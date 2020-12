Итоги 2020. 10 решений и технологий, которые сделали жизнь казахстанцев лучше

Холдинг Chocofamily запустил сервис по доставке продуктов за 15 минут — «Рядом»

Запустилась образовательная платформа Tamos.Online

Команда проекта контролирует качество и сроки годности всех товаров в момент приемки у поставщика и второй раз ― в момент сборки заказа. Если вам не понравится товар, вернуть за него деньги можно за одну секунду прямо в приложении.Наша целевая аудитория — это все, кто ходит в продуктовые магазины и готов делать покупки в интернете.В среднем в месяц человек посещает магазин у дома 20 раз, а один такой поход занимает 30 минут. Соответственно, все это время можно потратить на что-то более важное, чем стоять в очереди. Плюс есть много факторов, которые мешают сходить в магазин и купить необходимый продукт:— плохая погода— отсутствие времени, когда человек куда-то опаздывает, но ему срочно нужны продукты— маленькие дети, которых не с кем оставить— болезненное состояние или банальная усталость.Понимаем, что такого уровня сервиса в доставке в Казахстане еще нет, поэтому остальные игроки на рынке будут стараться не уступать нам, а это даст покупателям только крутые улучшения.В 2021 году мы планируем покрыть доставкой весь Алматы и Нур-Султан и дальше выходить в другие города.

В Казахстане стала доступна технология Visa Tap to Phone

Это не просто платформа для обучения в интернете, это адаптивная система, которая одновременно учит и учится сама. С 1 сентября был открыт бесплатный доступ к платформе для всех казахстанских школьников.Теперь уроки идут в формате видео и аудио, учебники стали электронными, рабочие тетради подготовлены специально для каждого ученика, а автоматизированная система контроля обученности школьников изучает промежуточные успехи и выдает предписания на следующую учебную неделю. Получить плохую оценку невозможно, потому что система объяснит ученику все, что он не понял с первого раза, а контрольный тест можно пересдать в любое время.Эта платформа — как саморазвивающийся организм, она самостоятельно улучшается и адаптируется. Благодаря этим функциям TAMOS.ONline может быстро реагировать на любые изменения и новые требования в образовании. За время пандемии мы сняли около 6000 уроков.который позволяет видеть информацию по каждому преподавателю и ученику, что было в то или иное время. Исходя из этих данных, мы можем рекомендовать ученикам, в какой области им лучше развиваться.Если и дальше так продолжится и наши ученики перейдут на зарубежные онлайн-площадки, смысла в отечественном образовании не будет, и казахстанские школы и учителя станут ненужными. Считаю, что тот, кто потеряет рынок электронного образования, потеряет будущее страны. Поэтому мы хотим создать общую лучшую платформу для наших детей.TAMOS.ONline дает одинаковые возможности всем детям: благодаря нашей платформе у ребенка в самом отдаленном уголке страны есть шанс учиться в лучшей частной школе у лучших преподавателей по минимальной цене.

Казахстанцы разработали софт с искусственным интеллектом для ранней диагностики инсульта — Cerebra

Она позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал для приема бесконтактных платежей без дополнительного оборудования. Для этого достаточно загрузить и установить на телефон специальное приложение.например, продавцов на рынках, а также курьеров служб доставки или водителей такси. Немалый интерес к технологии проявляют и крупные компании, работающие в сегменте розничной торговли и развивающие собственные службы доставки, например, супермаркеты, магазины электроники.Кроме того, использование Visa Tap to Phone снижает нагрузку на обработку наличных, позволяет увеличить клиентскую базу торговой точки и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга, так как отсутствует необходимость приобретать или арендовать платежный терминал.Казахстан стал первой страной в нашем регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, кто запустил коммерческий проект с Visa Tap to Phone и сегодня лидирует по количеству подключений торгово-сервисных предприятий к этому сервису. По данным банков-эквайеров, их общее количество приближается к 4000. При этом в топ-сегментов по количеству операций с Visa Tap to Phone в Казахстане вошли магазины продуктов/супермаркеты, рестораны и кафе, включая рестораны быстрого обслуживания и аптеки.В то же время потребители получают лучший опыт, ведь теперь они смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно даже там, где раньше это было невозможно, с помощью бесконтактных карт, смартфонов, а также носимых NFC-устройств — smart-часов, колец и браслетов.Сегодня все больше современных предприятий предпочитает использовать более инновационные способы оплаты, а потребители — платить бесконтактно. Хотя мы и наблюдаем стремительный рост за последний год, сеть приема бесконтактных платежей все еще недостаточно развита для полного перехода на бесконтакт. Технология Visa Tap to Phone призвана помочь стимулировать прием платежей в сегменте малого и среднего бизнеса, особенно для торговцев, для которых традиционные терминалы были относительно дорогими в обслуживании.

