3 шага, которые помогут найти работу за границей

Многим кажется, что получить работу за границей — неосуществимая мечта. На самом деле все возможно, если трезво оценить свои навыки и составить четкий план действий.





Ксения Соломатина, основатель сервиса по проектированию международной карьеры «Умная Заграница», автор книги «Учеба и работа за рубежом. Руководство к действию»

Камила Шайбакова и Диляра Гарафова, основатели проекта World Abroad





Шаг первый: отредактировать CV





На Западе резюме и профессиональную биографию человека оценивают по другим параметрам. Самый главный — ваша профессиональная ценность, то есть то, как и чем именно вы можете быть полезны компании, а не сколько у вас лет опыта, какой диплом и как хорошо вы знаете язык. Эта ценность должна быть упакована в конкретные результаты — кейсы, которые должны быть вынесены в самое начало резюме. Только так у вас есть шансы зацепить внимание представителя компании и выделиться из потока писем.





Ксения. Как правило, на то, чтобы оценить резюме, у рекрутера уходит 7 секунд. И если кандидат не разместит на самом видном месте CV ту информацию, которая привлечет внимание работодателя, то его резюме отправится в корзину. Кейс — это реальная ситуация на разных этапах развития бизнеса и то, как именно вы эту ситуацию решили, применив свои навыки и повысив плюсы компании или нивелировав минусы. Под плюсами обычно понимают не только доход, но и охваты, количество пользователей, средний чек, положительные отзывы, а под минусами — расходы, причем как денежные, так и временные, человеческие и так далее. Оценить свой вклад с этой позиции можно абсолютно в любой специальности и на любой должности.

Диляра и Камила. На Западе в CV кроме образования и опыта работы принято включать и другие не менее важные пункты, такие как волонтерство, публикации, проекты, тренинги — все, что поможет узнать потенциального сотрудника как можно лучше с разных сторон. Обычно мы советуем сесть и выписать все, что кандидат когда-либо делал в жизни, начиная с университета. Большинство людей почему-то не воспринимает половину своих активностей как нечто важное. А зря. Состояли в социальном комитете? Выписывайте! Помогали животным в местном приюте? Тоже выписывайте. Также важно вспомнить все свои достижения, начиная от получения стипендии и высокого среднего балла до повышения конверсии и увеличения продаж. Ваши достижения помогут рекрутерам увидеть вашу ценность.





Шаг второй: написать сопроводительное письмо (CL)





В сопроводительном письме важно, во-первых, еще раз емко сформулировать свою профессиональную ценность и подтвердить ее перечислением 2-3 кейсов из CV, а во-вторых, показать, почему вы хотите попасть именно в эту компанию, в этот проект.





Диляра и Камила. От сопроводительного письма напрямую зависит, пригласят ли вас на интервью. У вас может быть прекрасное резюме, но дело до него может просто не дойти, поэтому важно «подсветить» главную информацию в сопроводительном письме. Также важно помнить о том, что рекрутеры не просто ищут человека с определенным набором навыков, а perfect fit в свою команду, поэтому для них сопроводительное письмо — еще один способ узнать кандидата чуть лучше. Мы всегда говорим, что, прежде чем приступать к написанию письма, надо еще раз проанализировать свои способности и желания: чего вы хотите, почему вы этого хотите, в чем ваша ценность именно для этой организации, в этой отрасли. По опыту, сопроводительное письмо необязательно должно быть написано по шаблону, главное, чтобы из него было видно вашу увлеченность работой и прослеживалась четкая мотивация и план по развитию. Тут важно найти правильный баланс между скромностью и самодовольством — уметь себя похвалить, но без перебора.





Шаг третий: нетворкинг





Многие вакансии даже не доходят до Linkedin, Glassdoor, Monsterboard и других ресурсов по поиску работы, просто потому что кандидатов находят через «своих» — среди знакомых, в сообществах и комьюнити. Поэтому очень важно вступать и проявлять активность в тематических группах в Facebook, Linkedin и Slack. Только так можно надеяться на то, что в следующий раз, когда появится подходящая вакансия, о вас вспомнят и предложат работу.





