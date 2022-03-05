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5 тезисов об эффективных коммуникациях от PR-эксперта Назым Жангазиновой
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Сегодня в 12:50

5 тезисов об эффективных коммуникациях от PR-эксперта Назым Жангазиновой

Назым Жангазинова, эксперт по PR и коммуникациям, поделилась пятью советами, которые помогут в эпоху digital.


Назым Жангазинова, город — Нур-Султан, PR-эксперт, @nazym_pr

1. Важно иметь стратегии антикризисных коммуникаций.

В эпоху digital-революции увеличивающий градус агрессии в сети — это повседневная реальность. А главный конфликт в ее основе — недостаток живого общения.

В этой связи, любому бренду или организации необходимо иметь в наличии стратегии антикризисных коммуникаций, которые позволят заблаговременно подготовиться к началу необходимых действий.

2. Репутация должна строиться от сердца.

Не нужно пытаться казаться тем, кем не являетесь. Потому что именно в кризисные ситуации, человек показывает свое истинное лицо.

3. Людям нравятся истории.

Факты во многих случаях вторичны. Сторителлинг — отличный формат коммуникаций и для политика, и для менеджера по продажам автомобилей. Люди проникаются историями, а затем незаметно для себя имплементируют их в реальности. Именно сторителлинг придает маркетинговым коммуникациям человеческое лицо, тем самым, влияя на их охват и эффективность.

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4. Помнить о поддержке имиджа в сети.

Меня часто спрашивают: — Как публичной личности не нарваться на негатив и хейт в сети? Ответ прост: — Перестать быть публичным. Невозможно плыть, не возмущая поверхности воды. Поэтому, выходя в публичное пространство, каждый человек должен еще больше контролировать свои действия, чтобы в определенный момент не навредить своему имиджу, который может выстраиваться годами, а может быть разрушен за один день.

5. Открытость и честность — лучший и наименее затратный способ коммуникаций.

Практически в каждой организации существует иерархия, через которую проходит информация. Если она хранится исключительно «наверху», это лишь увеличивает олигархическую сущность любой организации и не помогает ее развитию. Правильнее всего действовать, по умолчанию придерживаясь открытости и честности. Только информационная свобода способна создать по-настоящему сильный HR-бренд для компании, которая стремится к долгосрочному развитию и формированию устойчивого позитивного имиджа как во внутренней, так и во внешней среде.

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