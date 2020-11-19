3 истории о том, как освоить современную профессию и начать зарабатывать

Мы с партнером, онлайн-университетом Skillbox, поговорили с молодыми специалистами о том, как изменить свою профессиональную деятельность и найти себя в современном мире.

Дизайнер интерьеров

Анастасия Панова, дизайнер интерьеров





О том, как получить профессию онлайн

Около года назад я решила обустроить свою комнату, долго не могла подобрать подходящий вариант и начала смотреть разные уроки на YouTube — о том, как устроен дизайн интерьеров. Мне стало интересно, и я подумала: «Если мне не нравится моя работа HR-ом и профессия, которую я изучаю в университете, «менеджер организаций», почему бы не попробовать себя в дизайне». Тем более я с детства любила передвигать мебель, экспериментировать с пространством и занималась творчеством.

У меня был большой страх, что это не востребовано, хотя сами дизайнеры утверждали обратное. Интересно, что в моем окружении много людей, которые до сих пор не понимают, зачем нужен дизайнер интерьеров. Я считаю, что позиция «сделаем сами» сейчас не такая сильная, как 10 или 20 лет назад. Люди видят в интернете, как выглядят профессиональные планировки и дизайн-проекты, и постепенно понимают, что крутой интерьер, с грамотно продуманными техническими моментами по электроснабжению, коммуникациям, вентиляции и другим вещам, может сделать только профессионал. Я живу в Московской области и вижу, как регулярно сдаются новые дома, покупаются квартиры, и людям нужны услуги дизайнера интерьеров. Может быть, не каждый будет нанимать декоратора, но заплатить за грамотную планировку готовы многие.

Я ушла из подбора персонала и записалась на курс «Дизайнер интерьеров». Первые полтора месяца я занималась в Skillbox по пять-шесть часов ежедневно, чтобы быстрее попробовать себя в деле. На десятом модуле поняла, что у меня достаточно знаний, и начала брать первые заказы. Найти их было не сложно, потому что у Skillbox есть закрытые чаты с вакансиями и проектами для студентов курса, где каждый может найти первых клиентов.





О новой работе

Я зарегистрировалась на платном сайте для дизайнеров-фрилансеров. Разместила там краткое описание моих навыков и мои дипломные проекты с курсов Skillbox. Сначала я соглашалась на работу почти за бесценок: только ради опыта и отзывов. Мой первый коммерческий проект — дизайн комнаты для девочки-подростка. Я разработала интерьер, стилевую концепцию, эргономику: где что будет стоять, какие материалы лучше использовать, какое освещение сделать.





В дизайне интерьеров много креатива и творчества. Самое скучное в нем — это составление рабочей документации: технические чертежи, расстановка розеток, выключателей, светильников. Но это не вся работа: есть еще планировки, концепции интерьера по стилю и цветам, декор. Из-за того, что рутинные дела тесно переплетаются с творческими, в результате процесс не выглядит скучным.

У меня был стабильный заработок, который меня устраивал, но я не получала удовольствия от работы. Я увидела, что могу реализовать себя в дизайне интерьеров, поэтому ушла в эту сферу без ожиданий большой прибыли. На деле оказалось, что рискнув, я обрела дело своей мечты и хороший заработок.





Я порекомендовала бы начинающим дизайнерам брать за дизайн-проект одной комнаты 3000-5000 рублей, после 4-5 успешных заказов можно поднять цену до 300-400 рублей за квадратный метр. Более опытные специалисты берут, конечно, больше. От клиентов я слышала, что суммы доходят до 4000 рублей за квадратный метр. Хотя мне кажется, что и это не предел, можно найти и более дорогих специалистов.

SMM-специалист

Дарья Прохоренко, SMM-специалист





О том, как получить профессию онлайн

В школе я хотела быть актрисой. После 11 класса поступала в театральное училище, в студию МХАТ и театральный институт имени Щукина: прошла все четыре этапа, но провалилась на конкурсе. На следующий год я выбрала другую профессию, заново сдала шесть предметов на ЕГЭ и поступила в РУДН на специальность «искусство и гуманитарные науки». Параллельно с учебой на четвертом курсе я стала изучать SMM в онлайн-университете Skillbox.

Для меня онлайн-обучение оказалось суперудобным. Я тогда была сильно загружена: писала диплом в РУДН, одновременно проходила курс по SMM и по нему тоже готовила диплом. Если бы курсы были очные, я даже не представляю, как нашла бы время. Почти три месяца я ежедневно вставала в шесть утра, просто чтобы сделать самое необходимое. Я заставляла себя проходить в день минимум один-два урока, потому что знала, что если пропущу, то окажусь в ужасном цейтноте.





Когда я окончила университет, а заодно и курсы Skillbox, поняла, что дальше хочу продолжить заниматься SMM и взяла два проекта как фрилансер. После этого прошло совсем немного времени, и я устроилась в рекламное агентство.

