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22 медали выиграл Казахстан на чемпионате Азии по боксу в Иордании
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Сегодня в 09:47

22 медали выиграл Казахстан на чемпионате Азии по боксу в Иордании

По итогам четвертьфиналов на молодежном и юниорском турнирах в полуфинал от сборной Казахстана смогли выйти 22 боксера и тем самым гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Полуфиналисты молодежного первенства: Алмат Абдуали, Бахтияр Анарбаев, Акбар Бисарев, Мадияр Тайпаков, Ислам Советов, Егор Егоров, Даулет Тулемисов, Султанбек Айбарулы, Ердос Шарипбек, Тимофей Поташов, Гульназ Бурибаева, Бакыт Сейдиш.

Полуфиналисты юниорского первенства: Бексултан Боранбек, Бек Жолдасбек, Айдар Кадырхан, Султан-Бейбарыс Абылаев, Торехан Сабырхан, Алексей Хаванцев, Ахмет Усен, Мадияр Бексултанов, Карина Токубай, Аружан Жанабаева.

Источник: sports.kz

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