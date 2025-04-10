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5 музеев Туркменистана, которые будут интересны туристам и не только
Центральная Азия

03.04.2025

5 музеев Туркменистана, которые будут интересны туристам и не только

В этом обзоре мы расскажем про 5 музеев, которые стоит посетить туристам, чтобы глубже познакомиться с культурой Туркменистана.


Музей туркменского ковра

Музей был основан в 1993 году в Ашхабаде. В его коллекции представлено около 2000 ковровых экспонатов. Здесь также находится второй по величине в мире ковер, выполненный вручную — «Золотой век Великого Сапармурата Туркменбаши».


Музей изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого

Художественный музей в Ашхабаде был основан в 1927 году. В музее представлены редчайшие экспонаты древнего искусства, произведения современного туркменского искусства и другие коллекции.


Государственный музей Туркменистана

Крупнейший государственный музей был основан в 1998 году. В музее выставлено более 130 тысяч экспонатов, включая древние предметы и исторические артефакты.


Национальный музей «Ак бугдай»

Национальный музей «Ак бугдай», построенный в 2005 году, хранит найденные зерна пшеницы возрастом пять тысяч лет, керамические изделия, орудия труда и множество других ценнейших экспонатов.


Марыйский историко-краеведческий музей

Музей был основан в 1968 году как Марыйский историко-революционный музей, а первая выставка открылась в 1974 году. В коллекции музея хранится около 40 тысяч экспонатов.

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