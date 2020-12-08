5 предметов, которые нельзя выбрасывать в мусорный бак

Сергей Яруллин, генеральный директор AXE Machinery — производителя оборудования для переработки и менеджмента отходов







В быту мы часто используем предметы, которые нужно правильно утилизировать и сдавать в специальные пункты приема. Удобнее всего было бы применять контейнеры для сбора опасных отходов, которые должны быть на каждой площадке с мусорными баками, но пока ситуация далека от идеальной. Поэтому сортировка и доставка таких предметов до пункта приема остается на совести каждого выбрасывающего.

Список опасных отходов постоянно обновляется. Степень потенциального вреда такого мусора зависит от его взрывоспособности, токсичности, воспламеняемости, радиоактивности и других показателей.

Большинство людей не готовы везти отходы на другой конец города. Также сказывается отсутствие информации: граждане просто не знают, куда сдавать, например, лампочки дневного света, а некоторые даже не в курсе их опасности.





Расскажем об опасных бытовых предметах и о том, что с ними делать.





1. Батарейки

Батарейка безвредна, пока ее корпус цел. Попадая на свалку, батарейки горят, ржавеют и выделяют токсичные вещества и тяжелые металлы. Они оседают в почве, воде, а затем переходят не только в овощи и фрукты, но даже в мясо домашних животных.

Собирать отходы вместе с коллегами проще, чем делать это в одиночку. Заведите в офисе специальную коробку для сбора и хранения отработанных батареек. В конце года собранный груз можно сдать в пункт приема.





2. Люминесцентные лампы

Так называемые лампы дневного света, или люминесцентные, содержат ртуть ― смертельно опасный тяжелый металл, поражающий нервную систему, почки, печень, ЖКТ и дыхательные пути. В одной компактной лампе — 3-6 мг ртути, а в линейной («длинной») ― до 50 мг.

Выбрасывать такие элементы в мусорный контейнер нельзя. Если колба разбивается, а в обычном контейнере для твердых отходов это почти неизбежно, ртуть проникает сначала в почву, а затем в грунтовые воды.

Сдать лампы можно там же, где и батарейки. Идея с коллективным сбором в офисе или подъезде тоже подойдет.





3. Автопокрышки

Покрышки совсем не разлагаются и поэтому могут наносить вред экологии столетиями. При горении они становятся источником токсичных веществ, опасных для природы и здоровья человека. Есть только один способ утилизации изношенных шин — переработка в резиновую крошку. Из нее изготавливают мягкие покрытия для спортивных и детских площадок.

Узнайте о возможности сдать шины на СТО, где вы обслуживаете автомобиль. Возможно, вам даже выплатят компенсацию за сырье. Также покрышки часто принимают на утилизацию в шиномонтажных мастерских.





4. Ртутные градусники

Выливаясь из разбитого градусника, ртуть разделяется на мелкие шарики и испаряется. Длительное попадание паров этого вещества в организм человека, даже в небольшой концентрации, может привести к смерти.





Если вы разбили градусник, нужно действовать так:





— выведите из комнаты детей и домашних животных

— если температура на улице не выше 18 градусов, откройте окна, а двери оставьте закрытыми, чтобы избежать сквозняка. Если на улице слишком тепло, открывать окна не стоит — ядовитые вещества при высокой температуре будут испаряться быстрее

— у входа в комнату постелите тряпку, смоченную в растворе соды или марганцовки. Это нужно сделать, чтобы не разнести ртуть ногами по всей квартире. Наденьте перчатки, бахилы и марлевую повязку

— шарики ртути соберите с помощью плотной салфетки, пропитанной растительным маслом. Когда капельки вещества прилипнут к промасленной салфетке, положите ее в стеклянную банку вместе с осколками градусника. Емкость плотно закройте полиэтиленовой крышкой. Также для сбора шариков ртути можно использовать резиновую грушу, шприц с толстой иглой или скотч

— после того как соберете все осколки и шарики, помойте пол, используя дезинфицирующие средства. Запрещается применять веник или пылесос

— место разлива опасного вещества обработайте раствором марганцовки или хлорки. Это окислит ртуть и приведет ее в нелетучее состояние.





5. Аккумуляторы

Аккумуляторы содержат свинец, серную кислоту и другие опасные элементы. Собирать такие отходы необходимо отдельно от другого мусора, в специально отведенном помещении. Оно должно быть оборудовано поддоном, чтобы предотвратить разлив электролита.

Автомобильные аккумуляторы принимают на переработку заводы. Для этого сдайте старый прибор в пункт приема или в магазин, где вы приобретаете новый. Часто при этом продавцы предлагают скидку на покупку нового аккумулятора.

Кроме того, вы можете немного заработать. Вбейте в поисковике «сдать старый аккумулятор», «покупаем аккумуляторы». Такие объявления встречаются часто. Уточните, что будет оцениваться, вес или емкость, и выберите выгодный для себя вариант.





Источник: lifehacker.ru