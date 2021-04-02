5 новых казахстанских приложений, о которых вы могли не знать

Полезные приложения, которые могут упростить жизнь.





Beep Beep

С помощью мобильного приложения вы можете отправить запрос о помощи, не выходя из своей машины. Приложение разработал и запустил 28-летний алматинец Баглан Олжабаев.

Если у вас случилась непредвиденная ситуация, машина сломалось, то можно просто оставить в приложении заявку, и тот автолюбитель, который будет проезжать мимо, увидит ее и по возможности поможет. Цену за услугу назначает сам клиент — автовладелец, который нуждается в помощи. Есть и другая полезная функция: профессиональные услуги сервисных компаний. К примеру, автомобилисту нужно покрасить автомобиль или поменять бампер. В таком случае в приложении отправляется фотография и запрос, на который откликаются СТО, высылая свои цены и сроки.

Источник:

kapital.kz





iAzamat

Проект создан для того, чтобы вовлечь жителей в позитивное изменение Алматы, в том числе по направлениям: общественный транспорт, ремонт дорог, ЖКХ, благоустройство, озеленение, уборка улиц, освещение.

Функционал iAzamat предусматривает:

— участие в опросах и голосованиях по актуальной повестке различных городских структур

— получение оперативной и достоверной информации о жизнедеятельности города

— программу лояльности для активных пользователей.





Sagi

Android

iOS

Sagi — удобное мобильное приложение, с помощью которого можно в один клик дарить онлайн подарочные сертификаты кому угодно из любой точки мира. Это сервис для тех, кто ценит время, комфорт и любит радовать близких. Но это не только приложение для подарков и подарочных сертификатов, это социальная сеть, где можно делиться своими желаниями, оставлять отзывы, смотреть рейтинги заведений и видеть предпочтения своих друзей.



Ashyq

Tabys

Работать приложение будет просто. Посетителю, желающему войти на объект бизнеса, участвующего в пилоте, необходимо отсканировать на входе специальный QR-код. С помощью интеграции с единой базой ПЦР на экране смартфона появится индикатор цвета, обозначающий его эпидемиологический статус.Для этого нужно лишь зарегистрироваться в приложении и добавить свою банковскую карту.

Главный продукт приложения — биржевые ноты, которые позволяют инвестировать не в акции конкретных предприятий, а сразу в «корзину» различных ценных бумаг, например, в акции 500 крупнейших компаний США. Так можно вкладывать в драгоценные металлы или нефть сорта Brent, облигации компаний США или ноты Казначейства США, акции и облигации развивающихся рынков. Это доступный инструмент инвестирования стоимостью от 10 до 35 $.



