15 приложений для комфортной жизни в США: такси, онлайн-покупки, поиск объявлений

Делимся списком классных приложений на случай, если вы планируете путешествие в США.
Uber
Самый распространенный сервис такси в Штатах. Хорошие машины, удобное приложение и быстрый поиск транспорта — главные преимущества сервиса. Помимо этого, в Uber Eats можно заказать еду на дом.
Localie
iOS
Приложение для поиска русскоязычных людей в разных штатах и городах.
Craigslist
Сайт, где публикуют самые разные объявления: от продажи велосипеда до актуальных вакансий.
Zillow
Zillow — компания, которая занимается недвижимостью. Сервисом пользуются почти 30 миллионов человек: одни ищут жилье, а другие его продают или сдают.
Venmo
Социальная сеть для перевода денег. Довольно удобно, ведь в США им пользуется все.
Urban Dictionary
Словарь, в котором помимо перевода обычных слов и выражений, также предоставлен перевод популярных сленговых фраз, которыми пользуются местные.
Amazon
Самый удобный сервис для покупки разных товаров.
Yelp
Сервис для поиска любых услуг: от кафе до химчистки. Есть удобный поиск по локациям и продуманная система рейтингов заведений.
DoorDash
DoorDash — крупнейшая компания по доставке еды в США.
Google Maps
Google Maps — набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса.
Airbnb
Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, в том числе и в США.
Expedia
Приложение подходит для планирования путешествий, чтобы найти лучшие цены на авиабилеты и бронирования номеров в отелях.
Turo
Сервис позволяет арендовать машину в кратчайшие сроки.
Snapchat
В странах СНГ этой социальной сетью пользуются редко, но в Штатах она довольно популярна.
Apartment Guide
Android
Приложение для поиска или покупки квартир.