4 истории предпринимателей, которые создают собственные проекты и меняют городскую жизнь

Молодые предприниматели из столицы Казахстана поделились советами, которые помогут создать свой бизнес в городе.





Нагима Кайдарова, 30 лет, город — Астана, основательница @kaidarova.ethnic

Я живу в Астане с рождения, застала наш город, когда он еще был Целиноградом. Несмотря на желание сбежать в Алматы, всем сердцем люблю нашу столицу. За ее молодость, дерзость. Она холодная, порой, как свойственно северной девушке, но если найти ключ к ее сердцу, она раскроется для вас.

Я создала бренд, еще будучи студенткой, захотелось озвучить свои мысли через фэшн-индустрию. Бренду уже семь лет, и он с каждым годом становится крепче. А вместе с ним расту и я. Продолжаю стилизовать казахскую этнику и привлекать внимание к нашей культуре. Есть вещи, которые перестают быть актуальными и о них можно со временем забыть. А есть ценности, которые хочется сохранить.

В Астане собрался весь Казахстан. Я прочувствовала каждый регион благодаря людям, которые приехали в столицу со всей страны. Отсюда бренд начал уверенно шагать по городам нашей страны и был принят как родной в каждом.

Советы предпринимателям:

— хватит копировать чужую работу, тем более некачественно. Надо стремиться создавать что-то уникальное

— постоянно учитесь чему-то новому, сейчас столько крутых курсов! Учение – свет.

Айдана Мухатаева, 31 год, город — Астана, сооснователь

Виктория Метихова, 38 лет, город — Астана, сооснователь @kiss_chocolaterie_astana





Мы живем в Астане уже более 15 лет. Это наш родной город, который мы любим.

Бывая в городах Европы и других странах, мы часто видели аутентичные локальные шоколадные производства, в которых было все эстетично и красиво. Мы подумали о развитии этого направления в Казахстане, ведь шоколадолитье было неосвоенным ремеслом.

Открывая проект в 2017 году, мы стали первыми, кто придерживался концепции: «открытое производство». Только у нас вы можете увидеть весь процесс изготовления шоколада, наслаждаясь чашечкой кофе.

Наш клиент — человек, ценящий качество и истинный вкус шоколада. К нам обращаются большие компании для корпоративных заказов и любители шоколада для разных частных мероприятий.

Мы прививаем культуру шоколада, которая развита на западе. Учитывая, что мы восточные люди, с развитым чувством гостеприимства, KISS — это идеальный подарок на любой случай в жизни.

Астана — столица и рабочий город. Спрос на продукт всегда разный, поэтому мы регулярно вводим новшества и следим за качеством. Также учитываем сезонность продуктов, так как мы готовим начинки только из натуральных продуктов.

Советы предпринимателям:

— бизнес — это всегда совокупность многих факторов. Он требует четких направлений и действий. Важно любить то, чем ты занимаешься, и гореть этим

— для предпринимателя важно быть гибким, так как обстоятельства иногда складываются не по плану. В такие моменты важно уметь видеть не только сложности, но и новые горизонты, прислушиваться к своим клиентам и сотрудникам. Порой именно они могут дать дельный совет.

Геннадий Алим, 20 лет, город — Астана, основатель @ elkipolki.kz







Я родился в Астане, учусь в ЕНУ имени Гумилева, на четвертом курсе. Мой проект «Ёлки Полки» — это концептуальный магазин для малых предпринимателей. Своего рода офлайн-маркетплейс, где можно разместить свой товар. Родился он буквально два месяца назад.

К нам приходят такие же, как я, предприниматели и мастера ручной работы, ищущие готовые решения для своего бизнеса. Мы экономим время, чтобы они занялись своим любимым делом.

Пока магазин только начинает свой путь. В дальнейшем хотелось бы, чтобы он стал точкой притяжения для молодежи.

Астана — это непаханное поле по сравнению с Алматы. Открывай любую новую нишу, тестируй, пробуй.

Советы предпринимателям:

— учитесь на чужих ошибках, перед тем как начать бизнес

— не поддавайтесь эмоциям. Все тщательно проверяйте, тестируйте и только потом инвестируйте деньги, время и силы.

Дарья Салогубова, 33 года, город — Астана, основательница @selderey_body

Я переехала в столицу семь лет назад из Павлодара. В первый же день нашла работу фитнес-тренером в одном из лучших клубов города. Я училась на персонального тренера в США, работала семь лет в этой сфере, поэтому меня сразу приняли. В этом клубе впервые попробовала воздушную йогу на гамаках и влюбилась в это направление.

Идея открыть собственную студию появилась много лет назад. А двери фитнес-пространства Selderey body распахнулись для жительниц столицы в январе 2022 года.

Концепция клуба позволят посещать разные направления, подбирая по настроению и цели. Женщины могут улучшить осанку, вытянуть позвоночник, сесть на шпагат, занимаясь йогой в гамаках и аэростретчингом. Кроме этого, качественно поменять состав тела, посещая программу «Шоковая Трансформация», куда включены силовые, кардио и функциональные тренировки, развить гибкость и пластичность на танцевальных тренировках.

В команде есть специалисты, работающие с женщинами в положении. Также обучаем правильному питанию.

Астана — это динамичный город, где у женщин большая загруженность. В таком ритме необходимо находить возможность заниматься здоровьем. Мы помогаем интегрировать здоровый образ жизни современной женщины в ее повседневную рутину. Ведь от того, насколько женщина здорова и счастлива, зависит здоровье и счастье ее семьи.

Советы предпринимателям: