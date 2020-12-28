Итоги 2020. 10 решений и технологий, которые сделали жизнь казахстанцев лучше

Холдинг Chocofamily запустил сервис по доставке продуктов за 15 минут — «Рядом»
Проект «Рядом» осуществляет бесплатную доставку продуктов от любой суммы всего за 10-15 минут. Команда проекта контролирует качество и сроки годности всех товаров в момент приемки у поставщика и второй раз ― в момент сборки заказа. Если вам не понравится товар, вернуть за него деньги можно за одну секунду прямо в приложении.
Куаныш Аблаев, директор по развитию сервиса «Рядом»
«Рядом» — это «магазин у дома», только в телефоне. Наша целевая аудитория — это все, кто ходит в продуктовые магазины и готов делать покупки в интернете.
Главная ценность нашего сервиса — экономия времени. В среднем в месяц человек посещает магазин у дома 20 раз, а один такой поход занимает 30 минут. Соответственно, все это время можно потратить на что-то более важное, чем стоять в очереди. Плюс есть много факторов, которые мешают сходить в магазин и купить необходимый продукт:
— плохая погода
— отсутствие времени, когда человек куда-то опаздывает, но ему срочно нужны продукты
— маленькие дети, которых не с кем оставить
— болезненное состояние или банальная усталость.
Понимаем, что такого уровня сервиса в доставке в Казахстане еще нет, поэтому остальные игроки на рынке будут стараться не уступать нам, а это даст покупателям только крутые улучшения.
В 2021 году мы планируем покрыть доставкой весь Алматы и Нур-Султан и дальше выходить в другие города.
Запустилась образовательная платформа Tamos.Online
Система дистанционного обучения TAMOS.ONline — новый онлайн-продукт от частной школы TAMOS Education, которую разработали на базе российской образовательной платформы CORE для школьников с 1 по 11 классы. Это не просто платформа для обучения в интернете, это адаптивная система, которая одновременно учит и учится сама. С 1 сентября был открыт бесплатный доступ к платформе для всех казахстанских школьников.
Теперь уроки идут в формате видео и аудио, учебники стали электронными, рабочие тетради подготовлены специально для каждого ученика, а автоматизированная система контроля обученности школьников изучает промежуточные успехи и выдает предписания на следующую учебную неделю. Получить плохую оценку невозможно, потому что система объяснит ученику все, что он не понял с первого раза, а контрольный тест можно пересдать в любое время.
Даурен Каупынбаев, председатель Наблюдательного совета группы компаний, директор по развитию школы TAMOS Education
Платформа CORE признана одной из самых лучших в мире, и главная ее особенность в том, что она трехмерная, и любой преподаватель может создавать контент для онлайн-уроков за 20 минут. Эта платформа — как саморазвивающийся организм, она самостоятельно улучшается и адаптируется. Благодаря этим функциям TAMOS.ONline может быстро реагировать на любые изменения и новые требования в образовании. За время пандемии мы сняли около 6000 уроков.
Еще одна фишка TAMOS.ONline — глубокий электронный след, который позволяет видеть информацию по каждому преподавателю и ученику, что было в то или иное время. Исходя из этих данных, мы можем рекомендовать ученикам, в какой области им лучше развиваться.
Из-за пандемии 80-90 процентов казахстанских школьников, перешедших на дистанционное образование в этом году, выбрали российские платформы. Если и дальше так продолжится и наши ученики перейдут на зарубежные онлайн-площадки, смысла в отечественном образовании не будет, и казахстанские школы и учителя станут ненужными. Считаю, что тот, кто потеряет рынок электронного образования, потеряет будущее страны. Поэтому мы хотим создать общую лучшую платформу для наших детей.
TAMOS.ONline дает одинаковые возможности всем детям: благодаря нашей платформе у ребенка в самом отдаленном уголке страны есть шанс учиться в лучшей частной школе у лучших преподавателей по минимальной цене.
В Казахстане стала доступна технология Visa Tap to Phone
Технология Visa Tap to Phone разработана для мобильного эквайринга. Она позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал для приема бесконтактных платежей без дополнительного оборудования. Для этого достаточно загрузить и установить на телефон специальное приложение.
Технология Visa Tap to Phone предназначена для малых и средних торгово-сервисных предприятий и индивидуальных предпринимателей, например, продавцов на рынках, а также курьеров служб доставки или водителей такси. Немалый интерес к технологии проявляют и крупные компании, работающие в сегменте розничной торговли и развивающие собственные службы доставки, например, супермаркеты, магазины электроники.
Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы
Visa Tap to Phone расширяет возможности торгово-сервисных предприятий принимать бесконтактные платежи. Кроме того, использование Visa Tap to Phone снижает нагрузку на обработку наличных, позволяет увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга, так как отсутствует необходимость приобретать или арендовать платежный терминал.
