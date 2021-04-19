15 парков в Алматы и Нур-Султане, где всегда приятно провести время

Алматы







Главный символ парка — самое высокое строение в городе — телевизионная башня. Здесь можно гулять по живописным террасам и аллеям, отдохнуть в кафе или ресторане, а также посетить парк аттракционов с колесом обозрения и прокатиться на канатной дороге.





Центральный парк отдыха находится в Медеуском районе. Парк — старейший в Алматы, основанный в 1856 году, почти одновременно с самим городом. В парке есть аттракционы, зоопарк и аквапарк. Также знаменитый динопарк, прокат лодок и катамаранов.

Главный ботанический сад Академии наук РК заложен в 1932 году и находится на высоте около 900 метров над уровнем моря. В саду собрана уникальная коллекция экзотических и реликтовых растений, которые представляют флору многих стран мира.





Набережная и парк Хамида Ергали

Набережная и парк Хамита Ергали находятся рядом с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. По утрам и вечерам алматинцы занимаются здесь бегом и просто гуляют. Парк зеленый, уютный и просторный.





Терренкур

Терренкур используют для прогулок, покатушек на велосипедах либо для пробежек. Длина алматинского терренкура — около 5 километров.





Парк Первого Президента РК

Парк им. Первого Президента Казахстана представляет собой протянувшийся на огромной территории дендрарий в юго-западной части Алматы. На территории парка есть смотровая площадка, японский уголок, сад с декоративными композициями, аллея влюбленных и тренировочные площадки. В зимнее время перед входом в парк заливают каток.





Парк им. Сейфуллина

Парк заложен был в 1950 году и отлично подходит для прогулок или пробежек.





Парк на Малой Алматинке

Парк находится на проспекте Достык. Замечательное место, где можно отдохнуть от городской суеты. На территории парка есть детские площадки и фонтан.





Нур-Султан





Центральный парк

Столичный парк находится в самом центре города, кажется, его любят все горожане. На территории большое количество развлечений для всей семьи. Также это отличное место для бегунов и велосипедистов благодаря выделенным для них дорожкам.





Президентский парк

Один из крупнейших парков столицы. Парк идеален для любителей пикников, долгих прогулок и фотосессий. Гостей порадуют живописные виды вокруг, газоны с клумбами и деревьями, которые занимают большую часть территории парка. Но это летом, сейчас все это, только если у вас хорошая фантазия.





Парк Жеруйык

Парк находится недалеко от центра города, в микрорайоне Караоткель. Его название переводится как «Земля обетованная». На площади раскинулась замечательная роща из 11 видов деревьев и кустарников. Парк пересекают многочисленные тропинки и велосипедные дорожки, вдоль которых установлены скамейки для отдыха.





Парк Жетысу

Парк представляет собой четыре функциональные зоны, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и отличия. Большой интересный парк, где есть все для отличного отдыха.





Парк влюбленных

Это идеальное место для свиданий, особенно вечером. Рядом — поющие фонтаны и монумент «Счастье мое». Здесь настолько романтично, что часто молодожены приезжают сюда, чтобы сделать красивые кадры.





Триатлон-парк «Астана»

В парке созданы все условия для занятий бегом, лыжами и велоспортом. Кроме того, отсюда открывается шикарный вид на противоположный берег реки Ишим, который застроен небоскребами.





Ботанический сад

Территория парка представляет собой большой квадрат со стороной в 1 километр. Здесь высажено около 90 тысяч деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки, а среди зеленых зон проложены велосипедные и беговые дорожки.