36 микроинфлюенсеров из Алматы и Нур-Султана, благодаря которым вы узнаете много нового

Алматы











Аскар — предприниматель, управляющий директор ресторанной сети abr. В его Instagram можно найти много фотографий еды: от пиццы до ресторанных блюд.









Мастер спорта по легкой атлетике. Призер международных соревнований и 13-кратный чемпион Казахстана. Ведет онлайн-марафоны и тренировки. Сообщает о преимуществах бега, питании и ошибках начинающих спортсменов.





Лауреат наград Shapaģat, Halyk Algysy. Владеет заведениями Tandoor и Bazilik. Пишет о том, как сосредоточиться на собственном деле, саморазвиваться и контролировать финансы.





Креативная художница из города Алматы. Особенность ее работ заключается в интересной стилистике, она пишет как графические картины, так и традиционные. Более того, Айнаш делится опытом с молодыми художниками на своем онлайн-курсе.







Блог о медитации, йоге и правильном питании. Айгерим рассказывает о своем похудении на 50 кг.





Асель — художник, на ее страничке можно прочесть много интересной информации об искусстве, картинах и художниках.









Совмещает работу стилистом и ведение личного блога. В блоге делится актуальными темами в сфере моды, трендами и советами.









Джамиля делится стильным и полезным контентом и лайфхаками для поступления во Францию.









18-летняя Аиша делится на странице эстетичными видео и фоторецептами различных десертов, рассказывает о профессии повара и о том, как пришла к этому.







Обзоры на косметику, уход за кожей, макияж, разбавленный видеороликами об отношениях — все это о блоге Мадины. Если вы любите декоративную косметику и все о ней, вам сюда.





Фэшн-стилист, занимается стилизацией съемок и ревизией гардероба. А также устраивает мастер-классы и шопинг-сопровождения. Основательница @bulgakova.dress.







Здесь можно узнать о разнице в режимах питания и интервальном голодании. Василина — нутрициолог и чемпионка по бодифитнесу. В ленте есть видеоупражнения. Много информации для тех, кто продолжает заниматься спортом или только начинает.











Страница Анастасии наполнена снимками природы Алматинской области. Почти к каждому кадру есть географическое описание.





Фотограф новорожденных детей. Снимки детей дополняет моментами своей жизни.







Ясмин рассказывает подписчикам о здоровых привычках и снимает танцевальные ролики.





Корейский стиль жизни на одной странице с рецептами. Бану показывает, как готовить кофе Дальгона и ухаживать за кожей.

⠀

Обзоры косметики и рекомендации по уходу за лицом.





Полезный блог о лечении акне, процедурах ботокса и лифтинга.

⠀





Сооснователь детского спортивного клуба KIDS POWER. Пишет о красоте и самопознании.





Нур-Султан

⠀

Предприниматель, основатель @lepimivarim_kz и @shoreditch.astana. На странице пишет не только о бизнесе и собственных инсайтах, но и о путешествиях.

⠀

Марат — ультрамарафонец, 7-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, тренер по бегу. Марат делится на своей странице информацией о столичном клубе бега и небольшими постами о жизни и своем опыте в беге.





Предприниматель и марафонец. Пишет о спорте и беге, правильных тренировках и ЗОЖ-ценностях.







Айжан проводит курсы шитья для начинающих и делится интересной полезной информацией о шитье, моде и тканях.





Нино — основательница студии танцев и чемпионка Казахстана по латиноамериканским танцам. Пишет о том, как раскрыть в себе женственность и пластичность благодаря танцам и энергии.









Оля — интересный фуд-блогер. Делает честные обзоры на заведения столицы и Алматы.





Аиша ведет блог о макияже, уходе за кожей и моде.









Азиза — пианистка, преподает уроки по фортепиано и в своем профиле пишет о музыкальной жизни. Изюминка ее страницы — видео с классическими произведениями собственного исполнения.







Султан ведет блог о правильном питании, фитнесе. У него на странице можно найти ПП-рецепты, калорийность продуктов и упражнения для всего тела. Его полезные видео приправлены щепоткой юмора.

⠀

Здесь ответят на вопрос, как бюджетно провести ремонт. Алуа показывает на примерах важные детали интерьера. Лайфхаки и последние тренды в оформлении жилых помещений.









Beauty-блогер, визажист. В своем блоге делится лайфхаками, обзорами на косметику и по уходу за кожей.







Основала школу подготовки к SAТ и IELTS Nowater Academy. Получила 300 000 $ финансирования в США и пишет о поступлении на грант за границу.







Бизнесмен, владелец сервиса по биочистке одежды и ателье тканей. Пишет о стратегическом маркетинге и SMM.





Ведет блог о гостиничном бизнесе в Нур-Султане, пишет о коммерческой недвижимости.





Фуд-блогер и основатель ряда проектов по приготовлению выпечки, организации праздников и товаров для дома. Все рецепты составлены из доступных продуктов.





Марат работает в области UX-дизайна уже десять лет. Полезная страничка для тех, кто хочет узнать о коммуникациях с заказчиками и последних новостях сферы.

⠀

Пишет про IT и стартапы. На странице можно найти интервью, статьи и актуальные новости, ведет канал в Telegram.