Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/db7/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/db77951ba66f222af0771ab31a2b8e9f.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
30-stil-nyh-artistov-predprinimateley-i-inflyuenserov-iz-central-noy-azii
30 стильных артистов, предпринимателей и инфлюенсеров из Центральной Азии
390
/
Удивительный Казахстан

Вчера в 17:45

30 стильных артистов, предпринимателей и инфлюенсеров из Центральной Азии

Рассказываем про музыкантов, актеров, блогеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые отличаются своим уникальным стилем.


Казахстан


Yenlik, @yenleak


Главная фишка певицы — современные трендовые образы в этностиле.

Гульсезим, @hsnglsm

Fashion-блогер из Астаны. У девушки классный стиль и красивые эстетичные фото и видео.


Аиша, @aishka_adi

Блогер умело сочетает в образах женственность и дерзость. У Аишы довольно высокий рост, что позволяет ей носить любую одежду и выглядеть стильно.


Аян Отепберген, @otepbergen_ayan

Аян — талантливый актер, который завоевал любовь поклонников не только талантов, но и стильными образами.


Азиза Айбадулина, @twigbyzeezoo

Стильная бизнес-леди, чьи образы всегда продуманны до мелочей.


Сара Шакет, @kiingsarah

Сару отличает трендовый TikTok-стиль Vanil girl. Девушка часто носит одежду в пастельных оттенках.


Damelya Sweet, @damelya_sw_

Дамеля — модный блогер, который умело сочетает люксовые бренды и массмаркет.


Аkha, @aakha23

Певец часто радует поклонников новыми хитами, а для своих образов выбирает oversize одежду.


Нурсултан Магзумов, @nurs_mag

У Нурсултана и базовый гардероб, в который он добавляет стильные детали: жилетки, кардиганы, аксессуары.


Рус Либирри, @rus_libirry

Любимое сочетание Руслана в одежде: рубашка и футболка. Это всегда смотрится круто.

Кыргызстан


Айжан Асемова, @aijanasemova_

Айжан часто появляется в спортивных образах, но также любит выбирать дерзкие или женственные аутфиты для съемок.


Ulukmanapo, @ulukmanapo

У Ulukmanapo классический рэперский стиль: монограммы, объемные худи и кепки.


Мирбек Атабеков, @mirbek_atabekov

У певца casual-гардероб с добавлением акцентов в образах. Например, объемные кожаные брюки и базовая футболка.


Алан, @stengiee

Алан выбирает всеми любимый корейский стиль.


Баястан Ботоканов, @ortoaziyabayastan

Гардероб Баястана состоит из «гэнгста» одежды. Это кепки, рубашки с коротким рукавом, объемные штаны.


Аскат Осмонов, @osmonovaskat

Аскат — модель. Вне съемок парень предпочитает стиль smart casual. Это любимый стиль многих парней, ведь это красиво и удобно.


Айым Айылчиева, @aiymaiylchieva

Певица классно сочетает современные вещи с народными украшениями и одеждой.


Зи, @ohmybabyzee

Зи — икона стиля. Парень не только отлично разбирается в моде, своими нарядами он самовыражается.


Ния, @niiiiiiiiiiia

У певицы дерзкие готические образы.


Чолпон Талипбек, @cholpon_talipbek

Чолпон — певица и телеведущая, в повседневной жизни предпочитает стиль гранж и панк. Это юбки в клетку, кожаные топы и подобные вещи.

Узбекистан


Рахим Абрамов, @rahimabramov


Гардероб Рахима — это всегда люксовые бренды.


Азиза Гулямова, @azizaziyaeva

Азиза — молодая мама, которая умело сочетает в своих образах современную и этномоду.


Диора, @diora_u

Образы Диоры всегда женственные и сидят по фигуре. Это не сложно, когда создаешь одежду сама.


Камила Камилова, @milk_amilova

Камила выбирает романтичные образы, платья, блузки и юбки.


Абрик Елевен, @abrik.eleven

Блогер обожает стиль oversize.


Нилуфар Усмонова, @nilufarusmonova

Ее сценические образы: стразы, пайетки и яркие цвета.


Шахзода Атакулова, @mama.doda

Мама троих дочек успевает не только присматривать за ними, но и подбирать для них и для себя стильные образы.


Хамдам Собиров, @hamdam__sobirov

Образы в ретро-стиле — что-то новое и необычное.


Азода Юсупахмет, @azodaofficial

Певица предпочитает милые и романтичные вещи, также носит национальную одежду.


Зульфи, @zulfizarkhan

Дизайнер, который создает современные образы в этностиле. Ее образы всегда нейтральных тонов, но в то же время интересного кроя.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мода #стиль #блогеры #музыканты #центральнаяазия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Этнические казахи из Австрии о том, почему хотят жениться на казашках
105166
Иностранцы о том, почему Talgo не уступает французским поездам, а плато Устюрт — косм...
9034
Как звучат популярные рекламные слоганы на казахском языке
30348
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.