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33 творческих человека из Узбекистана, которые добились успеха
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13.08.2018

33 творческих человека из Узбекистана, которые добились успеха

8 парней из Центральной Азии, которые стали моделями


Абдулазиз Рустамов, @laziz.rustamoov

Абдулазиз Рустамов — модель из Узбекистана. Победитель LBMA Central Asia 2017. Сейчас живет на Филиппинах. Принимает участие в фотосессиях для журналов и брендов.


Шахбоз Махмудов, @shakhbozofficial

Модель и актер из Ташкента. В 2017 году получил титул Best Male Model на конкурсе Face of Asia в Южной Корее. Снимается в рекламных роликах и клипах.

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11 музыкантов из Центральной Азии, добившихся успеха в Москве


Олег Терновой, @ternovoy_oleg

Популярный рэпер из Ташкента. В 2018 году стал победителем проекта «Песни» и артистом лейбла Black Star. На шоу выпустил свои хиты «Домофон», «Мега» и «Меркурий», которые попали на первые строчки музыкальных чартов.


Gafur, @gafur.lv

Гафур Исаханов — молодой музыкант и актер из Узбекистана. В 2019 году стал артистом лейбла Raava Music и переехал в Москву. Его трек «Атом» за несколько дней после выхода стал хитом.

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Успешные молодые режиссеры Узбекистана


Мухлиса Азизова, @muhlisaazizova

Мухлиса Азизова — режиссер, сценарист и продюсер. Генеральный директор «Национальной кинокомиссии Узбекистана». Ее первая работа стала победителем на кинофестивале PROLOGUE. В 2017 году сняла короткометражный фильм «Она», в котором сыграл российский актер Дмитрий Дюжев.


Анвар Мадраимов, @anvar_madraimov

Анвар Мадраимов учился в Нью-Йоркской академии кино. Снял несколько короткометражных фильмов, клипов и рекламных роликов. Стал победителем международного кинофестиваля короткометражного кино в Лос-Анджелесе в номинации «Самый лучший фильм, который снимал молодой режиссер».

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Лучшие ведущие из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана


Шох Алимович, @shoxalimovich

Шох Алимович — ведущий, телеведущий и актер озвучки. Шох — официальный голос телеканала ZO’R TV. Сотрудничает со многими компаниями: Artel, Samsung, CreditAsia, Tegen, RedBull и MeyramGroup. Ведет официальные и частные торжества: презентации, пресс-конференции, свадьбы и дни рождения.

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Музыканты из Узбекистана, которые состоят в зарубежных лейблах


Наргиз Закирова, @nargizzakirova_official

Российская певица из Узбекистана с 2014 по 2019 год сотрудничала с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Наргиз участвовала во многих американских и российских проектах. В 2020 году подписала контракт с новым продюсером Виктором Дробышем. В его лейбле также состоят Стас Пьеха, Слава, группа «ЧИЛИ».

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Музыканты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которых знают в мире


Сардор Милано, @sardormilano

Сардор Милано — певец, автор и исполнитель из Ташкента. В 2015 году победил в музыкальном шоу талантов «Главная сцена», дошел до финала программы «Голос» в 2016 году. Обладатель голоса диапазоном в три с половиной октавы. Сардор стал одним из трех лауреатов конкурса «Новая волна-2017».

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Автор песен и основатель фотостудии — успешная молодежь Узбекистана


Шадиша Туйчиева, @shadisha_

Шадиша — автор и исполнительница собственных песен. Выросла в творческой семье. Раньше пела в узбекской группе, но позже создала проект Shadisha. Делает музыку, вышедшую за рамки узбекской эстрады. Ее песни играют на неделях моды, их знают в Европе и России. Шадиша получала международные награды. Помимо карьеры певицы занимается бизнесом. Вместе с дизайнером Азизой создала бренд одежды RROBA.

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9 крутых диджеев столицы Узбекистана


Dj Trace, @pacmanmusic

DJ Trace создает треки в направлениях house, progressive house. В начале 2018 года получил поддержку от участника легендарного Swedish House Mafia, Steve Angello. В мае 2019 года записал новый трек в коллаборации с музыкантом из Великобритании Tom Star.


DJ Sam, @samtheofficial

Настоящее имя — Сафаржон Мирзаев, один из лучших диджеев страны. В детстве не имел отношения к музыке и не думал, что станет диджеем. Играет в таких стилях, как club house, electro house, progressive house, rnb, trap.

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