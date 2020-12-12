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5 классных детских книг о профессиях
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Сегодня в 17:50

5 классных детских книг о профессиях

Никто не рассчитывает, что ребенок определится с будущей специальностью уже в детском саду. Но чем больше профессий дети узнают, тем выше их шансы найти что-то по душе. Так они смогут заранее решить, каким предметам уделять больше внимания, и будут увереннее чувствовать себя к окончанию школы. Помогут им книги и энциклопедии о разных профессиях.

«Профессии. Когда я вырасту, то стану…»

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Автор: Сильви Санжа

Художник: Стари Милан

Издательство: «Мелик-Пашаев»

Если ваш ребенок начинает знакомиться с разными профессиями, то ему понравится эта энциклопедия. В ней описано почти 300 профессий. И не только самые популярные, вроде врача и пожарного. Возможно, ребенка заинтересует работа энтомолога, авиадиспетчера или бариста. Отдельно стоит отметить оформление книги: большие развороты с разными учреждениями и заведениями, на которых показано, чем занимаются сотрудники, чередуются с более подробными описаниями каждой специальности.

«Пекарь»

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Автор: Карпова Инна Владимировна

Художник: Лапшина Диана Юрьевна

Издательство: «Никея»

Эта книга подойдет ребенку, который уже заинтересовался профессией пекаря. Он узнает о разных видах хлеба, ингредиентах и инструментах, используемых для его приготовления. В книге есть и несколько тематических заданий на смекалку.

Кроме пекарей в этой серии вы найдете книги о врачах, спасателях, портных, художниках и шоферах.

«Ты можешь быть диджеем»

диджей.jpg

Автор: Дункан Дэвид

Издательство: «Эксмо»

Книга рассчитана на детей старше 12 лет, которым знакомы самые распространенные профессии, но их привлекает творческая работа. В ней больше внимания уделяется не теории, а практике. С помощью советов от диджеев ребенок узнает все о необходимом оборудовании, сделает демозапись и подготовится к первому выступлению.

В этой же серии есть книги о создании мультсериалов, фильмов и компьютерных игр.

«Театр»

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Автор: Александр Кондратенко

Художник: Панфилова Екатерина

Издательство: «Издательский дом Мещерякова»

Еще один вариант для творческих детей. Они получат базовые представления о всех людях, которые отвечают за постановку спектаклей: от драматургов до актеров. Книга подойдет детям постарше, так как в ней основная роль отведена тексту, а не картинкам. Интересно, что в книге даже раскрываются минусы профессий.

«Инженер. Детская академия»

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Автор: Стив Мартин

Художник: Настя Слепцова

Издательство: «Эксмо»

Игровой альбом, с помощью которого ребенок изучит разные отрасли инженерии. В книге кроме теоретической информации есть практические задания, наклейки, плакат и настольная игра. Отдельный плюс: после изучения каждого раздела ребенок получает сертификат, подтверждающий его квалификацию.

Также в этой серии есть альбомы об архитекторах, пилотах и ветеринарах.


Источник: chips-journal.ru

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#дети #книги #развитие #чтение
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