Мы видим, насколько быстро рынок принимает инновационные решения: Казахстан стал первой страной в нашем регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, кто запустил коммерческий проект с Visa Tap to Phone и сегодня лидирует по количеству подключений торгово-сервисных предприятий к этому сервису. По данным банков-эквайеров, их общее количество приближается к 4000. При этом в топ-сегментов по количеству операций с Visa Tap to Phone в Казахстане вошли магазины продуктов/супермаркеты, рестораны и кафе, включая рестораны быстрого обслуживания и аптеки.
В то же время потребители получают лучший опыт, ведь теперь они смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно даже там, где раньше это было невозможно, с помощью бесконтактных карт, смартфонов, а также носимых NFC-устройств — smart-часов, колец и браслетов.
Запуск Visa Tap to Phone в Казахстане — одно из самых важных событий 2020 года в индустрии платежных решений. Сегодня все больше современных предприятий предпочитает использовать более инновационные способы оплаты, а потребители — платить бесконтактно. Хотя мы и наблюдаем стремительный рост за последний год, сеть приема бесконтактных платежей все еще недостаточно развита для полного перехода на бесконтакт. Технология Visa Tap to Phone призвана помочь стимулировать прием платежей в сегменте малого и среднего бизнеса, особенно для торговцев, для которых традиционные терминалы были относительно дорогими в обслуживании.
Казахстанцы разработали софт с искусственным интеллектом для ранней диагностики инсульта — Cerebra
Cerebra — это автоматизированный сервис диагностики ишемических и геморрагических инсультов. Он позволяет за полторы минуты диагностировать признаки инсульта и снизить риск смертности.
Сервис предназначен для врачей-инсультологов, нейрорадиологов, нейрохирургов в качестве консультанта. Посредством Cerebra они смогут установить диагноз максимально точно, и, что главное — своевременно, после чего будут направлять пациента на дальнейшее лечение. Кроме того, врачи в рамках платформы смогут запрашивать второе мнение у врачей удаленно и делиться друг с другом профессиональным опытом на реальных кейсах.
Даукен Сейтқали, главный инженер
Cerebra — это облачный сервис, который имеет web- и мобильное приложение. Когда пациент приходит в инсультный центр, ему делают КТ головного мозга, а этот снимок автоматически попадает к нам на сервер. С помощью искусственного интеллекта Cerebra определяет, есть ли инсульт, какая степень поражения при ишемическом инсульте и тип кровоизлияния и объем крови в мозге при геморрагическом. Обработка данных занимает три-четыре минуты. А так как при инсульте один из ключевых факторов — скорость принятия решений, каждая секунда на счету. Наша цель — сократить количество врачебных ошибок.
Посмотрев на грустную статистику о том, что каждый год больше 40 000 казахстанцев переносят инсульт, основатель Cerebra пришел к выводу, что, используя ИИ, этот проект может принести максимальную пользу в сфере медицины. Мы изучили зарубежный опыт и увидели, что после внедрения такого софта в больницах повышается положительная частота лечения инсульта на 50 процентов.
Осенью мы запустили пилотную версию и начали внедряться в больницы. Первой стала 7 Городская больница в городе Калкаман. В ближайшее время планируем подключить к Cerebra все инсультные центры Алматы. Также уже есть запросы из других городов: Караганда, Усть-Каменогорск, Уральск и Шымкент.
Казахстанские ученые разработали биосовместимый клей для хирургии и стоматологии
Ученые Национального центра биотехнологии сумели воссоздать клейкий материал мидий в лабораторных условиях в форме искусственного белка, воспроизводимого с помощью бактерий. Материал показал высокую клеящую способность, которая до 100 раз превосходит характеристики используемого в практике фибринового хирургического клея.
Особенность таких веществ в том, что они биологически безопасны и способны затвердевать под водой. Это первый клейкий материал с реальными перспективами использования в хирургии и стоматологии, который полностью разработан в Казахстане. Сейчас промышленное производство такого же биосовместимого клея для заживления ран есть только в Южной Корее.
Дамеля Мектебаева, ученый
Генная инженерия — это способность с помощью бактерий производить то, что нам необходимо. Потенциально генная инженерия может быть использована для самых разных целей: от производства вакцин до лекарственных препаратов. Биосовместимый клей для хирургии и стоматологии, созданный учеными Национального центра биотехнологии, как раз продукт генной инженерии, который даст нам огромный потенциал в будущем. Это означает, что мы сможем создать любой продукт, который будет биологически безопасен и совместим для людей.
Биосовместимый клей необходим в хирургии, так как может заменить хирургические швы и традиционные медицинские клеи. Особенно он полезен при оказании скорой медицинской помощи, например, когда нужно срочно остановить кровотечение.
