30 стильных артистов, предпринимателей и инфлюенсеров из Центральной Азии

Рассказываем про музыкантов, актеров, блогеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые отличаются своим уникальным стилем.





Казахстан





Yenlik, @yenleak





Главная фишка певицы — современные трендовые образы в этностиле.





Гульсезим, @hsnglsm

Fashion-блогер из Астаны. У девушки классный стиль и красивые эстетичные фото и видео.





Аиша, @aishka_adi

Блогер умело сочетает в образах женственность и дерзость. У Аишы довольно высокий рост, что позволяет ей носить любую одежду и выглядеть стильно.





Аян Отепберген, @otepbergen_ayan

Аян — талантливый актер, который завоевал любовь поклонников не только талантов, но и стильными образами.





Азиза Айбадулина, @twigbyzeezoo

Стильная бизнес-леди, чьи образы всегда продуманны до мелочей.





Сара Шакет, @kiingsarah

Сару отличает трендовый TikTok-стиль Vanil girl. Девушка часто носит одежду в пастельных оттенках.





Damelya Sweet, @damelya_sw_

Дамеля — модный блогер, который умело сочетает люксовые бренды и массмаркет.





Аkha, @aakha23

Певец часто радует поклонников новыми хитами, а для своих образов выбирает oversize одежду.





Нурсултан Магзумов, @nurs_mag

У Нурсултана и базовый гардероб, в который он добавляет стильные детали: жилетки, кардиганы, аксессуары.





Рус Либирри, @rus_libirry

Любимое сочетание Руслана в одежде: рубашка и футболка. Это всегда смотрится круто.

Кыргызстан





Айжан Асемова, @aijanasemova_

Айжан часто появляется в спортивных образах, но также любит выбирать дерзкие или женственные аутфиты для съемок.





Ulukmanapo, @ulukmanapo

У Ulukmanapo классический рэперский стиль: монограммы, объемные худи и кепки.





Мирбек Атабеков, @mirbek_atabekov

У певца casual-гардероб с добавлением акцентов в образах. Например, объемные кожаные брюки и базовая футболка.





Алан, @stengiee

Алан выбирает всеми любимый корейский стиль.





Баястан Ботоканов, @ortoaziyabayastan

Гардероб Баястана состоит из «гэнгста» одежды. Это кепки, рубашки с коротким рукавом, объемные штаны.





Аскат Осмонов, @osmonovaskat

Аскат — модель. Вне съемок парень предпочитает стиль smart casual. Это любимый стиль многих парней, ведь это красиво и удобно.





Айым Айылчиева, @aiymaiylchieva

Певица классно сочетает современные вещи с народными украшениями и одеждой.





Зи, @ohmybabyzee

Зи — икона стиля. Парень не только отлично разбирается в моде, своими нарядами он самовыражается.





Ния, @niiiiiiiiiiia

У певицы дерзкие готические образы.





Чолпон Талипбек, @cholpon_talipbek

Чолпон — певица и телеведущая, в повседневной жизни предпочитает стиль гранж и панк. Это юбки в клетку, кожаные топы и подобные вещи.

Узбекистан





Рахим Абрамов, @rahimabramov





Гардероб Рахима — это всегда люксовые бренды.





Азиза Гулямова, @azizaziyaeva

Азиза — молодая мама, которая умело сочетает в своих образах современную и этномоду.





Диора, @diora_u

Образы Диоры всегда женственные и сидят по фигуре. Это не сложно, когда создаешь одежду сама.





Камила Камилова, @milk_amilova

Камила выбирает романтичные образы, платья, блузки и юбки.





Абрик Елевен, @abrik.eleven

Блогер обожает стиль oversize.





Нилуфар Усмонова, @nilufarusmonova

Ее сценические образы: стразы, пайетки и яркие цвета.





Шахзода Атакулова, @mama.doda

Мама троих дочек успевает не только присматривать за ними, но и подбирать для них и для себя стильные образы.





Хамдам Собиров, @hamdam__sobirov

Образы в ретро-стиле — что-то новое и необычное.





Азода Юсупахмет, @azodaofficial

Певица предпочитает милые и романтичные вещи, также носит национальную одежду.





Зульфи, @zulfizarkhan

Дизайнер, который создает современные образы в этностиле. Ее образы всегда нейтральных тонов, но в то же время интересного кроя.