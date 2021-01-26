5 способов спасти планету, в квартире, в рамках мегаполиса

Современный социум подразумевает использование целого ряда предметов и услуг, которые формируют обязательный список обязанностей для миллионов людей. Такие банальные вещи, как автомобиль, который засоряет не только воздух выхлопами целого списка вредоносных газов, но и отравляет грунт изношенными покрышками и колодками, простой электрический чайник на кухне потребляет 1 кВт электроэнергии, которая вырабатывается турбинами с сжиганием нефти, и целый ряд подобных обязательных вещей, которые человек не может исключить из своей жизни. То есть это своеобразный замкнутый круг, когда человек хотел бы что-то изменить и уменьшить ущерб, который он наносит планете ежедневно, но не знает, как, так как его возможности ограничены в рамках квартиры крупного мегаполиса и постоянной занятостью бытовыми вопросами.



Топ-5 инструментов, которые может использовать житель мегаполиса для сокращения своего личного ущерба, минимально ограничивая себя в бытовом плане. Стоит заметить, что данные шаги займут у вас 15 минут и позволят сократить выброс 500 кг пищевых отходов, потребление воды до 50 кубических метров и сэкономить электричество на сотни кВт в год.

Итак, начнем с самых неоправданно вредных с данной точки зрения приборов:





Электрический чайник

В среднем электрический чайник включается в семье из трех-четырех человек около трех раз в день, потребляя около 3 кВт электроэнергии, это большая цифра, которая равна месяцу работы холодильника или пяти-шести запускам стиральной машины. К счастью, удаление чайника с кухни сократит электропотребление на 90-100 кВт в месяц и позволит сэкономить за услуге ЖКХ и внести свой вклад в сокращение парниковых газов от работы турбин электростанции, сжигающей продукты нефти. Ведь по факту столь скорое кипячение воды не столь критично, чем это может показаться.





Измельчитель, все еще редкий у нас, но обязательный в мире

Средняя семья из трех человек выбрасывает больше 500 килограмм именно пищевых отходов в год. Стоит заметить, что кроме запаха на кухне и общей негигиеничности выбрасывания пищевых отходов в мусорное ведро пищевые отходы выделяют в три раза более опасный для озонового слоя планеты газ — метан, именно он причина глобального потепления на планете.

Это устройство измельчает все виды органических пищевых отходов, которые составляют более 40% отходов, создавая незабываемые запахи в квартире, и заставляют людей выбрасывать мусор каждый день. С измельчителем мусор будет состоять лишь из бумаги и пластика, поэтому вынос будет необходим лишь один раз в неделю.





Посудомоечная машина

Современные посудомоечные машины — это не только удобное средство для мытья посуды, но и пяти-шестикратная экономия воды, по сравнению с мытьем посуды руками. Просто пожалейте себя, ведь с посудомойкой вы вносите огромный вклад в сохранение водных запасов нашей планеты, экономя от двух до четырех кубических метров воды в месяц.





Регулировка унитаза

Данный вопрос — самый простой и одновременно гениальный, так как открыв крышку унитаза и убрав уровень поплавка камеры на минимальное значение уровня воды в бачке, вы сэкономите около 100 литров воды в месяц в рамках семьи из трех-четырех человек.





Лампы накаливания

До сих пор во многих квартирах, особенно старого фонда, установлены лампы накаливания, которые не только потребляют 60-100 Вт электроэнергии в час, но и нагревают воздух в помещениях, при этом освещая само помещение не совсем приятным желтым оттенком.

Так как цоколи у ламп накаливания стандартные, то данные цоколи уже учтены производителями диодных ламп — уникального продукта для дома. Диодные лампы не только потребляют от 20 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, но и имеют в десятки раз больший ресурс использования и белый, более яркий оттенок света.





Источник: snob.ru