5 спикеров, которых точно нужно послушать на beetech conf

22 апреля в Алматы состоится beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров и других dev-специалистов. Редакция weproject изучила программу конференции и отобрала пять спикеров, выступления которых нельзя упустить.





Как устроена система рекомендаций в Jusan Bank, какие ошибки нельзя допустить при расширении бизнеса в новой стране и как научить языковую модель понимать казахский язык? Об этом и многом другом расскажут спикеры на beetech conf

22 апреля в Алматы состоится beetech conf — ежегодная IT-конференция от Beeline Казахстан для инженеров, разработчиков, product-менеджеров и других dev-специалистов. Программа разделена на четыре стрима: Product, Engineering, Big Data и Agile. Конференция проводится офлайн в Алматы, но участвовать можно онлайн, если вы зарегистрируетесь заранее.

Организаторы получили более 120 заявок от потенциальных спикеров и отобрали 40 из них для участия. Редакция weproject изучила программу конференции и отобрала пять спикеров, выступления которых нельзя упустить.





«Как мы развиваем BI-платформу в inDrive»

Дмитрий Щербенко, Team Leader of Bi Developers в InDrive





Дмитрий поделится опытом развития BI-платформы как продукта в inDrive, расскажет, как они с командой пришли к этому подходу, какой стек используют, как решают текущие задачи и строят план развития BI-инженеров.

При развитии BI-платформы сотрудники сталкивались с различными вызовами: от конкуренции с легаси-сервисами до выстраивания типовых витрин данных для отчетности внутри CDM слоя данных, от формирования Handbook до разработки программы обучения.





«Как научить языковую модель понимать казахский язык»

Бексултан Сагындык, Machine Learning Engineer в Beeline Казахстан





Бексултан расскажет, как адаптировать большие языковые модели под специализированный домен, например, казахский язык или телеком сферу, какие шаги необходимо предусмотреть, какие сложности могут возникнуть в процессе и на какую пользу может рассчитывать бизнес. Доклад будет интересен и полезен тем, кто хочет узнать простой способ улучшения качества текущих NLP-моделей в продакшене.





«Как мы подняли коэффициент удержания пользователей в 1Fit в два раза»

Дидар Нуркаир, Team Lead Data Science в 1Fit





Дидар расскажет о том, как построить модель расчета персональной цены для каждого клиента в сфере фитнеса, а еще как за счет этого увеличить долю и выручку с пролонгации в два раза.

В докладе будут затронуты темы сегментации клиентов на ABC когорты, построения модели оттока, расчета будущих затрат на клиента и максимизации выручки при более низких ценах.





Как устроена система рекомендаций в Jusan Bank

Бауыржан Аубакир, Director of Data Analytics and Machine Learning департамента в Jusan Bank





Бауыржан расскажет о том, как удалось интегрировать «хотелки» бизнеса с техническими возможностями и сделать системы рекомендации важной частью коммуникации с клиентами банка, обеспечив Real-time. В выступлении он расскажет:

— когда и кому лучше всего показывать рекламу в приложении?

— как часто отправлять уведомления пользователям?

— как обеспечить Real-Time, если legacy-системы этому противятся?

— как интегрировать ML без страха и боли?





«Как найти product market fit?»

Ильяс Исатаев, предприниматель, CEO Invictus Group





На примере hero`s journey Ильяс расскажет про такие этапы поиска product market fit для инновационного продукта на рынке как: поиск целевой аудитории, поиск основных ценностей продукта, поиск бизнес моделей и упаковка.





Доклады и дискуссии будут интересны людям разных профилей. Зарегистрироваться на ивент можно здесь.