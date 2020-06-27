3 истории блогеров, которые зарабатывают на YouTube

Рома Гений, 27 лет, город — Киев, видеоблогер, продюсер, @hromtastic, youtube
О себе
Я зарабатываю на том, что придумываю идеи, видео, песни. Для YouTube начал снимать лет 10-11 назад.
Зарабатывать начал с YouTube-каналом «Ровное место», когда там набралось примерно 50 000 подписчиков. На тот момент мы были знакомы с топовыми блогерами: Данилой Поперечным, Эльдаром Джараховым.
Со временем появился канал «Сквозь», который я развивал для компании. У меня была крутая команда.
Сейчас на своем канале, где у меня 170 000 подписчиков, я зарабатываю еще больше. Я научился продавать рекламу и знаю, сколько это должно стоить.
О доходе на YouTube
Для того чтобы YouTube-канал приносил доход, нужны показатели: подписчики и просмотры. Умные рекламодатели смотрят на просмотры. Потому что видео могут набирать всего 50 просмотров, даже если у вас миллион подписчиков.
Классно, когда у вас платежеспособная аудитория. Например, у меня основная аудитория 18-35 лет — это клевые, стильные, платежеспособные и прогрессивные люди, которым нравится то, что нравится мне.
О контенте
Когда только начинаешь вести канал, нужно следить за аналитикой: как внимательно смотрели ролик люди, откуда взялись просмотры, как часто это видео попадало в рекомендации. Таким образом прощупывать свой формат. Я рекомендую не останавливаться и экспериментировать с контентом, чтобы люди были к этому готовы.
Самый эффективный способ продвижения контента — обращаться к специалистам. Также важно найти свой контент, развивать его, придумать механики вовлечения аудитории.
Я подстраиваю свой контент под тренды, аналитику, людей, отзывы. Нужно всегда быть свежим. Многие говорят, что сейчас в тренде плохой контент. Но даже у такого контента есть чему поучиться. Важно подумать, почему такой контент людям понравился и как это применить у себя.
Для того чтобы YouTube-канал приносил доход, нужны показатели: подписчики, просмотры
За рубежом контент более творческий и простой. Из русскоязычных блогеров смотрю Руслана Усачева, Wylsacom, Данилу Поперечного, Яна Топлес. Еще меня вдохновляет Karrambaby и Anya Conservi, с которой я снимаю совместные видеоролики.
О возможностях
Благодаря YouTube я познакомился со многими клевыми людьми, понял, как с ними взаимодействовать. Открыл в себе вещи, которые любят во мне другие люди.
YouTube — это не TikTok, это шаткая конструкция, состоящая из многих элементов: идей, организаций съемки, монтажа, самой съемки, загрузки, аналитики. Нужно быть готовым к работе. Это серьезное ремесло, которое нужно изучить.
Я надеюсь, что люди, которые идут на YouTube, идут не за деньгами. Тут все веселятся, творят и получают удовольствие.
Вика Кисимяка, город — Санкт-Петербург, видеоблогер по теме супергероики, комиксов и geek-индустрии, @vika_kisimiaka, youtube
О себе
YouTube для меня начался с 2014 года, когда я создала канал и сделала первое видео о супергероях. Мне захотелось дать людям информацию о мире супергероев, показать, что нет ничего плохого в том, чтобы любить то, что нравится парням.
Выложив видео на канал, я думала, что провалюсь, но получилось наоборот: пошли отзывы, поддержка, хорошая реакция. Через несколько месяцев я сделала второй канал, разделила live-контент и информационно-развлекательные видео.
О заработке на YouTube
Первую рекламу я продала, когда у меня было около 5000 подписчиков. Тогда цена за преролл была смешная — около 500 рублей. Но YouTube так работает: если есть реклама, значит будет еще. Особенно много заказов перед праздниками и в конце года, тогда я выпускаю видео каждый день.
Чтобы канал приносил доход, нужны просмотры и хорошая репутация. Последнее действует в обе стороны: рекламодатель не боится к тебе идти, а зритель верит в твои рекомендации. Я всегда беру более или менее тематическую рекламу.
Большие компании имеют много правил в отношении того, что и у кого они хотят разместить. Если на канале присутствует нецензурная лексика, то к вам не придут заказчики, ориентирующиеся на детей, подростков, семейные ценности.
Ко мне рекламодатели всегда приходили сами. Я отказалась от работы с агентствами. Рекламодатель получает от меня честную цену без всяких накруток.
О контенте
Прошло почти семь лет, а я до сих пор не знаю, что нужно, чтобы раскрутиться. Полагаю, что нужно делать то, что не делают другие. А еще нужно ответственно подходить к тому, что ты делаешь. YouTube — это работа для тех, кто популярен.
