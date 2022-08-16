35 любимых мест в Алматы и Астане от городских инфлюенсеров: где поесть, погулять и отдохнуть

Узнали, где чаще всего проводят время активные горожане и творческие люди северной и южной столиц Казахстана.





Алматы





Дарья Александрова, город — Алматы, актриса кино, блогер, телеведущая прямого эфира программы «Таңғы студия», @dariya_aleksandrova





Чаще всего в городе хожу по ресторанам. Люблю заведения в нашем городе и искренне удивляюсь, когда кто-то жалуется на кухню или сервис. Нам повезло с сегментом HoReCa. А если отойти немного от ресторанов, то мне нравится все, что связано с тихим спокойным семейным отдыхом.

«Мята Бухар-Жырау»





Отмечу «Мята Бухар-Жырау». Здесь по пятницам проводят классные гриль-тусовки, где подают вкусных раков.

Lukum







Lukum — идеальное место, чтобы насладиться красивой восточной кухней. Сюда можно смело приглашать гостей города, им понравится колоритный дизайн интерьера.

Zvezdnoe plato





В Zvezdnoe plato мы отдыхали дважды. Понравилось месторасположение. Тут красивый вид на горы, чистота, стильный интерьер, уют и приятная атмосфера.

Старая Японская дорога





На маршрут старой Японской дороги наткнулась совершенно случайно, когда искала, где есть живописный вид, который подойдет для рекламного ролика. Весь путь можно наблюдать разную красоту со всех сторон: дорога проложена вокруг горы и напоминает серпантин.

Дикий кемпинг близ Юннатского озера





Любители палаток и утренних завтраков на природе поймут, за что люблю этот вид отдыха — происходит перезагрузка.

«Лестница здоровья» и «Горельник»





Нравится атмосфера этого места — абсолютно позитивная и спортивная. Все счастливые, довольные, гордые за себя. А вот мотивация подняться — вкусный кофе и сырники в конце пути в Apa Katya.

Makao







Недавно открылся классный бассейн Makao. Тут чисто. Ощущаешь себя будто бы находишься где-то за границей.

«Ботанический сад»





Нравится часть «Ботанического сада» со стороны проспекта Аль-Фараби. Тут стильненько. Свежий воздух. Есть где сделать классные фото, но с коляской не совсем удобно.

Медина Жалгасова, город — Алматы, актриса, lifestyle-блогер, @medinnaya





Чаще всего предпочитаю посещать места, где вкусно готовят. Сложно отдать приоритет какому-то одному месту, потому что в Алматы много хороших ресторанов, кофеен и других заведений.

Luckee Yu

Я большая поклонница паназиатской кухни, люблю покушать. В Luckee Yu готовят самые вкусные роллы.

Apa Katya

Люблю подниматься пешком до Горельника. Здесь есть кофейня, где можно вкусно позавтракать с красивым видом, а потом отправиться в город по делам.

WakeUpStudio





Я не занимаюсь спортом, но обожаю танцы. Хожу в студию WakeUpStudio. Раньше работала тут.

CoffeeBoom





Предпочитаю вкусно завтракать и пить кофе в CoffeeBoom

Nikulin Bar

По выходным люблю танцевать с подругами. Чаще посещаем всеми любимую улицу Фурманова, где расположена аллея маленьких крутых баров. Я всегда могу встретить здесь знакомых. В Nikulin Bar можно славно провести время. Прихожу сюда за хорошей музыкой. Тут всегда веселые и интересные люди.

Орынхан Рахимбеков, город — Алматы, музыкант, артист лейбла Moldanazar Music, @orynkhan





Чаще всего бываю на работе, в студии. Она находится выше «Казахфильма», в горах. Здесь классная атмосфера, красивый вид и прекрасный свежий воздух. Много времени провожу в районе «Золотого квадрата», часто сижу дома.

Бутаковка





Во время карантина мы с семьей завели привычку устраивать пикники и поддерживаем эту традицию по сей день. Чаще всего выезжаем в район Бутаковки. Не доезжая поста, есть классная площадка, где всегда чисто и уютно. Здесь можно насладиться свежим воздухом.