К искусствоведению возвращаться не очень хочу. В сфере искусства сложно найти работу: вакансии появляются редко и чаще всего расходятся по своей тусовке. Так что если ты не в ней, то даже не узнаешь, что эти вакансии есть.





О новой работе

Очень трудно осваивать профессию с нуля, особенно в начале. Благодаря обучению в Skillbox мне было легче адаптироваться, я понимала о чем идет речь: все эти KPI, ROI, бриф.





Меня взяли в «Апрель», и работа мне очень нравится. Еще на собеседовании мне сказали, что все в агентстве общаются на «ты» и нет жесткого графика — гибкое начало рабочего дня, прекрасные коллеги. В такой обстановке приятно работать, а у молодых специалистов получается быстро расти: в среднем Junior может стать Middle специалистом за год.

Пока не думаю возвращаться на фриланс, хочу работать в офисе, потому что мне нужна команда. А еще круто, когда у тебя работа только на работе, так как для фрилансера нет выходных.

Веб-разработчик PRO

Владислав Костенко, веб-разработчик PRO





О том, как получить профессию онлайн

Я отучился в медицинском университете полтора года, но бросил. Работал продавцом, и однажды столкнулся с ситуацией, когда меня отвратительно подстригли. У меня мелькнула мысль, что так плохо смогу и я, а может быть смогу и лучше. Так я уволился с работы и пошел учиться в Академию стилистов. Я горел идеей стать крутым мастером, может, даже салон открыть, но на практике понял, что ничего не выйдет. В день, когда совсем отчаялся, окончательно потерял интерес к работе, я написал заявление об уходе. Я не представлял, куда ухожу, и, когда ехал домой, обсуждал это с братом, он предложил пройти бесплатное обучение программированию. Это был базовый JavaScript. Я подумал: «А почему бы и нет?», — тем более по JavaScript у меня уже были минимальные знания. Из этой точки я двинулся в программисты.

Я начал проводить за учебой по 12 часов в день, разбираясь во всем, делая задания, и понял, что мне это интересно — надо за это хвататься и учиться глубже. Поговорил со знакомыми, и мне посоветовали расширенный курс «Веб-разработчик с нуля до PRO» в Skillbox. Мне понравилось, что курс подразумевает много практики, портфолио по окончанию обучения и помощь в трудоустройстве. Поэтому уже через месяц я прошел первый модуль.

До бесплатных курсов я не соприкасался с разработкой. Мне казалось, что писать код — это дико трудно, а программирование — это какое-то тайное знание.

Я никогда и не думал, что смогу заниматься этим всерьез. Хотя еще со школы было увлечение: я искал старые заброшенные сайты, на которые уже никто не загружал информацию. Найти их было трудно, поэтому мне нравилось такие вещи откапывать. Было чувство, что я прикасался к какой-то древности, которую не открывали годами. Так что сайты меня давно привлекали, я ходил вокруг IT, но зайти в эту сферу боялся.

Я изучал программирование с нуля, и мне не было сложно. Я просто поглощал информацию, потому что мне был интересен сам процесс.

О новой работе

Еще до окончания обучения, мне в Telegram написал сотрудник центра карьеры Skillbox и сказал, что есть вакансия в моем городе, надо составить резюме по образцу и отправить ему. Я стал расписывать свое резюме, подтянул друзей, мы вместе переделывали его, а в итоге все равно получилось плохо. В итоге на ту вакансию меня не пригласили, но зато потом позвонили из другой компании. Собственно, там я сейчас и работаю над проектом SportID. Мы делаем площадку для владельцев спортивных клубов: там есть страница болельщиков с возможностью покупать билеты на соревнования, программное обеспечение для кассиров и другие полезности.





В работе в IT мне нравится общаться с коллегами: больше, чем на любой моей предыдущей работе. Это люди, которые интересуются своей профессией, трендами. У нас, например, проходят книжные вечера время от времени. Там мы обсуждаем профессиональную литературу. Когда я первый раз шел на такое мероприятие, думал, что будет скучно, что люди отсидятся с грустными лицами, мол, быстрее бы домой. Но ничего подобного: всем было интересно — это самое замечательное в IT, что здесь работают фанатики своего дела.

Благодаря курсам у меня появился свой взгляд на вещи, профессиональное мнение. Я не просто бестолковый стажер, который ничего не понимает. Если я сталкиваюсь с проблемой, то не пугаюсь, а могу сразу представить несколько путей решения.

2020 год доказал, что теперь мир будет меняться намного быстрее, чем раньше. Каждый новый день — новый вызов и на плаву останутся только те, кто умеет быстро обучаться новому и быть мобильным. Мы знаем, что вы — наши читатели — всегда находитесь в поиске новых возможностей и знаний, поэтому рекомендуем вам курсы на Skillbox, которые дадут возможность хорошо зарабатывать и работать из любой точки мира:



Дизайнер интерьеров

SMM-специалист

Веб-разработчик PRO.