Ксения. Сегодня многие понимают, что в резюме, в принципе, можно написать все, что угодно, и кроме как на практике это никак не проверить. Поэтому работодатели все больше верят рекомендациям и стараются искать сотрудников «по своим» через сообщества — именно там расходится больше 80% самых интересных предложений. Вот почему так важно учиться правильно общаться и выстраивать профессиональные отношения. То есть сложно не найти вакансии, а пройти на них. Самая большая ошибка, которую можно совершить, — это отправить заявку и просто сидеть, ждать ответа. Чтобы правильно выстроить нетворкинг, нужно составить список нишевых сообществ и начать систематически в них что-то писать — просить совета, фидбека, шерить материалы, вступать в дискуссии, выводить других участников на диалог. Также можно составить список людей, результаты работы которых вам искренне нравятся, и попробовать заполучить их себе в менторы. Самое главное, что все это можно делать онлайн, без привязки к местоположению.

Диляра и Камила. Нетворкинг строится всю жизнь, именно поэтому важно и нужно постоянно посещать тематические конференции и ивенты и активно знакомиться с людьми — потом эти знакомства смогут сослужить вам добрую службу. По теории рукопожатий, все так или иначе друг друга знают, особенно в одной сфере. Еще можно искать людей, которые уже работают в той компании, куда вы хотите попасть, и писать им. Но тут нужно быть готовым к тому, что далеко не все вам будут отвечать. Главное, не воспринимать это близко к сердцу. Если вы уже «крутитесь» в нужной сфере — не стесняйтесь просить у знакомых советы, громко заявлять о своих поисках. Еще хорошо, когда кто-то может представить вас нужному человеку в компании мечты — заранее предупредить сотрудника, что вы напишете. Это сразу увеличит эффективность коммуникации.





Четыре мифа о работе за границей, в которые давно пора перестать верить:

1. Для работы за границей обязательно нужно отучиться в зарубежном вузе

Сам по себе факт наличия иностранного диплома ничего не дает. Самое важное — это то, что вы реально умеете и какую ценность несете для компании. Хорошая новость в том, что определить эту ценность и собрать весь свой опыт в кейсы можно находясь в любой стране без всякого зарубежного диплома.

2. Для работы за границей нужен идеальный уровень английского





Конечно, английский нужен, и он должен быть на таком уровне, чтобы вы могли эффективно работать, но помните — совершенству нет предела, и нет ничего страшного в том, что вы недоучили грамматические правила или разговариваете с акцентом.

3. Самое сложное — получить рабочую визу





Все зависит от страны — даже на территории Европы в разных странах разные условия выдачи рабочей визы для иностранцев. Например, в Германии в начале 2020 года ввели новый закон, который заметно облегчает специалистам не из ЕС процесс получения оффера от немецких компаний. В целом, виза — это следствие, а не самоцель, а отказ на основании отсутствия разрешения на работу — это очень часто завуалированный недостаток интереса к вашим профессиональным качествам. То есть другими словами, вы не умеете решать бизнес-задачи, нужные конкретной фирме. Если вы действительно можете принести пользу, то компании, особенно крупной и глобальной, не составит труда подписать с вами контракт, гражданином какой бы страны вы ни были.

4. Сначала учеба — потом работа

До сих пор бытует мнение, что сначала надо отучиться в вузе и только потом приступать к поискам работы. На самом деле учеба должна встраиваться в работу, а вовсе не наоборот. То есть работать нужно начинать как можно раньше и смотреть по обстоятельствам, каких знаний вам не хватает для профессионального роста. Именно эти пробелы и нужно заполнять с помощью учебы.

Ксения. Моя первая стажировка была в 18 лет, а в 23 я уже работала исполнительным финансовым директором и только потом поступила в Сорбонну, когда достигла карьерного потолка и поняла, какие знания мне нужны для дальнейшего развития в карьере. В этом один из главных секретов — подстраивать учебу под работу, а не наоборот, как это часто делают.





Источник: zeh.media