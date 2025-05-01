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20 локальных брендов из Ташкента, которые формируют современный узбекский стиль
Ташкент

26.04.2025

20 локальных брендов из Ташкента, которые формируют современный узбекский стиль

Локальных брендов в Ташкенте становится все больше, но найти действительно интересные не так просто. В этом обзоре собраны 20 марок, которые выделяются не только дизайном, но и подходом: от устойчивого производства до яркой узбекской айдентики. Это подборка для тех, кто ценит одежду с характером и смыслом.


Azukar Moreno, @azukar_moreno_

Бренд, основанный Камолой Рустамовой, специализируется на устойчивой моде, используя винтажные ткани, окрашенные вручную мастерами из Маргилана. Коллекции подчеркивают экологичность и уважение к традициям, а логотип в форме кубика сахара символизирует культурное наследие. Шоурум расположен в этнопарке «Навруз» в Ташкенте.


Uzbek Identity, @uzbek.identity

Современный бренд, предлагающий одежду и аксессуары с узбекскими надписями и орнаментами. Ассортимент включает футболки, худи и шопперы, подчеркивающие национальную идентичность. Каждая покупка сопровождается открытками и стикерами с восточными образами.


Kanishka, @kanishka_dsgn

Бренд, сочетающий узбекские мотивы с современным стилем. Он предлагает кожаные изделия, одежду и аксессуары. Ассортимент включает сумки, футболки, худи и другие изделия с уникальным дизайном. Магазины расположены в Ташкенте и других городах.


Moda ot Mado, @moda_ot_mado

Бренд предлагает платья, костюмы, жакеты и корсеты из традиционных узбекских тканей, таких как адрас и штапель. Также доступны футболки с национальными принтами. Возможен индивидуальный пошив по размеру и расцветке.


Stone City, @stonecity.uz

Бренд предлагает одежду и аксессуары ручной работы из традиционных узбекских тканей, таких как адрас и атлас. Особенность — двухсторонние модели, сочетающие национальные мотивы и базовые цвета. В ассортименте также представлена детская одежда.


LALI, @lalifashion

LALI — бренд специализируется на женской одежде с акцентом на качество, чистые силуэты и утонченную женственность. Коллекции создаются в Ташкенте и часто вдохновлены архитектурой и культурой региона. Отличительная черта — минимализм с восточным акцентом.


Fratelli Casa, @fratellicasauzb

Fratelli Casa — этнобренд, выпускающий одежду, обувь, аксессуары и домашний текстиль с восточными орнаментами. Бренд был создан братьями Шерзодом и Шохрухом в Ташкенте в 2006 году.


Saadi Ethno, @saadi_etnho

Saadi Ethno — бренд женской одежды, основанный Диорой Усмановой. В коллекциях сочетаются традиционные узбекские ткани, такие как сюзане и адрас, с современным силуэтом. Особое внимание уделяется ручной вышивке и культурной идентичности.


ANOR, @anorcouture

ANOR — бренд объединяющий узбекские традиции с современным кроем, используя натуральные ткани и ручные техники, такие как золотошвейная вышивка «зардузи». Коллекции бренда представлены на международных подиумах, включая Милан и Париж, и пользуются популярностью среди известных личностей Узбекистана.


Unclechill wear, @unclechillwear

Unchill wear — одежда в этностиле с современным подходом к дизайну. Особенно бренд может быть интересен мужчинам. Предлагает рубашки, джинсы, плащи и свитшоты с традиционными узорами.


OZBE, @ozbe.uz

OZBE — молодежный бренд из Ташкента, предлагающий одежду, сочетающую современный уличный стиль с узбекской идентичностью, с патриотичными слоганами и национальными мотивами. Бренд стремится изменить представление о национальной моде, демонстрируя и современный дизайн с глубоким смыслом.


Ipaklar, @ipaklar.uzbekistan

Ipaklar — бренд из Ташкента, переосмысливший узбекские традиции в современном ключе. Основной акцент на этнических узорах, натуральных тканях и минимализме. В ассортименте — одежда и аксессуары, вдохновленные культурой региона.


The Yumshoq, @theyumshoq

Тhe yumshoq — ташкентский бренд, специализирующийся на производстве женских пижам, сочетающих в себе комфорт и элементы узбекской культуры. В коллекциях используются натуральные ткани и традиционные узоры, что придает изделиям уникальность и аутентичность.


BABY & CO, @babyandcouz

BABY & CO — детская одежда, сочетающая удобство с этническими акцентами. В коллекциях можно встретить традиционные узбекские узоры и ткани, адаптированные под детский гардероб. Это мягкий способ привить детям любовь к культуре с первых лет.


TAIS & I, @tais_and_i

TAIS & I — ташкентский бренд, основанный дизайнером Таисией Чурсиной, объединяющий этнические мотивы с современным кроем. В коллекциях используются традиционные узбекские техники, такие как курпа-пэчворк, в сочетании с асимметричными силуэтами и натуральными тканями.


MARU, @Ichoosemaru

MARU — oснованный Мархаматом Умаровой, бренд сочетает традиционные узбекские техники с современными формами. Используются натуральные ткани ручного ткачества и элементы деконструктивизма, создавая уникальные изделия с культурным акцентом.


IKKICHI, @ikkichi.uz

IKKICHI — созданный Пахлавоном Турдиевым, бренд отражает современную узбекскую культуру через одежду и аксессуары. Используются местные материалы, а дизайн включает в себя элементы узбекского сленга и юмора, формируя уникальный национальный код.


Monolic, @monolic.jewelry

Monolic — бренд который специализируется на аксессуарах и украшениях, вдохновленных узбекскими традициями. Изделия сочетают в себе элементы национального стиля и современного дизайна, предлагая уникальные акценты для повседневного образа.


Anie embroidery T-shirts, @anie_embroidery_t_shirts

Anie embroidery T-shirts — предлагает базовые футболки с ручной вышивкой, вдохновленной узбекскими орнаментами. Каждое изделие уникально и подчеркивает национальную идентичность через современный дизайн.


Soondook, @soondook_

Soondook — специализируется на производстве женских накидок, сочетающих традиционные узбекские орнаменты с современным дизайном. Каждое изделие выполнено вручную, что придает ему уникальность и отражает культурное наследие региона.

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