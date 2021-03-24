16 ЖК для комфортной жизни в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан

ЖК «Черемушки»





Источник фотографии krisha.kz

Жилой комплекс «Черемушки» состоит из 5- и 6-этажных домов. Расположен в Есильском районе на пересечении ул. Орынбор и № 24, недалеко от Триумфальной арки. Сдан в эксплуатацию во II квартале 2016 года, монолитный.

Адрес: ул. Туркестан, 14/1

ЖК BI City Seoul





Источник фотографии 2gis.kz

10-этажный жилой комплекс BI City Seoul выполнен в современном стиле южнокорейской столицы. Сдан в эксплуатацию во II квартале 2019 года. Каждый холл отличается собственным стилем.

Адрес: пр. Туран, 37/17 – Сыганак

ЖК Promenade Expo





Источник фотографии tengrinews.kz

Находится по обе стороны пр. Мәңгілік Ел, неподалеку от EXPO 2017. В строительстве были использованы немецкие фасадные системы, которые придают объектам схожесть со зданиями европейских столиц. ЖК был сдан в эксплуатацию в I квартале 2018 года. В составе комплекса — дома от 5 до 18 этажей. Рядом разбит Ботанический сад, есть несколько парковых зон, спортклубы.

Адрес: Есильский р-н, пр. Мәңгілік Ел, 48, 50, 51, 53 – Улы Дала, 14

ЖК Panorama Park





Источник фотографии homsters.kz

Жилой комплекс с авторским дизайном и видом из окон на Ботанический сад, в пешей доступности расположены Назарбаев интеллектуальная школа, Национальная академия хореографии, стадион «Астана Арена» и Ледовый дворец, ТРЦ Mega Silk Way и велотрек «Сарыарка». Сдан в эксплуатацию — первая очередь в I квартале 2019 года.

Адрес: Есильский район, ул. Улы Дала, 7

ЖК Highvill Astana





Источник фотографии krisha.kz

Расположен на пересечении улиц Сарайшык и Байтурсынова в Алматинском районе, состоит из 7 блоков, от 18 до 34 этажей, материал стен — монолит, снаружи жилой комплекс облицован мрамором и креатоном. Находится рядом с Президентским дворцом, мечетью Хазрет Султан, университетом искусств «Шабыт» и Дворцом независимости. Сдан в эксплуатацию в 2016 году.

Адрес: ул. Байтурсынова, 1-5, 4а, 8, 10

ЖК Dream City





Источник фотографии m.ru.sputnik.kz

ЖК включает в себя 9 домов, отличающихся этажностью: от 12 до 18 этажей. Комплекс позиционируется как комфортабельное жилье элитной категории. Здания возводятся из экологически безвредных надежных материалов. В шаговой доступности салоны красоты, аптеки и кафе, бизнес-центр «Байтерек», крупные продуктовые супермаркеты, до аэропорта 8 км.

Адрес: пр. Мангилик Ел/пр. Улы Дала

ЖК «Байконыс»





Источник фотографии korter.kz

Комплекс сдан в 2011 году. Это 9-этажный кирпичный жилой дом, расположенный в центральной части Астаны, в Алматинском районе. Состоит из одного П-образного 8-подъездного дома, главный фасад которого выходит на ул. Иманбаевой. Нижние этажи здания отделаны рваным камнем серого цвета, верхние облицованы керамическим кирпичом оранжевого и красного цвета.

Адрес: ул. Иманбаевой 2

Алматы

ЖК Element





Источник фотографии jer.kz

12-этажный комплекс сдан в 2020 году. Дома отличает лаконичный дизайн с декоративными футуристическими элементами коричневого, терракотового и серого цветов. По соседству расположены Mega Alma Ata, супермаркет Magnum, Alma Университет, футбольный клуб «Кайрат», парк Первого Президента, Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова, физико-математическая школа.

Адрес: ул. Тажибаевой, 157

ЖК Orion





Источник фотографии krisha.kz

Расположен в престижном районе Алматы – на пересечении проспекта Аль-Фараби и проспекта Н. Назарбаева. Рядом резиденция президента, площадь Республики и подземный ТРЦ «Алмалы». Orion – часть архитектурного ансамбля центра «Нурлы Тау», при этом он обособлен от офисной среды и закрыт для посторонних. Комплекс сдан в 2019 году и состоит из 25-33-этажных зданий.

Адрес: Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби/пр. Назарбаева.

ЖК «Ремизовка»





Источник фотографии homsters.kz

Комплекс сдан в 2012 году и состоит из 3-, 5-этажных зданий. Расположен в верхней части Алматы, в экологически чистом районе ущелья Ремизовка, в 5 минутах езды от города. ЖК оборудован детскими площадками и комплексами для отдыха. Квартиры выполнены в европейском стиле.

Адрес: Бостандыкский район, Ерменсай мкр-н, 5-й пер., 16/1-16/4

ЖК Legenda





Источник фотографии krisha.kz

Комплекс бизнес-класса состоит из 14-16-этажных зданий. Расположен в сердце «старой» Алматы по проспекту Абая между улицами Манаса и Чокина, неподалеку от легендарного района, известного алматинцам как «тещин язык». Архитектура квартала — это стилизованный «неоклассицизм»: крупные декоративные панели, обилие стекла, облицовка под натуральный кирпич.

Адрес: Алмалинский район, пр. Абая/ул. Манаса

ЖК «Восточный парк»





Источник фотографии homsters.kz

Расположен в ста метрах от Центрального парка культуры и отдыха. Жилой комплекс — это четыре дома бизнес-класса, спроектированные в едином архитектурном стиле. Их высота — от 9 до 11 этажей. В строительстве применялась монолитно-каркасная технология, обеспечивающая сейсмостойкость до девяти баллов. Сдан в 2018 году.

Адрес: Медеуский район, ул. Айтеке би/ул. Казыбек би

ЖК Miras Park





Источник фотографии 2gis.kz

7-этажный комплекс сдан в 2016 году. Расположен в экологически благоприятной природной части города Алматы, на плато у подножия гор Заилийского Алатау, 2 км выше проспекта Аль-Фараби. В пределах комфортной транспортной доступности магазины, гольф-клуб, санаторий и клуб здоровья. Каждый резидент становится членом клуба, в котором предусмотрены специальные сервисы и особые условия.

Адрес: Бостандыкский район, мкр. Мирас, 31

ЖК «Парк Горького»





Источник фотографии 2gis.kz

Жилой комплекс расположен по улице Есенберлина, состоит из девяти 6-этажных домов. Из окон вид на горы и центральный парк им. Горького. Сдан в 2010 году.

Адрес: Медеуский район, ул. Есенберлина, 155

ЖК Dostyk Residence





Источник фотографии 2gis.kz

7-этажный элитный комплекс сдан в эксплуатацию в 2017 году. Расположен в престижном районе, вдоль проспекта Достык, у подножия Кок-Тобе. Все здания комплекса — монолитные, оснащены железобетонными конструкциями. Фасады облицованы натуральным травертином. Недалеко расположены два больших торгово-развлекательных центра, каток, парк, магазины, салоны красоты.

Адрес: Медеуский район, ул. Митина, 4, 4/1, 4/2

ЖК «Солнечная долина»





Источник фотографии 2gis.kz

Расположен в предгорном экологически чистом районе Алматы. Этажность домов — от 3 до 8. Комплекс выполнен в классическом французском стиле. На территории расположен детский сад, SPA-центр с бассейном, сауной и тренажерным залом. Сдача в эксплуатацию — в 2021 году.

Адрес: Бостандыкский район, ул. Аскарова, 157/1-157/5, 157/8-157/10