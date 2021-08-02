5 сообществ для качественного нетворкинга в русскоязычном пространстве

Mesto

Mesto — закрытое комьюнити, где «люди помогают друг другу создавать полезные компании и продукты». Тут можно общаться с единомышленниками и работать над идеями в командах. Есть локальные сообщества и группы, посвященные маркетингу, спорту, инвестициям, дизайну, английскому языку, брендингу, разработке и так далее. В Telegram-канале дают анонсы эфиров на радио, рассказывают про офлайн-формат «Место Силы» и другие ивенты в сфере.

Как вступить: чтобы попасть в сообщество, нужно получить приглашение. Для этого вы заполняете на сайте анкету с подробным рассказом о себе. В течение двух недель модераторы пришлют ответ. Отказ обычно получают те, кто пришел в «Место» исключительно за пиаром, закинул мало информации или не разделяет ценности комьюнити.













«Шмит16»





«Шмит16» — это объединение предпринимателей, которые обсуждают развитие бизнеса, продвижение и эффективную коммуникацию. Например, то, как сформировать видение продукта и почему нужно инвестировать в стартапы, а не в недвижимость. А еще запускают кемпы для предпринимателей, бессрочные челленджи по созданию контента, закрытые конференции и кинопоказы для сообщества. В комьюнити входят CEO Profi.ru, основатель ABBYY Language Services, основатель Miro и другие.

Как вступить: бизнес-клуб — закрытый, но некоторые мероприятия проходят для подписчиков Telegram-канала и всех желающих.





Startup Leadership Program Moscow





Startup Leadership Program Moscow — международное сообщество для peer-to-peer обучения основателей стартапов. Peer-to-peer — это технология, при которой участники учат друг друга новому. В ней нет вертикали «ученик-учитель». SLP — это сеть из 19 городов, так что в комьюнити более 3500 участников со всего мира. В программе 20 очных классов, на которых рассказывают, как составлять финансовую модель, делать классный питч и привлекать инвестиции, управлять продуктом и маркетингом на всех этапах, выстраивать отдел продаж, коннектиться с командой и существовать в правовом поле. После окончания программы каждый выпускник может участвовать во всех ивентах SLP.

Как вступить: оставить заявку на сайте. Если выпускник SLP может дать вам рекомендацию, это будет жирным плюсом.













Impact Hub Moscow





Impact Hub Moscow — тоже часть международной сети. Это центр поддержки социальных проектов. Например, в Хабе есть программа для инклюзивных предпринимателей и проект поддержки женских инициатив за гендерное равенство. А еще Хабу можно помочь и взять какие-то инициативы под свое крыло — у ребят развито партнерство.

Как вступить: оставьте на сайте заявку на участие в программе. Возможно, после анкеты вам еще нужно будет пройти собеседование.





The Breakfast





The Breakfast — это приложение, которое подбирает компанию по интересам. Вы указываете в анкете две категории — это темы, которые вы готовы обсуждать часами, и темы, которые волнуют вас прямо сейчас. В зависимости от вашего выбора приложение закинет вам собеседника, с которым вы можете сходить на завтрак, чтобы обсудить все это офлайн.

Как вступить: скачать приложение с инвайтом от знакомого, который уже им пользуется.





Источник: Telegram-канал @setters.