Сервис iDoctor запустил функционал онлайн-консультаций врачей для казахстанцев
Из-за карантина многие клиники оказались недоступными для казахстанцев, поэтому Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и медицинский сервис по поиску врачей iDoctor.kz запустили платформу для бесплатных онлайн-консультаций с врачами. Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, пациент должен быть прикреплен к медицинскому учреждению, которое работает в рамках ГОБМП. Сделать это можно на сайте электронного правительства.
Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, необходимо:
— на сайте iDoctor.kz перейти в раздел «Онлайн-консультация»
— выбрать «Бесплатную консультацию»
— ввести свой ИИН, номер телефона и адрес электронной почты, чтобы подтвердить, что вы гражданин РК и можете претендовать на бесплатную онлайн-консультацию
— выбрать из предложенного списка нужного врача
— подтвердить запись на прием и встать в очередь
— когда врач будет готов консультировать, придет SMS-уведомление и письмо на электронную почту со ссылкой на онлайн-консультацию
— после консультации можно оценить ее качество или оставить отзыв.
Давран Ташбаев, директор IDoctor.kz
Для онлайн-консультаций мы разработали и продумали удобный функционал как для пользователей — пациентов, так и для врачей.
Мы изучили все боли, которые возникают у людей на сегодняшний день: долго добираться до больницы, дорогое такси, а в общественном транспорте ехать лишний раз и подвергать себя риску заразиться не хочется.
А врачам iDoctor.kz дает возможность дополнительно зарабатывать, консультировать даже из дома и также минимизирует риск заражения различными заболеваниями и COVID-19 в том числе.
Телемедицина хороша тем, что имеет не только локальный эффект, но и более масштабный. У нас есть случаи, когда пользователи консультируются с хорошими врачами, но из регионов, потому что их услуги намного дешевле, чем у столичных врачей. И наоборот, есть люди, которые принципиально хотят попасть на онлайн-консультацию к специалистам из Алматы и Нур-Султана.
Помимо того, что онлайн-консультациями на iDoctor.kz пользуются граждане Казахстана, также врачи, зарегистрированные на нашей платформе, могут консультировать всех русскоговорящих людей: например, кыргызстанцев, узбекистанцев, россиян. Планируем подключать англоговорящих врачей из Турции, Южной Кореи, чтобы людям не нужно было ездить за границу и тратить большое количество денег.
Запустилось приложение Tabys для инвестирования от 10 $
Мобильное приложение Tabys позволяет инвестировать, зарабатывать, сохранять и приумножать свой капитал.
Tabys — это простое и удобное мобильное приложение, с помощью которого человек с минимальными финансовыми знаниями может начать инвестировать. Для этого нужно лишь зарегистрироваться в приложении и добавить свою банковскую карту.
Главный продукт приложения — биржевые ноты, которые позволяют инвестировать не в акции конкретных предприятий, а сразу в «корзину» различных ценных бумаг, например, в акции 500 крупнейших компаний США. Так можно вкладывать в драгоценные металлы или нефть сорта Brent, облигации компаний США или ноты Казначейства США, акции и облигации развивающихся рынков. Это доступный инструмент инвестирования стоимостью от 10 до 35 $.
Все операции производятся в долларах, и любой доход, полученный от биржевой ноты, не облагается налогом. До 30 июня 2021 года приложение полностью бесплатное, а с 1 июля будет взиматься по полпроцента со сделки.
Представитель Tabys
Приложение Tabys, в первую очередь, разработано для людей, которые никогда не инвестировали на рынке ценных бумаг. 65 % казахстанцев никогда не инвестировали, но хотели бы начать инвестировать на фондовом рынке. Поэтому мы разработали простое демократичное приложение, которое позволит зарабатывать деньги и разрушить миф о том, что инвестициями могут заниматься только богатые люди с Wall Street. Хотим, чтобы инвестирование для казахстанцев превратилось в такой же простой процесс, как, например, заказать такси в «Яндекс Go».
Наша глобальная цель — помочь людям больше зарабатывать. Также приложение Tabys должно научить казахстанцев быть более финансово грамотными, планировать свое финансовое будущее и сформировать привычку инвестировать на фондовом рынке.
Еще одна цель — увеличить количество розничных инвесторов в Казахстане.
Сервис Samsung Pay стал доступен в Казахстане
В Казахстане в 2020 году запустился сервис Samsung Pay, который позволяет платить в одно касание смартфоном и не носить с собой кошелек. Для этого нужно загрузить приложение Samsung Pay на смартфоне и ввести данные своей карты. Samsung Pay поддерживают все мобильные устройства Galaxy с функцией NFC, начиная с линейки Galaxy S6 2015 года. Смарт-часы Galaxy Watch начали поддерживать Samsung Pay с марта 2020 года.
