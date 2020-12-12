5 классных детских книг о профессиях

Никто не рассчитывает, что ребенок определится с будущей специальностью уже в детском саду. Но чем больше профессий дети узнают, тем выше их шансы найти что-то по душе. Так они смогут заранее решить, каким предметам уделять больше внимания, и будут увереннее чувствовать себя к окончанию школы. Помогут им книги и энциклопедии о разных профессиях.
«Профессии. Когда я вырасту, то стану…»
Автор: Сильви Санжа
Художник: Стари Милан
Издательство: «Мелик-Пашаев»
Если ваш ребенок начинает знакомиться с разными профессиями, то ему понравится эта энциклопедия. В ней описано почти 300 профессий. И не только самые популярные, вроде врача и пожарного. Возможно, ребенка заинтересует работа энтомолога, авиадиспетчера или бариста. Отдельно стоит отметить оформление книги: большие развороты с разными учреждениями и заведениями, на которых показано, чем занимаются сотрудники, чередуются с более подробными описаниями каждой специальности.
«Пекарь»
Автор: Карпова Инна Владимировна
Художник: Лапшина Диана Юрьевна
Издательство: «Никея»
Эта книга подойдет ребенку, который уже заинтересовался профессией пекаря. Он узнает о разных видах хлеба, ингредиентах и инструментах, используемых для его приготовления. В книге есть и несколько тематических заданий на смекалку.
Кроме пекарей в этой серии вы найдете книги о врачах, спасателях, портных, художниках и шоферах.
«Ты можешь быть диджеем»
Автор: Дункан Дэвид
Издательство: «Эксмо»
Книга рассчитана на детей старше 12 лет, которым знакомы самые распространенные профессии, но их привлекает творческая работа. В ней больше внимания уделяется не теории, а практике. С помощью советов от диджеев ребенок узнает все о необходимом оборудовании, сделает демозапись и подготовится к первому выступлению.
В этой же серии есть книги о создании мультсериалов, фильмов и компьютерных игр.
«Театр»
Автор: Александр Кондратенко
Художник: Панфилова Екатерина
Издательство: «Издательский дом Мещерякова»
Еще один вариант для творческих детей. Они получат базовые представления о всех людях, которые отвечают за постановку спектаклей: от драматургов до актеров. Книга подойдет детям постарше, так как в ней основная роль отведена тексту, а не картинкам. Интересно, что в книге даже раскрываются минусы профессий.
«Инженер. Детская академия»
Автор: Стив Мартин
Художник: Настя Слепцова
Издательство: «Эксмо»
Игровой альбом, с помощью которого ребенок изучит разные отрасли инженерии. В книге кроме теоретической информации есть практические задания, наклейки, плакат и настольная игра. Отдельный плюс: после изучения каждого раздела ребенок получает сертификат, подтверждающий его квалификацию.
Также в этой серии есть альбомы об архитекторах, пилотах и ветеринарах.
Источник: chips-journal.ru