Казахстанские ученые разработали биосовместимый клей для хирургии и стоматологии



Он позволяет за полторы минуты диагностировать признаки инсульта и снизить риск смертности.Посредством Cerebra они смогут установить диагноз максимально точно, и, что главное — своевременно, после чего будут направлять пациента на дальнейшее лечение. Кроме того, врачи в рамках платформы смогут запрашивать второе мнение у врачей удаленно и делиться друг с другом профессиональным опытом на реальных кейсах.Когда пациент приходит в инсультный центр, ему делают КТ головного мозга, а этот снимок автоматически попадает к нам на сервер. С помощью искусственного интеллекта Cerebra определяет, есть ли инсульт, какая степень поражения при ишемическом инсульте и тип кровоизлияния и объем крови в мозге при геморрагическом. Обработка данных занимает три-четыре минуты. А так как при инсульте один из ключевых факторов — скорость принятия решений, каждая секунда на счету. Наша цель — сократить количество врачебных ошибок.Посмотрев на грустную статистику о том, что каждый год больше 40 000 казахстанцев переносят инсульт, основатель Cerebra пришел к выводу, что, используя ИИ, этот проект может принести максимальную пользу в сфере медицины. Мы изучили зарубежный опыт и увидели, что после внедрения такого софта в больницах повышается положительная частота лечения инсульта на 50 процентов.Первой стала 7 Городская больница в городе Калкаман. В ближайшее время планируем подключить к Cerebra все инсультные центры Алматы. Также уже есть запросы из других городов: Караганда, Усть-Каменогорск, Уральск и Шымкент.

Материал показал высокую клеящую способность, которая до 100 раз превосходит характеристики используемого в практике фибринового хирургического клея.Особенность таких веществ в том, что они биологически безопасны и способны затвердевать под водой. Это первый клейкий материал с реальными перспективами использования в хирургии и стоматологии, который полностью разработан в Казахстане. Сейчас промышленное производство такого же биосовместимого клея для заживления ран есть только в Южной Корее.Потенциально генная инженерия может быть использована для самых разных целей: от производства вакцин до лекарственных препаратов. Биосовместимый клей для хирургии и стоматологии, созданный учеными Национального центра биотехнологии, как раз продукт генной инженерии, который даст нам огромный потенциал в будущем. Это означает, что мы сможем создать любой продукт, который будет биологически безопасен и совместим для людей.Биосовместимый клей необходим в хирургии, так как может заменить хирургические швы и традиционные медицинские клеи. Особенно он полезен при оказании скорой медицинской помощи, например, когда нужно срочно остановить кровотечение.

Сервис iDoctor запустил функционал онлайн-консультаций врачей для казахстанцев

Запустилось приложение Tabys для инвестирования от 10 $

Чтобы получить бесплатную онлайн-консультацию, пациент должен быть прикреплен к медицинскому учреждению, которое работает в рамках ГОБМП. Сделать это можно на сайте электронного правительства.— на сайте iDoctor.kz перейти в раздел «Онлайн-консультация»— выбрать «Бесплатную консультацию»— ввести свой ИИН, номер телефона и адрес электронной почты, чтобы подтвердить, что вы гражданин РК и можете претендовать на бесплатную онлайн-консультацию— выбрать из предложенного списка нужного врача— подтвердить запись на прием и встать в очередь— когда врач будет готов консультировать, придет SMS-уведомление и письмо на электронную почту со ссылкой на онлайн-консультацию— после консультации можно оценить ее качество или оставить отзыв.Для онлайн-консультаций мы разработали и продумали удобный функционал как для пользователей — пациентов, так и для врачей.долго добираться до больницы, дорогое такси, а в общественном транспорте ехать лишний раз и подвергать себя риску заразиться не хочется.А врачам iDoctor.kz дает возможность дополнительно зарабатывать, консультировать даже из дома и также минимизирует риск заражения различными заболеваниями и COVID-19 в том числе.У нас есть случаи, когда пользователи консультируются с хорошими врачами, но из регионов, потому что их услуги намного дешевле, чем у столичных врачей. И наоборот, есть люди, которые принципиально хотят попасть на онлайн-консультацию к специалистам из Алматы и Нур-Султана.также врачи, зарегистрированные на нашей платформе, могут консультировать всех русскоговорящих людей: например, кыргызстанцев, узбекистанцев, россиян. Планируем подключать англоговорящих врачей из Турции, Южной Кореи, чтобы людям не нужно было ездить за границу и тратить большое количество денег.