В приложении также можно зарегистрировать различные карты лояльности, клубные карты, что позволяет не носить с собой большое количество карт.
Геният Исин, глава Samsung Pay в Казахстане
Samsung Pay — удобный и безопасный платежный сервис, с которым можно не носить с собой пластиковую карту — товары и услуги оплачиваются прямо со смартфона или смарт-часов Samsung, причем в любых терминалах, которые принимают бесконтактные платежи. Он был запущен в Южной Корее в 2015 году.
Простой в использовании Samsung Pay, построен на базе технологии Visa Token Service, позволяет совершать покупки в любых торговых точках, где принимаются платежные карты, и онлайн в интернет-магазинах.
Кроме того, бесконтактные платежи с Samsung Pay ускоряют процесс оплаты, так как пользователь просто должен «тапнуть» смартфоном или часами, без необходимости прокатывать или вставлять платежную карту в терминал, и даже передавать кассиру, что немаловажно в условиях пандемии, так как минимизирует физическое взаимодействие.
Сегодня, когда в Казахстане активно внедряются бесконтактные платежи, включая мобильные, а смартфоны казахстанцев превращаются в средство осуществления и получения бесконтактных платежей, мы видим особую актуальность нашего сервиса.
Казахстанец запустил цифровой сервис подарков и подарочных сертификатов
Sagi — удобное мобильное приложение, с помощью которого можно в один клик дарить онлайн подарочные сертификаты кому угодно из любой точки мира. Это сервис для тех, кто ценит время, комфорт и любит радовать близких. Но это не только приложение для подарков и подарочных сертификатов, это социальная сеть, где можно делиться своими желаниями, оставлять отзывы, смотреть рейтинги заведений и видеть предпочтения своих друзей.
Жаксылык Есельбаев, основатель Sagi
Когда мы создавали Sagi, руководствовались желанием помочь бизнесу, потерявшему значительную часть прибыли в связи с пандемией коронавируса. Sagi позволяет бизнесу зарабатывать 24/7. Это своего рода онлайн-витрина, работа которой не зависит от того, открыт ли торговый центр, какой сегодня день недели или время суток.
А также мы стремились помочь пользователям экономить время, соблюдать карантинные меры, лишний раз не выходя из дома, и при этом удивлять близких.
Кроме того, в нашем проекте есть экологическая составляющая — мы уменьшаем количество использованной бумаги и пластика, переводя сертификаты в цифровой формат.
Главный итог четырех месяцев работы — запуск приложения и привлечение серьезных инвесторов. За счет инвестиций мы начали масштабироваться, и сегодня Sagi работает уже не только в столице, но и в Алматы и Караганде.
Мы нацелены стать самым популярным цифровым подарочным сервисом в Казахстане, чтобы слово «подарок» ассоциировалось с Sagi. В дальнейшем хотим, чтобы через приложение можно было приобретать не только подарочные сертификаты, но также продукты или услуги.
Казахстанцы запустили приложение для будущих мам SuperMoms Club для правильного ведения беременности
SuperMoms Club — это мобильное приложение для тех, кто только планирует беременность, для беременных и тех, кто уже стал мамой.
Главная особенность SuperMoms Club — это то, что приложение работает по принципу социальной сети, и, задавая вопросы, девушки могут быть уверены, что получат ответы и комментарии от других пользователей в течение нескольких минут.
Также в приложении есть много полезных сервисов: счетчик шевелений, календарь беременности, заметки и вопросы врачу, трекинг роста живота и набора массы тела, как собрать сумку в роддом, счетчик схваток, помощь в выборе имени.
Азат Хайрикенов, Founder Supermomsclub.app
Мы помогаем родить здорового ребенка за счет предоставления онлайн-консультаций врачей, большого сообщества беременных и более 150 профессиональных статей и специальных модулей. SuperMoms Club помогает беременным девушкам научиться диагностировать и понимать сигналы организма. Это важно, потому что от этого зависит безопасность протекания беременности.
У нас 33 000 пользователей, а после того как мы перевели приложение на английский язык, смогли выйти на зарубежный рынок. Мы остановились на Нигерии, Африке и Филиппинах, Юго-Восточной Азии, потому что эти страны занимают одни из последних мест по качеству медицины и одни из первых по уровню младенческой смертности. А конечная цель, к которой мы стремимся — это снижение уровня младенческой смертности во всем мире.
Еще одна из целей — разгрузить поликлиники, чтобы беременные не ходили туда просто так и не сидели в очередях. Для достижения этой цели наш врач практически круглосуточно проводит онлайн-консультации, на которых ставит первичный диагноз, для установления которого нет необходимости очного присутствия. Также мы хотим, чтобы у беременных в онлайне была возможность найти много профессиональных советов.
Спасибо всем, кто сделал нашу жизнь в 2020 году лучше!