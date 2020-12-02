36 микроинфлюенсеров из Алматы и Нур-Султана, благодаря которым вы узнаете много нового

Алматы
Аскар Байтасов, @askar_baitassov
Аскар — предприниматель, управляющий директор ресторанной сети abr. В его Instagram можно найти много фотографий еды: от пиццы до ресторанных блюд.
Ринат Кайсаров, @kaisarov_almaty
Мастер спорта по легкой атлетике. Призер международных соревнований и 13-кратный чемпион Казахстана. Ведет онлайн-марафоны и тренировки. Сообщает о преимуществах бега, питании и ошибках начинающих спортсменов.
Даурен Талипов, @dauren_talipov
Лауреат наград Shapaģat, Halyk Algysy. Владеет заведениями Tandoor и Bazilik. Пишет о том, как сосредоточиться на собственном деле, саморазвиваться и контролировать финансы.
Ainash Kassenova, @tsunami_ka_art
Креативная художница из города Алматы. Особенность ее работ заключается в интересной стилистике, она пишет как графические картины, так и традиционные. Более того, Айнаш делится опытом с молодыми художниками на своем онлайн-курсе.
Айгерим Кокеева, @kokeyeva_aygerim
Блог о медитации, йоге и правильном питании. Айгерим рассказывает о своем похудении на 50 кг.
Асель, @tleylen
Асель — художник, на ее страничке можно прочесть много интересной информации об искусстве, картинах и художниках.
Дария Ботенбаева, @silkpassion
Совмещает работу стилистом и ведение личного блога. В блоге делится актуальными темами в сфере моды, трендами и советами.
Джамиля, @jamiliaaaaaa
Джамиля делится стильным и полезным контентом и лайфхаками для поступления во Францию.
Аиша, @aishka_cakes
18-летняя Аиша делится на странице эстетичными видео и фоторецептами различных десертов, рассказывает о профессии повара и о том, как пришла к этому.
Мадина, @madina_about
Обзоры на косметику, уход за кожей, макияж, разбавленный видеороликами об отношениях — все это о блоге Мадины. Если вы любите декоративную косметику и все о ней, вам сюда.
Veronika Bulgakova, @veronika_bulgakova_gudz
Фэшн-стилист, занимается стилизацией съемок и ревизией гардероба. А также устраивает мастер-классы и шопинг-сопровождения. Основательница @bulgakova.dress.
Василина Шатохина, @vassilina_shatokhina_ifbb
Здесь можно узнать о разнице в режимах питания и интервальном голодании. Василина — нутрициолог и чемпионка по бодифитнесу. В ленте есть видеоупражнения. Много информации для тех, кто продолжает заниматься спортом или только начинает.
Анастасия Шабатько, @ansi.shabatko
Страница Анастасии наполнена снимками природы Алматинской области. Почти к каждому кадру есть географическое описание.
Айгуль Тулебаева, @tulebayeva_aigul
Фотограф новорожденных детей. Снимки детей дополняет моментами своей жизни.
Ясмин Хаибуллина, @yasmin_khaibullina
Ясмин рассказывает подписчикам о здоровых привычках и снимает танцевальные ролики.
Бану Байжанова, @banubaizhanova
Корейский стиль жизни на одной странице с рецептами. Бану показывает, как готовить кофе Дальгона и ухаживать за кожей.
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Медина, @medina_qazaqstan
Обзоры косметики и рекомендации по уходу за лицом.
Акмарал Джамбулова, @akmusha_doc
Полезный блог о лечении акне, процедурах ботокса и лифтинга.
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Ксения Молоткова, @xeniya_molotkova
Сооснователь детского спортивного клуба KIDS POWER. Пишет о красоте и самопознании.
Нур-Султан
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Мирас Ибраимов, @miraaas
Предприниматель, основатель @lepimivarim_kz и @shoreditch.astana. На странице пишет не только о бизнесе и собственных инсайтах, но и о путешествиях.
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Марат Жыланбаев, @marat_zhylanbayev
Марат — ультрамарафонец, 7-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, тренер по бегу. Марат делится на своей странице информацией о столичном клубе бега и небольшими постами о жизни и своем опыте в беге.
Адиль Игембердиев, @igemberdiev
Предприниматель и марафонец. Пишет о спорте и беге, правильных тренировках и ЗОЖ-ценностях.
Айжан Исаева, @aizhan_issayeva
Айжан проводит курсы шитья для начинающих и делится интересной полезной информацией о шитье, моде и тканях.
Нино Джумаева, @jumaeva_no
Нино — основательница студии танцев и чемпионка Казахстана по латиноамериканским танцам. Пишет о том, как раскрыть в себе женственность и пластичность благодаря танцам и энергии.
Оля, @__olyash
Оля — интересный фуд-блогер. Делает честные обзоры на заведения столицы и Алматы.
Аиша, @zhamaliyevaa_
Аиша ведет блог о макияже, уходе за кожей и моде.
Азиза, @pianistochkaaaa
Азиза — пианистка, преподает уроки по фортепиано и в своем профиле пишет о музыкальной жизни. Изюминка ее страницы — видео с классическими произведениями собственного исполнения.
Султан, @kairbekovs
Султан ведет блог о правильном питании, фитнесе. У него на странице можно найти ПП-рецепты, калорийность продуктов и упражнения для всего тела. Его полезные видео приправлены щепоткой юмора.
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Алуа, @pro_gnezdyshko
Здесь ответят на вопрос, как бюджетно провести ремонт. Алуа показывает на примерах важные детали интерьера. Лайфхаки и последние тренды в оформлении жилых помещений.
Расмия, @makeuprasmi
Beauty-блогер, визажист. В своем блоге делится лайфхаками, обзорами на косметику и по уходу за кожей.
Елдана Талгаткызы, @yeldanatalgatkyzy
Основала школу подготовки к SAТ и IELTS Nowater Academy. Получила 300 000 $ финансирования в США и пишет о поступлении на грант за границу.
Арман Валиев, @arman.valiyev
Бизнесмен, владелец сервиса по биочистке одежды и ателье тканей. Пишет о стратегическом маркетинге и SMM.
Алмас Нысанбаев, @almas_nyssanbay
Ведет блог о гостиничном бизнесе в Нур-Султане, пишет о коммерческой недвижимости.
Асель Нурбеккызы, @nurbekkyzy_assel
Фуд-блогер и основатель ряда проектов по приготовлению выпечки, организации праздников и товаров для дома. Все рецепты составлены из доступных продуктов.
Марат Достарбеков, @m.dostarbekov
Марат работает в области UX-дизайна уже десять лет. Полезная страничка для тех, кто хочет узнать о коммуникациях с заказчиками и последних новостях сферы.
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Марат Шакен, @m_shaken
Пишет про IT и стартапы. На странице можно найти интервью, статьи и актуальные новости, ведет канал в Telegram.