Городское кафе «Кино»





Одно из любимых мест — городское кафе «Кино» на Панфилова. Тут отличная кухня, крутая теплая атмосфера. По воскресеньям играет живая музыка.

Coffee Original





Недавно в «Казахфильме» открылась еще одна точка сети кофеен Coffee Original. Заведение работает круглосуточно. Тут приятная атмосфера. Классно, что можно в три часа ночи приехать, чтобы попить чай с друзьями, покушать или просто болтать, рассказывать, что делал сегодня. Практически всегда после концертов и выступлений мы собираемся и обсуждаем, как все прошло. Одну из стен в заведении мы расписали с другом Амалем.

Панфилова





Люблю гулять по Панфилова. Тут многолюдно, но мне нравится этот уличный вайб и настроение. Здесь можно послушать живую музыку, посмотреть на людей. Играют своеобразные музыканты.

Marwin







Нравится, что магазин работает 24 часа. Можно в любое время дня или ночи взять подарок или что-нибудь интересное, почитать и провести время. Это отличное место для случаев, когда не хочется спать. Обязательно кого-то тут встречаю. Здесь еще есть кофейня, где готовят вкусный кофе.

«Медеу»





Каждый алматинец любит и знает «Медеу». Летом я скучаю по катку, потому что мне нравится кататься на коньках.

«Пацацина»



Люблю грузинскую кухню. Нравится, как готовят хинкали в «Пацацина» на Ленина. Здесь особая атмосфера, красивый интерьер и роспись на стенах, приятные люди. А еще здесь подают вкусное домашнее грузинское вино. Всем советую это заведение.

Астана





Магира Тлеубердина, город — Астана, цифровой художник, иллюстратор @magnificum9





Район, в котором я выросла

Это улица Мусрепова, 7. Я училась там в 38 школе. В этом году на торце дома нарисовали мурал по моему эскизу!

Район проспекта Республики, Набережной

Это живое и атмосферное место. Особенно Набережная, на которой собираются музыканты, художники, семьи молодежь.

Бульвар Нуржол





Это место на левом берегу люблю, оно меня всегда вдохновляет!

Президентский Парк





Под мостом построили спортивную площадку для молодежи. Душа радуется, когда видишь, как они дружно играют в баскетбол.

Диас Абдрахманов, 26 лет, город — Астана, тренер по роллер-спорту, @dias_r11





Скейт-парк под Атырауским мостом

Он уже старенький, но там все еще приятно кататься. Также можно тренироваться на этой территории.

Велодорожка на Набережной

Люблю гонять там на скорости, а также загорать.

Gemrieli

Люблю сочный хачапури, который готовят в этом заведении

Degirmen

Здесь беру донер. Порции что надо для спортсмена!

Места для катания на роликах

В принципе люблю кататься на роликах по городу. Тогда вся Астана для меня — это скейт-парк.

Гульзат Дюсембай, город — Астана, владелица свадебного салона IVORY @ivory_dress_astana, @gulzat.dyussembay





В Астане живу уже с 1998 года, люблю этот город, он с каждым годом все больше и краше, открываются новые места! Рекомендую несколько заведений от себя.

Парк «Жетысу»

Недавно посетила парк и была приятно удивлена: все организовано для детей и цены на развлечения приемлемые. Как маме, мне это понравилось.

«Шишка Premium»

Люблю именно заведение по адресу проспект Кабанбай батыра, 5/3. Это место отличается разнообразным меню. Вкусно!

Фитнес-центр INVICTUS

Советую тот, что находится в «Зеленом квартале»: шикарная обстановка, отличные тренеры и новейшие тренажеры.

Студия красоты THE FACE

Идеальное пространство для девушек. Мне нравится атмосфера в этой студии, команда креативная: создают потрясающие образы.

Свадебный салон IVORY

Я люблю быть на работе, в моем свадебном салоне — это место, где можно наполниться энергией, общаясь с невестами.

«МИМИОРИКА»

С детьми люблю посещать «МИМОРИКУ». Зал творчества завлекает малышей.