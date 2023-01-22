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15 приложений для комфортной жизни в США: такси, онлайн-покупки, поиск объявлений
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Вчера в 11:45

15 приложений для комфортной жизни в США: такси, онлайн-покупки, поиск объявлений

Делимся списком классных приложений на случай, если вы планируете путешествие в США.

Uber

Uber Azerbaijan.jpg

iOS

Andriod

Самый распространенный сервис такси в Штатах. Хорошие машины, удобное приложение и быстрый поиск транспорта — главные преимущества сервиса. Помимо этого, в Uber Eats можно заказать еду на дом.


Localie


iOS


Приложение для поиска русскоязычных людей в разных штатах и городах.


Craigslist


Сайт, где публикуют самые разные объявления: от продажи велосипеда до актуальных вакансий.


Zillow


iOS

Android

Zillow — компания, которая занимается недвижимостью. Сервисом пользуются почти 30 миллионов человек: одни ищут жилье, а другие его продают или сдают.


Venmo

venmo


iOS

Android

Социальная сеть для перевода денег. Довольно удобно, ведь в США им пользуется все.


Urban Dictionary


iOS

Android

Словарь, в котором помимо перевода обычных слов и выражений, также предоставлен перевод популярных сленговых фраз, которыми пользуются местные.


Amazon


iOS

Android

Самый удобный сервис для покупки разных товаров.


Yelp


iOS

Android

Сервис для поиска любых услуг: от кафе до химчистки. Есть удобный поиск по локациям и продуманная система рейтингов заведений.


DoorDash


iOS

Android

DoorDash — крупнейшая компания по доставке еды в США.


Google Maps


iOS

Android

Google Maps — набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса.


Airbnb


iOS

Android

Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, в том числе и в США.


Expedia


iOS

Android

Приложение подходит для планирования путешествий, чтобы найти лучшие цены на авиабилеты и бронирования номеров в отелях.


Turo


iOS

Android

Сервис позволяет арендовать машину в кратчайшие сроки.


Snapchat

Snapchat.jpg


iOS

Android

В странах СНГ этой социальной сетью пользуются редко, но в Штатах она довольно популярна.


Apartment Guide


Android


Приложение для поиска или покупки квартир.

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#путешествия #туризм #сша #штаты #приложения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.