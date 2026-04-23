5 лайфхаков, которые помогут сохранить продуктивность команды в течение рабочего дня

Искусственный интеллект все больше забирает на себя рутину, но наши тела все еще заперты в офисных стандартах прошлого века. Исследование «Битрикс24» среди 1000 пользователей по всему миру анализирует рабочую рутину. Рассказываем про моменты, когда энергия падает, а тело бунтует против несовременных офисных привычек, а также делимся пятью практическими рекомендациями по обновлению дизайна рабочего процесса, чтобы синхронизировать цифровой прогресс с биологическими ритмами

Спойлер: решение не в том, чтобы завалить команду видеоуроками йоги, обязательными медитациями или дыхательными практиками. Нужно переосмыслить инструменты и процессы так, чтобы они соответствовали человеческим ритмам. Готовы синхронизировать бизнес с биологическими часами команды? Давайте разберем по пунктам.





Айгерим Бейсен, PR-менеджер «Битрикс 24 Казахстан»







1. Включите мягкие напоминания о перерывах в систему.

Как на самом деле выглядит рабочий день обычного сотрудника?

Мы спросили пользователей: «Что больше всего мешает вашему самочувствию в рабочее время?». Ответы рисуют картину сидячего образа жизни и цифрового перегруза.

Основной удар приходится на физическое состояние: 32% опрошенных страдают от болей в спине и шее из-за неправильной осанки за столом, а 29% жалуются на хроническую усталость глаз. Не менее критичен и внутренний биоритм — 21% респондентов признают, что их работоспособность подрывает резкий упадок сил после обеда. Примечательно, что на этом фоне выделяется группа в 15% пользователей, которые не ощущают серьезных проблем, отмечая, что цифровые инструменты помогают им оставаться в тонусе. Отвлекающие факторы при гибридном формате работы беспокоят немногих — всего 3% участников исследования.

Рекомендация: внедрить ненавязчивые подсказки в рабочие процессы. Например, «Пора размяться?» или «Пора сделать перерыв», прямо внутри интерфейса цифрового портала или CRM.

Хотят ли люди Wellness-инструменты внутри рабочего софта? Опрос говорит, что хотят, но при условии простоты: «Напоминания в CRM? Да. Слежка за каждым моим движением? Нет, это пугает».

Почему работает: такой подход не требует выхода из рабочей среды и избегает ощущения слежки.

2. Используйте режимы фокусировки с отключением уведомлений.

Все шутят про «послеобеденную спячку» — состояние, когда мотивация резко испаряется. Вините плотный обед? Наш опрос указывает на другого виновника: 30% респондентов винят болезненный переход от утреннего хаоса — пинг-сообщения, срочные задачи — к попытке глубокой фокусировки во второй половине дня, когда силы уже на исходе. 19% ощущают состояние сонливости сразу после обеда. Еще 19% начинают день излишне энергично, и после двух часов дня чувствуют, что утренний адреналин проходит. 18% забывают или не успевают вовремя прерываться. И оставшиеся 14% обнаруживают эмоциональное и ментальное истощение после серии созвонов, которые, как правило, планируют на утро.

Рекомендация: активировать в системе «режим глубокой работы», который автоматически блокирует пинг-уведомления, звонки и другие отвлекающие факторы на заданный период.

Почему работает: снижает когнитивную нагрузку и помогает преодолеть спад после обеда, связанный с постоянным переключением между задачами — упомянуто у 30% респондентов.





3. Начните путь от хаоса в голове к порядку в трекере.

Доля респондентов, которые не тонут в утреннем хаосе, возможно, грамотно использует таск-трекеры. Они превращают бесконечный поток задач в четкую структуру с прозрачными дедлайнами и ответственными. Это позволяет сотрудникам не тратить ресурс на «вспоминание» и сортировку дел, а сразу приступать к работе, сохраняя фокус.

Рекомендация: заменить хаотичный поток задач на четкую систему управления задачами с назначением ответственных и сроками.

Почему работает: позволяет сотрудникам не тратить энергию на вспоминание и сортировку дел — пользователи, не испытывающие проблем, именно так организуют работу.

4. Оптимизируйте расписание созвонов и задач по биоритмам команды.

Рекомендация: созвон — это социальный процесс. Попробуйте проводить их во время легкого послеобеденного спада, в 15:00-16:00, внешняя стимуляция от общения с коллегами поможет «взбодрить» тех 19%, кто склонен к сонливости, не требуя от них глубокой аналитической концентрации.

Почему работает: после 14:00, когда у одних наступает сонливость, а у других падает адреналин, одиночная сложная работа дается с трудом. Созвон — это интерактив. Голос коллег и необходимость отвечать на вопросы работают как внешний раздражитель, который искусственно удерживает фокус и не дает «провалиться» в спячку. Кроме того, перенос встреч освобождает первые два-три часа дня для самой тяжелой аналитики. Вы тратите свежий ресурс на результат, а остатки энергии на обсуждение этого результата.

5. Подбейте баланс «энергетических трат».

Решение вопроса энергии в приоритезации трат нашей «ментальной валюты». К примеру, спикер онлайн-марафона «Автоматизируй это» , автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев рекомендует составлять список вещей в работе, которые дают энергию, и которые забирают. Например, чашка кофе заряжает, разговор с занудным коллегой у кулера — нет. И так подбить баланс. На это, конечно, нужны сознательность и воля каждого сотрудника, но научить коллектив сохранять батарейку — это уже задача для топ-менеджмента.

Рекомендация: внедрить практику личного энергоаудита.

Планируйте «энергетический буфер» сразу после эмоционально затратных дел.

Не ставьте две «минусовые» задачи подряд.

Почему работает: поддерживает устойчивую ментальную энергию — как советует Максим Батырев. Это не «йога для всех», а осознанная перестройка рабочих процессов под человеческие ритмы.





Выводы





Приоритезация того, как мы тратим свое топливо, прежде чем бак окончательно опустеет, — это ключ к эффективности в 2026 году.

Путь к высокой производительности лежит не через давление, а через дизайн рабочего дня. Вердикт на 2026 год ясен: самыми успешными компаниями будут те, кто кто уделяет внимание сохранению энергии своих сотрудников. Относитесь к вниманию, как к золоту. Будь то в «Битрикс24» или любом другом инструменте, служащем «центральной нервной системой» команды. Принцип остается неизменным: рабочий день всегда будет требовать концентрации, поэтому начните использовать лучшие инструменты.