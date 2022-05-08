5 полезных статей для тех, кто собирается переезжать в Турцию

Собрали полезные интервью, где вы узнаете, как выбрать город для жизни в Турции, как получить ВНЖ, где лучше работать или как открыть свое дело.







Как переехать в Турцию, получить ВНЖ и открыть компанию — рекомендации специалиста





Камиль Мурадов, город — Стамбул, основатель компании Buta Consulting, @kamil_muradov_butadan

Граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана могут непрерывно находиться на территории Турции 90 дней. Россияне — 60 дней. При этом процесс регистрации проходить не нужно.

В течение разрешенного срока пребывания в Турции надо подавать документы на туристический ВНЖ. Для этого нужны: договор аренды или нотариально заверенное поручение от человека, у которого вы будете жить, банковский счет, анкета, медицинская страховка, квитанция об уплате государственной пошлины. Ее размер зависит от страны. Например, казахстанцы должны заплатить 80 $ и 10 $ за сам документ. Россияне платят 23,5 $ и 10 $ за карточку. Для граждан Кыргызстана, помимо 80 $ и платы за документ, есть единоразовые визовые сборы в размере 1033 лир.

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Цены, районы и документы: что нужно знать о покупке жилья в Аланье и Стамбуле













Арина Умарова, 27 лет, город — Аланья, партнер агентства недвижимости Trust United, @arisha_un



Я партнер компании Trust United в Алании. Мы с мужем помогаем приобретать недвижимость в Турции.



Алания делится на десять районов. Недвижимость строится везде, в том числе вдоль всего Средиземного моря.

Для начала нужно понять, для чего вы берете квартиру. Если для сдачи в аренду, то лучше подойдет центр либо побережье. В случае если жить будете сами, то стоит выбрать спокойные районы.

Район Mahmutlar подойдет тем, кто не владеет турецким языком. Там самое большое скопление жителей из стран СНГ. Для тех, кто любит природу, советую район Avsallar — одно из самых зеленых мест в Алании со знаменитыми песчаными пляжами Incekum. Есть также Oba. Это самый большой район и второй центр города.

Всегда стоит проверять компанию, у которой вы собираетесь приобретать недвижимость. Не помешает обратить внимание на застройщика — посмотреть его готовые объекты, узнать отзывы.

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Где жить в Турции: 7 городов для карьеры, бизнеса или пенсии









Турция — это не только популярное место для отдыха, но и место для постоянного места жительства среди иностранцев. Страна привлекает людей со всего мира комфортными ценами, погодными условиями и культурным разнообразием. Издание о жизни за рубежом Expatra составило рейтинг лучших городов для жизни в Турции.

Стамбул — выбор для профессионалов





Город для тех, кто ищет работу или хочет открыть бизнес. Стамбул — исторический, экономический и культурный центр страны, поэтому он так привлекает квалифицированных специалистов. Но стоит учитывать, что стоимость жизни здесь выше, чем в других городах Турции.

Анталия — для бизнеса в сфере туризма или спокойной пенсии





Анталия — известный туристический город. Идеально подходит для тех, кто думает об открытии ресторана или гостиницы. Работа будет носить сезонный характер, но спрос будет высоким.

Анталия и другие приморские города Турции привлекают экспатов, которые хотят насладиться великолепием жизни на побережье. Здесь можно и комфортно работать благодаря высокой скорости интернета и удобной системы общественного транспорта. Сам город чистый и безопасный.

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Кем работать в Турции — 10 самых высокооплачиваемых профессий









Если вы думаете о переезде в Турцию, следует подумать, и кем вы будете там работать. Предлагаем к прочтению перевод материала salaryexplorer.com о самых высокооплачиваемых профессиях в стране.

Врачи





Диапазон зарплат: 14 600 — 45 200 турецких лир

Из-за характера работы хирурги возглавляют список самых высокооплачиваемых профессий. Она сопряжена с высоким риском и требует обширных знаний и длительного обучения.

Судьи





Диапазон зарплат: 12 200 — 37 900 турецких лир

Судьи получают довольно высокую зарплату из-за огромной ответственности, которая ложится на их плечи. Решать судьбы людей — непростая задача, и высокая заработная плата вполне оправдана.

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Как открыть компанию в Турции: документы, уставной капитал, налоги













Юлия Чимен, 29 лет, город — Стамбул, ассистент Председателя Правления, отдел коммерческого развития, @yulia.cimen

Для начала понадобится капитал — от 10 000 до 50 000 лир, в зависимости от формы юридического лица. После оформления переводов, апостилей паспортов и адресных выписок, фирма открывается в течение недели.

Также потребуется хороший юрист, который составит документы: устав компании, различные доверенности, декларации и подписи так, чтобы сроки не затянулись.

Есть вариант создания ИП, его достаточно для торговли на онлайн-площадках. В этом случае процесс занимает больше времени, но капитал и длинный список документов не потребуется.

Подробнее здесь.