Аудитория всегда чувствует, если тебе плевать. И всегда вознаграждает, если видит, что тебе не все равно, что ты живешь этими видео.
Продвигаться через рекламу у других блогеров эффективно, но только если у вас похожая аудитория. Еще хорошо помогают коллаборации.
Я не смотрю на тренды в ютубе, но смотрю на реакцию аудитории на то, что выпускаю. Если какая-то рубрика не смотрится, то надо думать, что с этим делать.
При ведении канала надо готовиться к тому, что хороший контент — это сложно
YouTube — информационная платформа. Всегда популярны будут новости и важные темы. Личностный, интересный контент тоже всегда найдет своего зрителя. Я слежу за творчеством своих друзей, так как мне важно, что у них происходит. Смотрю трейлеры и промо-материалы к фильмам, это нужно для работы.
О возможностях
YouTube открыл для меня много интересного. Я посетила множество городов, побывала в других странах. Платформа столкнула меня с невероятными людьми, часть из которых теперь мои друзья. Теперь есть возможность выражать свое мнение, тебя слушают.
При ведении канала надо готовиться к тому, что хороший контент — это сложно. Придется вкладывать деньги в развитие и аппаратуру, работать без выходных и даже пожертвовать приватностью.
YouTube — это постоянная деятельность, ты не можешь все бросить и вернуться через год.
Морально тоже нагрузка. Приходится справляться с жестким и немотивированным хейтом, концентрируясь на хорошем.
Приходя на платформу, надо понимать, зачем ты здесь, есть ли тебе что сказать. Думаю, самое главное — мир с собой, с аудиторией.
Максим Якименко, 30 лет, город — Алматы, техноблогер, @stupidmadworld, youtube
О себе
Во время учебы на врача я подрабатывал, снимая коммерческие видео и рекламу для LED-экранов в городе Уральск. В 2013 году обратил внимание на YouTube и решил попробовать себя на этой площадке.
О доходе на YouTube
Первые рекламные предложения начали поступать, когда на канале было около 10 000 подписчиков. С ростом аудитории стали приходить и известные бренды. Сейчас практически нет мобильного производителя, который бы не заходил на канал с коммерческими обзорами, спонсорством или интеграциями.
Чтобы канал приносил доход, нужно подключить монетизацию, и YouTube как площадка будет платить за коммерческий просмотр. Это реклама в начале ролика, которую можно пропустить через пять секунд. Обычно из 1 000 000 просмотров выходит около 600 000 коммерческих просмотров. Это примерно 200-300 $ в зависимости от тематики канала.
Техноблогер будет получать больше, так как рекламодатели заинтересованы в его аудитории — обычно это взрослая платежеспособная публика. Блогер, снимающий контент про игры, будет получать за то же число просмотров меньше денег, так как его аудитория младше и менее платежеспособная.
Основной доход YouTube-блогеров — прямая реклама от брендов, которые просят прорекламировать продукт.
О контенте
YouTube огромен, и никогда не знаешь, что зайдет аудитории. У нас есть ролики, которые мы делали по два месяца, и они собрали около 60 000 просмотров за полгода. А есть видео, которые мы сделали быстро, и у них миллионы просмотров.
Самый эффективный способ продвижения — контент, который нравится аудитории. Это одновременно и просто, и невероятно сложно. Если стоит цель раскрутить канал, то тут все средства хороши: коллаборации с другими каналами и закупка рекламы у ютуберов. Но если ролики, которые вы делаете, скучные, плохо сняты, то, сколько бюджета вы бы ни вкладывали, никто не заинтересуется.
YouTube — как лепрекон, исполняющий самые заветные желания
YouTube — это не хобби, это образ жизни. Если ему не посвящать все свое время, следя за трендами, изучая мелочи и детали, то выхлопа не будет.
На YouTube я смотрю каналы Rozetked, Маркуса Браунли — у них крутая картинка и простая подача. Из тревел-блогеров — Птушкина, из игровых каналов — Restart. Также Onliner, Дудя, Алексея Шевцова, Игоря Линка, Артемия Лебедева, BadComedian.
О возможностях
YouTube открывает широкие возможности. Это и путешествия по миру за счет брендов, и новые знакомства с интересными людьми. Ютуберы исключительно талантливые и интересные люди. Возможность познакомиться с ними — лучшее, что дает YouTube помимо прочего.
YouTube — как лепрекон, исполняющий самые заветные желания. Он может дать все, что пожелаешь: инструменты для самовыражения, деньги и славу. Нужно быть готовым получить все это.