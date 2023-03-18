30 стильных артистов, предпринимателей и инфлюенсеров из Центральной Азии

Рассказываем про музыкантов, актеров, блогеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые отличаются своим уникальным стилем.
Казахстан
Fashion-блогер из Астаны. У девушки классный стиль и красивые эстетичные фото и видео.
Аиша, @aishka_adi
Блогер умело сочетает в образах женственность и дерзость. У Аишы довольно высокий рост, что позволяет ей носить любую одежду и выглядеть стильно.
Аян Отепберген, @otepbergen_ayan
Аян — талантливый актер, который завоевал любовь поклонников не только талантов, но и стильными образами.
Азиза Айбадулина, @twigbyzeezoo
Стильная бизнес-леди, чьи образы всегда продуманны до мелочей.
Сара Шакет, @kiingsarah
Сару отличает трендовый TikTok-стиль Vanil girl. Девушка часто носит одежду в пастельных оттенках.
Damelya Sweet, @damelya_sw_
Дамеля — модный блогер, который умело сочетает люксовые бренды и массмаркет.
Певец часто радует поклонников новыми хитами, а для своих образов выбирает oversize одежду.
У Нурсултана и базовый гардероб, в который он добавляет стильные детали: жилетки, кардиганы, аксессуары.
Рус Либирри, @rus_libirry
Любимое сочетание Руслана в одежде: рубашка и футболка. Это всегда смотрится круто.
Кыргызстан
Айжан Асемова, @aijanasemova_
Айжан часто появляется в спортивных образах, но также любит выбирать дерзкие или женственные аутфиты для съемок.
Ulukmanapo, @ulukmanapo
У Ulukmanapo классический рэперский стиль: монограммы, объемные худи и кепки.
Мирбек Атабеков, @mirbek_atabekov
У певца casual-гардероб с добавлением акцентов в образах. Например, объемные кожаные брюки и базовая футболка.
Алан выбирает всеми любимый корейский стиль.
Баястан Ботоканов, @ortoaziyabayastan
Гардероб Баястана состоит из «гэнгста» одежды. Это кепки, рубашки с коротким рукавом, объемные штаны.
Аскат Осмонов, @osmonovaskat
Аскат — модель. Вне съемок парень предпочитает стиль smart casual. Это любимый стиль многих парней, ведь это красиво и удобно.
Айым Айылчиева, @aiymaiylchieva
Певица классно сочетает современные вещи с народными украшениями и одеждой.
Зи, @ohmybabyzee
Зи — икона стиля. Парень не только отлично разбирается в моде, своими нарядами он самовыражается.
Ния, @niiiiiiiiiiia
У певицы дерзкие готические образы.
Чолпон Талипбек, @cholpon_talipbek
Чолпон — певица и телеведущая, в повседневной жизни предпочитает стиль гранж и панк. Это юбки в клетку, кожаные топы и подобные вещи.
Узбекистан
Рахим Абрамов, @rahimabramov
Гардероб Рахима — это всегда люксовые бренды.
Азиза Гулямова, @azizaziyaeva
Азиза — молодая мама, которая умело сочетает в своих образах современную и этномоду.
Образы Диоры всегда женственные и сидят по фигуре. Это не сложно, когда создаешь одежду сама.
Камила Камилова, @milk_amilova
Камила выбирает романтичные образы, платья, блузки и юбки.
Абрик Елевен, @abrik.eleven
Блогер обожает стиль oversize.
Нилуфар Усмонова, @nilufarusmonova
Ее сценические образы: стразы, пайетки и яркие цвета.
Мама троих дочек успевает не только присматривать за ними, но и подбирать для них и для себя стильные образы.
Хамдам Собиров, @hamdam__sobirov
Образы в ретро-стиле — что-то новое и необычное.
Азода Юсупахмет, @azodaofficial
Певица предпочитает милые и романтичные вещи, также носит национальную одежду.
Зульфи, @zulfizarkhan
Дизайнер, который создает современные образы в этностиле. Ее образы всегда нейтральных тонов, но в то же время интересного кроя.