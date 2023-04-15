Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/db2/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/db2753a808c9f0d238e773055ba2a7d6.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
5-spikerov-kotoryh-tochno-nuzhno-poslushat-na-beetech-conf
5 спикеров, которых точно нужно послушать на beetech conf
217
Главный

Сегодня в 10:44

5 спикеров, которых точно нужно послушать на beetech conf

22 апреля в Алматы состоится beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров и других dev-специалистов. Редакция weproject изучила программу конференции и отобрала пять спикеров, выступления которых нельзя упустить.


Как устроена система рекомендаций в Jusan Bank, какие ошибки нельзя допустить при расширении бизнеса в новой стране и как научить языковую модель понимать казахский язык? Об этом и многом другом расскажут спикеры на beetech conf

22 апреля в Алматы состоится beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров и других dev-специалистов. Программа разделена на четыре стрима: Product, Engineering, Big Data и Agile. Конференция проводится офлайн в Алматы, но участвовать можно онлайн, если вы зарегистрируетесь заранее.

Организаторы получили более 120 заявок от потенциальных спикеров и отобрали 40 из них для участия. Редакция weproject изучила программу конференции и отобрала пять спикеров, выступления которых нельзя упустить.


«Как мы развиваем BI-платформу в inDrive»

Дмитрий Щербенко, Team Leader of Bi Developers в InDrive

Дмитрий_Щербенко.JPG

Дмитрий поделится опытом развития BI-платформы как продукта в inDrive, расскажет, как они с командой пришли к этому подходу, какой стек используют, как решают текущие задачи и строят план развития BI-инженеров.

При развитии BI-платформы сотрудники сталкивались с различными вызовами: от конкуренции с легаси-сервисами до выстраивания типовых витрин данных для отчетности внутри CDM слоя данных, от формирования Handbook до разработки программы обучения.


«Как научить языковую модель понимать казахский язык»

Бексултан Сагындык, Machine Learning Engineer в Beeline Казахстан

Бексултан_Сагындык.JPG

Бексултан расскажет, как адаптировать большие языковые модели под специализированный домен, например, казахский язык или телеком сферу, какие шаги необходимо предусмотреть, какие сложности могут возникнуть в процессе и на какую пользу может рассчитывать бизнес. Доклад будет интересен и полезен тем, кто хочет узнать простой способ улучшения качества текущих NLP-моделей в продакшене.


«Как мы подняли коэффициент удержания пользователей в 1Fit в два раза»

Дидар Нуркаир, Team Lead Data Science в 1Fit

Дидар_Нуркаир.jpg

Дидар расскажет о том, как построить модель расчета персональной цены для каждого клиента в сфере фитнеса, а еще как за счет этого увеличить долю и выручку с пролонгации в два раза.

В докладе будут затронуты темы сегментации клиентов на ABC когорты, построения модели оттока, расчета будущих затрат на клиента и максимизации выручки при более низких ценах.


Как устроена система рекомендаций в Jusan Bank

Бауыржан Аубакир, Director of Data Analytics and Machine Learning департамента в Jusan Bank

Бауржан_Аубакир_Jusan.JPG

Бауыржан расскажет о том, как удалось интегрировать «хотелки» бизнеса с техническими возможностями и сделать системы рекомендации важной частью коммуникации с клиентами банка, обеспечив Real-time. В выступлении он расскажет:

— когда и кому лучше всего показывать рекламу в приложении?

— как часто отправлять уведомления пользователям?

— как обеспечить Real-Time, если legacy-системы этому противятся?

— как интегрировать ML без страха и боли?


«Как найти product market fit?»

Ильяс Исатаев, предприниматель, CEO Invictus Group

Ильяс Исатаев - CEO Invictus Group.jpg

На примере hero`s journey Ильяс расскажет про такие этапы поиска product market fit для инновационного продукта на рынке как: поиск целевой аудитории, поиск основных ценностей продукта, поиск бизнес моделей и упаковка.


Доклады и дискуссии будут интересны людям разных профилей. Зарегистрироваться на ивент можно здесь.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #it #beeline #конференция #beetechconf
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Русские стартапы в Силиконовой долине: как привлечь миллионы инвестиций
19758
16 лайфхаков по использованию Amazon, AliExpress, Asos и eBay
19127
10 стартап-проектов, которые участвуют в программе Fintech Stars в Астане
9020
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.