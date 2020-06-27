3 истории блогеров, которые зарабатывают на YouTube

Рома Гений, 27 лет, город — Киев, видеоблогер, продюсер, @hromtastic, youtube









О себе

О доходе на YouTube

О контенте

Для того чтобы YouTube-канал приносил доход, нужны показатели: подписчики, просмотры

О возможностях

Вика Кисимяка, город — Санкт-Петербург, видеоблогер по теме супергероики, комиксов и geek-индустрии, @vika_kisimiaka, youtube





О себе





О заработке на YouTube

О контенте

При ведении канала надо готовиться к тому, что хороший контент — это сложно

О возможностях

Максим Якименко, 30 лет, город — Алматы, техноблогер, @stupidmadworld , youtube









О себе

О доходе на YouTube

О контенте

YouTube — как лепрекон, исполняющий самые заветные желания

О возможностях

Для YouTube начал снимать лет 10-11 назад.На тот момент мы были знакомы с топовыми блогерами: Данилой Поперечным, Эльдаром Джараховым.У меня была крутая команда.Сейчас на своем канале, где у меня 170 000 подписчиков, я зарабатываю еще больше. Я научился продавать рекламу и знаю, сколько это должно стоить.Умные рекламодатели смотрят на просмотры. Потому что видео могут набирать всего 50 просмотров, даже если у вас миллион подписчиков.Например, у меня основная аудитория 18-35 лет — это клевые, стильные, платежеспособные и прогрессивные люди, которым нравится то, что нравится мне.Таким образом прощупывать свой формат. Я рекомендую не останавливаться и экспериментировать с контентом, чтобы люди были к этому готовы.Также важно найти свой контент, развивать его, придумать механики вовлечения аудитории.Нужно всегда быть свежим. Многие говорят, что сейчас в тренде плохой контент. Но даже у такого контента есть чему поучиться. Важно подумать, почему такой контент людям понравился и как это применить у себя.Из русскоязычных блогеров смотрю Руслана Усачева, Wylsacom, Данилу Поперечного, Яна Топлес. Еще меня вдохновляет Karrambaby и Anya Conservi, с которой я снимаю совместные видеоролики.. Открыл в себе вещи, которые любят во мне другие люди.Нужно быть готовым к работе. Это серьезное ремесло, которое нужно изучить.Тут все веселятся, творят и получают удовольствие.Мне захотелось дать людям информацию о мире супергероев, показать, что нет ничего плохого в том, чтобы любить то, что нравится парням.Через несколько месяцев я сделала второй канал, разделила live-контент и информационно-развлекательные видео.Тогда цена за преролл была смешная — около 500 рублей. Но YouTube так работает: если есть реклама, значит будет еще. Особенно много заказов перед праздниками и в конце года, тогда я выпускаю видео каждый день.Последнее действует в обе стороны: рекламодатель не боится к тебе идти, а зритель верит в твои рекомендации. Я всегда беру более или менее тематическую рекламу.Если на канале присутствует нецензурная лексика, то к вам не придут заказчики, ориентирующиеся на детей, подростков, семейные ценности.Я отказалась от работы с агентствами. Рекламодатель получает от меня честную цену без всяких накруток.Полагаю, что нужно делать то, что не делают другие. А еще нужно ответственно подходить к тому, что ты делаешь. YouTube — это работа для тех, кто популярен.И всегда вознаграждает, если видит, что тебе не все равно, что ты живешь этими видео.Еще хорошо помогают коллаборации.Если какая-то рубрика не смотрится, то надо думать, что с этим делать.Всегда популярны будут новости и важные темы. Личностный, интересный контент тоже всегда найдет своего зрителя. Я слежу за творчеством своих друзей, так как мне важно, что у них происходит. Смотрю трейлеры и промо-материалы к фильмам, это нужно для работы.Я посетила множество городов, побывала в других странах. Платформа столкнула меня с невероятными людьми, часть из которых теперь мои друзья. Теперь есть возможность выражать свое мнение, тебя слушают.Придется вкладывать деньги в развитие и аппаратуру, работать без выходных и даже пожертвовать приватностью.Приходится справляться с жестким и немотивированным хейтом, концентрируясь на хорошем.Приходя на платформу, надо понимать, зачем ты здесь, есть ли тебе что сказать. Думаю, самое главное — мир с собой, с аудиторией.В 2013 году обратил внимание на YouTube и решил попробовать себя на этой площадке.С ростом аудитории стали приходить и известные бренды. Сейчас практически нет мобильного производителя, который бы не заходил на канал с коммерческими обзорами, спонсорством или интеграциями.Это реклама в начале ролика, которую можно пропустить через пять секунд. Обычно из 1 000 000 просмотров выходит около 600 000 коммерческих просмотров. Это примерно 200-300 $ в зависимости от тематики канала.Блогер, снимающий контент про игры, будет получать за то же число просмотров меньше денег, так как его аудитория младше и менее платежеспособная.У нас есть ролики, которые мы делали по два месяца, и они собрали около 60 000 просмотров за полгода. А есть видео, которые мы сделали быстро, и у них миллионы просмотров.Это одновременно и просто, и невероятно сложно. Если стоит цель раскрутить канал, то тут все средства хороши: коллаборации с другими каналами и закупка рекламы у ютуберов. Но если ролики, которые вы делаете, скучные, плохо сняты, то, сколько бюджета вы бы ни вкладывали, никто не заинтересуется.Если ему не посвящать все свое время, следя за трендами, изучая мелочи и детали, то выхлопа не будет.Из тревел-блогеров — Птушкина, из игровых каналов — Restart. Также Onliner, Дудя, Алексея Шевцова, Игоря Линка, Артемия Лебедева, BadComedian.. Это и путешествия по миру за счет брендов, и новые знакомства с интересными людьми. Ютуберы исключительно талантливые и интересные люди. Возможность познакомиться с ними — лучшее, что дает YouTube помимо прочего.Он может дать все, что пожелаешь: инструменты для самовыражения, деньги и славу. Нужно быть готовым получить все это.