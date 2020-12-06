3 истории о том, почему скаутское движение остается актуальным по сей день

Ибрагим Пириев, 17 лет, город — Нур-Султан, школьник





О том, как понимает цель и миссию движения

. На мое решение присоединиться повлияло международное событие под названием World Scout Jamboree 2019, и я посчитал это очень редким и нужным в то время шансом представлять в США команду скаутов из Казахстана.

Я считаю, что цель данного движения в том, чтобы собрать вместе и сплотить людей, которые готовы открывать для себя что-то новое и не боятся приключений. И, мне кажется, это хорошо получается.

Почему оно остается актуальным

Скаутское движение остается популярным среди молодежи разных стран, потому что в обществе всегда будут люди, которые любят природу и новые открытия. А сейчас быть экоответственным еще и в тренде. Скаутское движение активно развивается, данного рода события проводятся на глобальном уровне.

О мероприятиях

Я принимал участие в мировом скаутском движении в США, которое проводится в разных странах раз в четыре года. Мы с ребятами получили колоссальный опыт и незаканчиваемый лист знакомств.





Программа была на высшем уровне. Мне больше всего запомнились люди, которых я там встретил, разнообразие их культур, традиций. С некоторыми из них мы подружились и общаемся по сей день, вспоминаем разные ситуации, опыт, который получили на том мероприятии. И, конечно, у нас есть постоянная общая тема — скаутинг.

О влиянии скаутинга

С того времени как начал заниматься скаутингом, я изменился в лучшую сторону: больше полюбил природу, начал замечать в ней то, что раньше не видел. Научился пользоваться тем, что она так щедро предоставляет нам. А участие в таких событиях, слетах — это один из самых лучших опытов в моей жизни, который, я уверен, еще поможет мне в дальнейшем.

Нурсултан Айтмаганбет, 17 лет, город — Нур-Султан, школьник





О том, как понимает цель и миссию движения



Почему оно остается актуальным





Мне понравилось их отношение к жизни, к природе и друг к другу. Я вырос в городе, и возможности пожить на природе, без тех удобств, которые нас окружают, не было. Поэтому жизнь скаута меня увлекла своими возможностями.а также познания сильных сторон и способностей каждого из скаутов. Также уметь выживать при любых ограниченных ресурсах и в любом месте. Представьте, что вдруг произойдет землетрясение, и мы окажемся без крыши над головой, без воды, еды? Готовы ли мы к жизни в таких условиях? Не думаю. Но скауты к такой ситуации готовы всегда, так как для нас это обыденная ситуация., не поддаваться влиянию негативных факторов извне. Порождает такие качества, как трудолюбие и умение принимать взвешенные решения.





На Всемирный слет скаутов, который прошел в прошлом году в Соединенных Штатах Америки, съехалось более 45 000 скаутов из 160 стран мира. Такое количество участников доказывает, что движение скаутинга было и будет оставаться актуальным.

О мероприятиях

Я принимал участие в разных мероприятиях по скаутингу. Но самым незабываемым для меня было участие от Казахстана на Всемирном скаутском Джамбори в США, о котором я узнал благодаря движению «Скауты Великой Степи». Нас было всего 12 человек из Казахстана, но мы были очень дружными и активными. Из некоторых стран на саммит прилетели целыми самолетами. Такого количества людей и столько палаток на природе я никогда раньше не видел.

Каждый день мы должны были вставать рано утром, готовить себе перекус и бежать на различные мероприятия. Строгий распорядок отлично формирует в молодых ребятах ответственность и дисциплину. Там было огромное количество разных активностей: скалолазание, стрельба из лука, рафтинг, каякинг, хайкинг и другие. Мы даже не успевали на всех участвовать.





Из всех дней пребывания на саммите я могу отметить день культурного празднования. Он считается особенным днем во все времена Всемирного скаутского движения Джамбори. В этот день скауты из 160 стран мира демонстрировали свою национальную кухню, народные танцы, музыку, костюмы и фольклор. Этот день запомнился мне как праздник разнообразия скаутского движения и выражения дружеской толерантности.

О влиянии скаутинга

Благодаря скаутскому движению я получил огромный опыт общения с разными людьми, опыт межкультурного и межнационального общения и совместного проживания в лагерях. Это помогло мне понять и узнать лучше традиции и культуры разных народов. Также это повлияло на мое мировоззрение с моральной и психологической точки зрения. Став скаутом, я стал крепче не только физически, но и духовно.

Лаура Халитова, 16 лет, город — Нур-Султан, школьница





О том, как понимает цель и миссию движения





Почему оно остается актуальным





О мероприятиях





. Я хотела получить новые навыки, расширить круг знакомств с ребятами из разных стран. Моей мотивацией было также желание раскрыть и развить свой интеллектуальный и творческий потенциал. Мне нравится выстраивать взаимоотношения в команде, а также учиться быть лидером во многих областях.Я думаю, что целью скаутского движения является объединение молодежи из разных стран, а также стремление сделать мир лучше.Думаю, причина в том, что скаутское движение дает молодежи бесценный опыт коммуникаций и учит общечеловеческим ценностям.. Программа была очень интересной и помогла мне раскрыть многие мои способности, о которых я даже не подозревала.





Больше всего мне запомнился день, когда все ребята представляли свою культуру и знакомились с участниками из других стран. Меня поразил масштаб скаутского движения. И я была счастлива от осознания того, что я являюсь его членом.

О влиянии скаутинга



. Также скаутинг научил такому важному на сегодняшний день умению — работать сообща, действовать в команде.