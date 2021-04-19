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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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15 парков в Алматы и Нур-Султане, где всегда приятно провести время
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Сегодня в 18:01

15 парков в Алматы и Нур-Султане, где всегда приятно провести время

Алматы


Парк Кок-Тобе, @koktobe.park


Главный символ парка — самое высокое строение в городе — телевизионная башня. Здесь можно гулять по живописным террасам и аллеям, отдохнуть в кафе или ресторане, а также посетить парк аттракционов с колесом обозрения и прокатиться на канатной дороге.


Парк Горького, @gorkiypark.kz


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Центральный парк отдыха находится в Медеуском районе. Парк — старейший в Алматы, основанный в 1856 году, почти одновременно с самим городом. В парке есть аттракционы, зоопарк и аквапарк. Также знаменитый динопарк, прокат лодок и катамаранов.

Ботанический сад, @botsadkz


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Главный ботанический сад Академии наук РК заложен в 1932 году и находится на высоте около 900 метров над уровнем моря. В саду собрана уникальная коллекция экзотических и реликтовых растений, которые представляют флору многих стран мира.


Набережная и парк Хамида Ергали


Набережная и парк Хамита Ергали находятся рядом с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби. По утрам и вечерам алматинцы занимаются здесь бегом и просто гуляют. Парк зеленый, уютный и просторный.


Терренкур


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Терренкур используют для прогулок, покатушек на велосипедах либо для пробежек. Длина алматинского терренкура — около 5 километров.


Парк Первого Президента РК


Парк им. Первого Президента Казахстана представляет собой протянувшийся на огромной территории дендрарий в юго-западной части Алматы. На территории парка есть смотровая площадка, японский уголок, сад с декоративными композициями, аллея влюбленных и тренировочные площадки. В зимнее время перед входом в парк заливают каток.


Парк им. Сейфуллина


Парк заложен был в 1950 году и отлично подходит для прогулок или пробежек.


Парк на Малой Алматинке


Парк находится на проспекте Достык. Замечательное место, где можно отдохнуть от городской суеты. На территории парка есть детские площадки и фонтан.



Нур-Султан


Центральный парк


Столичный парк находится в самом центре города, кажется, его любят все горожане. На территории большое количество развлечений для всей семьи. Также это отличное место для бегунов и велосипедистов благодаря выделенным для них дорожкам.


Президентский парк


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Один из крупнейших парков столицы. Парк идеален для любителей пикников, долгих прогулок и фотосессий. Гостей порадуют живописные виды вокруг, газоны с клумбами и деревьями, которые занимают большую часть территории парка. Но это летом, сейчас все это, только если у вас хорошая фантазия.


Парк Жеруйык


Парк находится недалеко от центра города, в микрорайоне Караоткель. Его название переводится как «Земля обетованная». На площади раскинулась замечательная роща из 11 видов деревьев и кустарников. Парк пересекают многочисленные тропинки и велосипедные дорожки, вдоль которых установлены скамейки для отдыха.


Парк Жетысу


Парк представляет собой четыре функциональные зоны, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и отличия. Большой интересный парк, где есть все для отличного отдыха.


Парк влюбленных


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Это идеальное место для свиданий, особенно вечером. Рядом — поющие фонтаны и монумент «Счастье мое». Здесь настолько романтично, что часто молодожены приезжают сюда, чтобы сделать красивые кадры.


Триатлон-парк «Астана»


В парке созданы все условия для занятий бегом, лыжами и велоспортом. Кроме того, отсюда открывается шикарный вид на противоположный берег реки Ишим, который застроен небоскребами.


Ботанический сад


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Территория парка представляет собой большой квадрат со стороной в 1 километр. Здесь высажено около 90 тысяч деревьев и кустарников из Европы, Азии и Северной Америки, а среди зеленых зон проложены велосипедные и беговые дорожки.

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#астана #алматы #нурсултан #парки #паркиизоныотдыха
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