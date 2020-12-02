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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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36 микроинфлюенсеров из Алматы и Нур-Султана, благодаря которым вы узнаете много нового
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Сегодня в 12:03

36 микроинфлюенсеров из Алматы и Нур-Султана, благодаря которым вы узнаете много нового

Алматы


Аскар Байтасов, @askar_baitassov


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Аскар — предприниматель, управляющий директор ресторанной сети abr. В его Instagram можно найти много фотографий еды: от пиццы до ресторанных блюд.


Ринат Кайсаров, @kaisarov_almaty


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Мастер спорта по легкой атлетике. Призер международных соревнований и 13-кратный чемпион Казахстана. Ведет онлайн-марафоны и тренировки. Сообщает о преимуществах бега, питании и ошибках начинающих спортсменов.


Даурен Талипов, @dauren_talipov


Лауреат наград Shapaģat, Halyk Algysy. Владеет заведениями Tandoor и Bazilik. Пишет о том, как сосредоточиться на собственном деле, саморазвиваться и контролировать финансы.


Ainash Kassenova, @tsunami_ka_art


Креативная художница из города Алматы. Особенность ее работ заключается в интересной стилистике, она пишет как графические картины, так и традиционные. Более того, Айнаш делится опытом с молодыми художниками на своем онлайн-курсе.


Айгерим Кокеева, @kokeyeva_aygerim


Блог о медитации, йоге и правильном питании. Айгерим рассказывает о своем похудении на 50 кг.


Асель, @tleylen


Асель — художник, на ее страничке можно прочесть много интересной информации об искусстве, картинах и художниках.


Дария Ботенбаева, @silkpassion


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Совмещает работу стилистом и ведение личного блога. В блоге делится актуальными темами в сфере моды, трендами и советами.


Джамиля, @jamiliaaaaaa


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Джамиля делится стильным и полезным контентом и лайфхаками для поступления во Францию.


Аиша, @aishka_cakes


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18-летняя Аиша делится на странице эстетичными видео и фоторецептами различных десертов, рассказывает о профессии повара и о том, как пришла к этому.


Мадина, @madina_about


Обзоры на косметику, уход за кожей, макияж, разбавленный видеороликами об отношениях — все это о блоге Мадины. Если вы любите декоративную косметику и все о ней, вам сюда.


Veronika Bulgakova, @veronika_bulgakova_gudz


Фэшн-стилист, занимается стилизацией съемок и ревизией гардероба. А также устраивает мастер-классы и шопинг-сопровождения. Основательница @bulgakova.dress.


Василина Шатохина, @vassilina_shatokhina_ifbb


Здесь можно узнать о разнице в режимах питания и интервальном голодании. Василина — нутрициолог и чемпионка по бодифитнесу. В ленте есть видеоупражнения. Много информации для тех, кто продолжает заниматься спортом или только начинает.


Анастасия Шабатько, @ansi.shabatko


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Страница Анастасии наполнена снимками природы Алматинской области. Почти к каждому кадру есть географическое описание.


Айгуль Тулебаева, @tulebayeva_aigul


Фотограф новорожденных детей. Снимки детей дополняет моментами своей жизни.


Ясмин Хаибуллина, @yasmin_khaibullina


Ясмин рассказывает подписчикам о здоровых привычках и снимает танцевальные ролики.


Бану Байжанова, @banubaizhanova


Корейский стиль жизни на одной странице с рецептами. Бану показывает, как готовить кофе Дальгона и ухаживать за кожей.

Медина, @medina_qazaqstan


Обзоры косметики и рекомендации по уходу за лицом.


Акмарал Джамбулова, @akmusha_doc


Полезный блог о лечении акне, процедурах ботокса и лифтинга.

Ксения Молоткова, @xeniya_molotkova


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Сооснователь детского спортивного клуба KIDS POWER. Пишет о красоте и самопознании.



Нур-Султан

Мирас Ибраимов, @miraaas


Предприниматель, основатель @lepimivarim_kz и @shoreditch.astana. На странице пишет не только о бизнесе и собственных инсайтах, но и о путешествиях.

Марат Жыланбаев, @marat_zhylanbayev


Марат — ультрамарафонец, 7-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, тренер по бегу. Марат делится на своей странице информацией о столичном клубе бега и небольшими постами о жизни и своем опыте в беге.


Адиль Игембердиев, @igemberdiev


Предприниматель и марафонец. Пишет о спорте и беге, правильных тренировках и ЗОЖ-ценностях.


Айжан Исаева, @aizhan_issayeva


Айжан проводит курсы шитья для начинающих и делится интересной полезной информацией о шитье, моде и тканях.


Нино Джумаева, @jumaeva_no


Нино — основательница студии танцев и чемпионка Казахстана по латиноамериканским танцам. Пишет о том, как раскрыть в себе женственность и пластичность благодаря танцам и энергии.


Оля, @__olyash

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Оля — интересный фуд-блогер. Делает честные обзоры на заведения столицы и Алматы.


Аиша, @zhamaliyevaa_


Аиша ведет блог о макияже, уходе за кожей и моде.


Азиза, @pianistochkaaaa


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Азиза — пианистка, преподает уроки по фортепиано и в своем профиле пишет о музыкальной жизни. Изюминка ее страницы — видео с классическими произведениями собственного исполнения.


Султан, @kairbekovs


Султан ведет блог о правильном питании, фитнесе. У него на странице можно найти ПП-рецепты, калорийность продуктов и упражнения для всего тела. Его полезные видео приправлены щепоткой юмора.

Алуа, @pro_gnezdyshko


Здесь ответят на вопрос, как бюджетно провести ремонт. Алуа показывает на примерах важные детали интерьера. Лайфхаки и последние тренды в оформлении жилых помещений.


Расмия, @makeuprasmi


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Beauty-блогер, визажист. В своем блоге делится лайфхаками, обзорами на косметику и по уходу за кожей.


Елдана Талгаткызы, @yeldanatalgatkyzy


Основала школу подготовки к SAТ и IELTS Nowater Academy. Получила 300 000 $ финансирования в США и пишет о поступлении на грант за границу.


Арман Валиев, @arman.valiyev


Бизнесмен, владелец сервиса по биочистке одежды и ателье тканей. Пишет о стратегическом маркетинге и SMM.


Алмас Нысанбаев, @almas_nyssanbay


Ведет блог о гостиничном бизнесе в Нур-Султане, пишет о коммерческой недвижимости.


Асель Нурбеккызы, @nurbekkyzy_assel


Фуд-блогер и основатель ряда проектов по приготовлению выпечки, организации праздников и товаров для дома. Все рецепты составлены из доступных продуктов.


Марат Достарбеков, @m.dostarbekov


Марат работает в области UX-дизайна уже десять лет. Полезная страничка для тех, кто хочет узнать о коммуникациях с заказчиками и последних новостях сферы.

Марат Шакен, @m_shaken


Пишет про IT и стартапы. На странице можно найти интервью, статьи и актуальные новости, ведет канал в Telegram.

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#блогер #алматы #нурсултан #микроинфлюенсер
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