Для этого нужно лишь зарегистрироваться в приложении и добавить свою банковскую карту.Так можно вкладывать в драгоценные металлы или нефть сорта Brent, облигации компаний США или ноты Казначейства США, акции и облигации развивающихся рынков. Это доступный инструмент инвестирования стоимостью от 10 до 35 $.Все операции производятся в долларах, и любой доход, полученный от биржевой ноты, не облагается налогом. До 30 июня 2021 года приложение полностью бесплатное, а с 1 июля будет взиматься по полпроцента со сделки.Поэтому мы разработали простое демократичное приложение, которое позволит зарабатывать деньги и разрушить миф о том, что инвестициями могут заниматься только богатые люди с Wall Street. Хотим, чтобы инвестирование для казахстанцев превратилось в такой же простой процесс, как, например, заказать такси в «Яндекс Go».Также приложение Tabys должно научить казахстанцев быть более финансово грамотными, планировать свое финансовое будущее и сформировать привычку инвестировать на фондовом рынке.Еще одна цель — увеличить количество розничных инвесторов в Казахстане.

Сервис Samsung Pay стал доступен в Казахстане

Для этого нужно загрузить приложение Samsung Pay на смартфоне и ввести данные своей карты. Samsung Pay поддерживают все мобильные устройства Galaxy с функцией NFC, начиная с линейки Galaxy S6 2015 года. Смарт-часы Galaxy Watch начали поддерживать Samsung Pay с марта 2020 года.В приложении также можно зарегистрировать различные карты лояльности, клубные карты, что позволяет не носить с собой большое количество карт.Samsung Pay — удобный и безопасный платежный сервис, с которым можно не носить с собой пластиковую карту — товары и услуги оплачиваются прямо со смартфона или смарт-часов Samsung, причем в любых терминалах, которые принимают бесконтактные платежи. Он был запущен в Южной Корее в 2015 году.позволяет совершать покупки в любых торговых точках, где принимаются платежные карты, и онлайн в интернет-магазинах.Кроме того, бесконтактные платежи с Samsung Pay ускоряют процесс оплаты, так как пользователь просто должен «тапнуть» смартфоном или часами, без необходимости прокатывать или вставлять платежную карту в терминал, и даже передавать кассиру, что немаловажно в условиях пандемии, так как минимизирует физическое взаимодействие.включая мобильные, а смартфоны казахстанцев превращаются в средство осуществления и получения бесконтактных платежей, мы видим особую актуальность нашего сервиса.

Казахстанец запустил цифровой сервис подарков и подарочных сертификатов

Это сервис для тех, кто ценит время, комфорт и любит радовать близких. Но это не только приложение для подарков и подарочных сертификатов, это социальная сеть, где можно делиться своими желаниями, оставлять отзывы, смотреть рейтинги заведений и видеть предпочтения своих друзей.Это своего рода онлайн-витрина, работа которой не зависит от того, открыт ли торговый центр, какой сегодня день недели или время суток.А также мы стремились помочь пользователям экономить время, соблюдать карантинные меры, лишний раз не выходя из дома, и при этом удивлять близких.Кроме того, в нашем проекте есть экологическая составляющая — мы уменьшаем количество использованной бумаги и пластика, переводя сертификаты в цифровой формат.За счет инвестиций мы начали масштабироваться, и сегодня Sagi работает уже не только в столице, но и в Алматы и Караганде.В дальнейшем хотим, чтобы через приложение можно было приобретать не только подарочные сертификаты, но также продукты или услуги.

Казахстанцы запустили приложение для будущих мам SuperMoms Club для правильного ведения беременности

для беременных и тех, кто уже стал мамой.Главная особенность SuperMoms Club — это то, что приложение работает по принципу социальной сети, и, задавая вопросы, девушки могут быть уверены, что получат ответы и комментарии от других пользователей в течение нескольких минут.Также в приложении есть много полезных сервисов: счетчик шевелений, календарь беременности, заметки и вопросы врачу, трекинг роста живота и набора массы тела, как собрать сумку в роддом, счетчик схваток, помощь в выборе имени.SuperMoms Club помогает беременным девушкам научиться диагностировать и понимать сигналы организма. Это важно, потому что от этого зависит безопасность протекания беременности.Мы остановились на Нигерии, Африке и Филиппинах, Юго-Восточной Азии, потому что эти страны занимают одни из последних мест по качеству медицины и одни из первых по уровню младенческой смертности. А конечная цель, к которой мы стремимся — это снижение уровня младенческой смертности во всем мире.Для достижения этой цели наш врач практически круглосуточно проводит онлайн-консультации, на которых ставит первичный диагноз, для установления которого нет необходимости очного присутствия. Также мы хотим, чтобы у беременных в онлайне была возможность найти много профессиональных советов.