5 новых казахстанских приложений, о которых вы могли не знать

Полезные приложения, которые могут упростить жизнь.
Beep BeepAndroid
iOS
Мобильное приложение Beep Beep — это онлайн-платформа, объединяющая автоинженеров, автовладельцев, автосервисные компании в одном месте. С помощью мобильного приложения вы можете отправить запрос о помощи, не выходя из своей машины. Приложение разработал и запустил 28-летний алматинец Баглан Олжабаев.
Если у вас случилась непредвиденная ситуация, машина сломалось, то можно просто оставить в приложении заявку, и тот автолюбитель, который будет проезжать мимо, увидит ее и по возможности поможет. Цену за услугу назначает сам клиент — автовладелец, который нуждается в помощи. Есть и другая полезная функция: профессиональные услуги сервисных компаний. К примеру, автомобилисту нужно покрасить автомобиль или поменять бампер. В таком случае в приложении отправляется фотография и запрос, на который откликаются СТО, высылая свои цены и сроки.Источник: kapital.kz
iAzamatAndroid
iOS
Приложение iAzamat предназначено для горожан и гостей Алматы. Проект создан для того, чтобы вовлечь жителей в позитивное изменение Алматы, в том числе по направлениям: общественный транспорт, ремонт дорог, ЖКХ, благоустройство, озеленение, уборка улиц, освещение.
Функционал iAzamat предусматривает:
— участие в опросах и голосованиях по актуальной повестке различных городских структур
— получение оперативной и достоверной информации о жизнедеятельности города
— программу лояльности для активных пользователей.
Sagi
Sagi — удобное мобильное приложение, с помощью которого можно в один клик дарить онлайн подарочные сертификаты кому угодно из любой точки мира. Это сервис для тех, кто ценит время, комфорт и любит радовать близких. Но это не только приложение для подарков и подарочных сертификатов, это социальная сеть, где можно делиться своими желаниями, оставлять отзывы, смотреть рейтинги заведений и видеть предпочтения своих друзей.
Android
Ashyq
iOS
Приложение предназначено для регистрации входа посетителей в заведения, подключенных к приложению. Работать приложение будет просто. Посетителю, желающему войти на объект бизнеса, участвующего в пилоте, необходимо отсканировать на входе специальный QR-код. С помощью интеграции с единой базой ПЦР на экране смартфона появится индикатор цвета, обозначающий его эпидемиологический статус.
TabysAndroid
iOS
Tabys — простое и удобное мобильное приложение, с помощью которого человек с минимальными финансовыми знаниями может начать инвестировать. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в приложении и добавить свою банковскую карту.
Главный продукт приложения — биржевые ноты, которые позволяют инвестировать не в акции конкретных предприятий, а сразу в «корзину» различных ценных бумаг, например, в акции 500 крупнейших компаний США. Так можно вкладывать в драгоценные металлы или нефть сорта Brent, облигации компаний США или ноты Казначейства США, акции и облигации развивающихся рынков. Это доступный инструмент инвестирования стоимостью от 10 до 35 $.