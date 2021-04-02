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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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5 новых казахстанских приложений, о которых вы могли не знать
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Сегодня в 11:17

5 новых казахстанских приложений, о которых вы могли не знать

Полезные приложения, которые могут упростить жизнь.

Beep Beep

Android
iOS

Мобильное приложение Beep Beep — это онлайн-платформа, объединяющая автоинженеров, автовладельцев, автосервисные компании в одном месте. С помощью мобильного приложения вы можете отправить запрос о помощи, не выходя из своей машины. Приложение разработал и запустил 28-летний алматинец Баглан Олжабаев.

Если у вас случилась непредвиденная ситуация, машина сломалось, то можно просто оставить в приложении заявку, и тот автолюбитель, который будет проезжать мимо, увидит ее и по возможности поможет. Цену за услугу назначает сам клиент — автовладелец, который нуждается в помощи. Есть и другая полезная функция: профессиональные услуги сервисных компаний. К примеру, автомобилисту нужно покрасить автомобиль или поменять бампер. В таком случае в приложении отправляется фотография и запрос, на который откликаются СТО, высылая свои цены и сроки.

Источник: kapital.kz


iAzamat

Android
iOS

Приложение iAzamat предназначено для горожан и гостей Алматы. Проект создан для того, чтобы вовлечь жителей в позитивное изменение Алматы, в том числе по направлениям: общественный транспорт, ремонт дорог, ЖКХ, благоустройство, озеленение, уборка улиц, освещение.

Функционал iAzamat предусматривает:

— участие в опросах и голосованиях по актуальной повестке различных городских структур

— получение оперативной и достоверной информации о жизнедеятельности города

— программу лояльности для активных пользователей.


Sagi

Android
iOS

Sagi — удобное мобильное приложение, с помощью которого можно в один клик дарить онлайн подарочные сертификаты кому угодно из любой точки мира. Это сервис для тех, кто ценит время, комфорт и любит радовать близких. Но это не только приложение для подарков и подарочных сертификатов, это социальная сеть, где можно делиться своими желаниями, оставлять отзывы, смотреть рейтинги заведений и видеть предпочтения своих друзей.


Ashyq

Android
iOS

Приложение предназначено для регистрации входа посетителей в заведения, подключенных к приложению. Работать приложение будет просто. Посетителю, желающему войти на объект бизнеса, участвующего в пилоте, необходимо отсканировать на входе специальный QR-код. С помощью интеграции с единой базой ПЦР на экране смартфона появится индикатор цвета, обозначающий его эпидемиологический статус.

Tabys

Android
iOS

Tabys — простое и удобное мобильное приложение, с помощью которого человек с минимальными финансовыми знаниями может начать инвестировать. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в приложении и добавить свою банковскую карту.

Главный продукт приложения — биржевые ноты, которые позволяют инвестировать не в акции конкретных предприятий, а сразу в «корзину» различных ценных бумаг, например, в акции 500 крупнейших компаний США. Так можно вкладывать в драгоценные металлы или нефть сорта Brent, облигации компаний США или ноты Казначейства США, акции и облигации развивающихся рынков. Это доступный инструмент инвестирования стоимостью от 10 до 35 $.


Источник: weproject.media

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