и должен был быть с самого начала. Найт-Сити — это город, где каждый район живет по своим законам, а каждый выбор может изменить финал. Футуристическая эстетика, захватывающий сюжет и динамичные бои делают игру отличным вариантом для долгих сессий.

Жанры: RPG

Рекомендуемые системные требования:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Core i7-12700 or Ryzen 7 7800X3D

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce RTX 2060 SUPER or Radeon RX 5700 XT or Arc A770

DirectX: версии 12

Место на диске: 70 GB





Dragon's Dogma 2

Продолжение культовой RPG с уникальной системой пешек и боевой механикой. Здесь особенно радует ощущение живого мира: враги реагируют на погоду, союзники учатся у игрока, а каждое решение влияет на развитие истории. Игра не водит за руку, и именно это делает ее особенно затягивающей.

Жанры: RPG, экшен

Рекомендуемые системные требования:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Core i7-10700 or Ryzen 5 3600x

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700

DirectX: версии 12





Elden Ring

Открытый мир от FromSoftware, где вас никто не пожалеет, но именно это и вдохновляет. Междуземье наполнено тайнами, врагами и скрытыми историями. Здесь нет линейного пути — только свобода, изучение и постоянные вызовы. Если вы любите трудные, но честные игры — Elden Ring увлечет надолго.

Жанры: RPG, экшен

Рекомендуемые системные требования:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Core i7-8700 or Ryzen 5 3600x

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX VEGA 56 8GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 60GB



