Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
15-interesnyh-fil-mov-i-serialov-o-zhurnalistah-i-mire-media
logo
15 интересных фильмов и сериалов о журналистах и мире медиа
Искусство

10.02.2026

15 интересных фильмов и сериалов о журналистах и мире медиа

Эти фильмы и сериалы раскрывают закулисье журналистики: напряженные расследования, борьба за правду и непростые моральные решения тех, кто держит руку на пульсе событий.



«Дьявол носит Prada» / The Devil Wears Prada, 2006



Молодая девушка приходит в престижный нью-йоркский модный журнал и сталкивается с давлением руководства, интригами коллег и сложностями корпоративного мира. Фильм показывает, как она пытается построить карьеру в мире моды, где успех требует умения принимать трудные решения.


«Газета» / The Paper, 2025



Сериал рассказывает о том, как маленькая региональная газета пытается выжить в эпоху интернета. Главный редактор Нед Сэмпсон старается вдохнуть жизнь в издание, сталкиваясь с абсурдными ситуациями, конфликтами сотрудников и личными драмами. Все показано в псевдодокументальном стиле с юмором и сатирой на современные медиа.


«Утреннее шоу» / The Morning Show, 2019



После скандала с одним из ведущих популярной утренней программы его место занимает амбициозный журналист Брэдли Джексон, что вызывает напряжение с опытной ведущей Алекс Леви. Сериал показывает борьбу за власть и карьеру, личные конфликты, профессиональные и этические дилеммы, а также сложные взаимоотношения команды в прямом эфире. На фоне событий раскрываются вопросы гендерного равенства, журналистской ответственности и корпоративных интриг.


«Свет в океане» / Spotlight, 2015



Журналисты Boston Globe начинают расследование серии преступлений священников католической церкви. Они собирают документы, опрашивают свидетелей и постепенно раскрывают масштабную систему сокрытия преступлений, сталкиваясь с давлением и угрозами.


«Все президентские люди» / All the President’s Men, 1976



Журналисты Боб Вудворд и Карл Бернстайн расследуют взлом штаб-квартиры Демократической партии. Они собирают факты, проверяют источники и постепенно раскрывают участие высокопоставленных политиков в Уотергейтском скандале.


«Новостная служба» / The Newsroom, 2012-2014



Команда новостного телеканала пытается выпускать правдивые и качественные новости, сталкиваясь с внутренними конфликтами, требованиями руководства и сложными событиями в мире.


«Ночной бегун» / Nightcrawler, 2014



Амбициозный мужчина Лу Блум начинает снимать ночные происшествия в Лос-Анджелесе для телевизионных новостей. Он постепенно вовлекается в криминальный мир и манипулирует событиями, чтобы получить сенсационные кадры и подняться по карьерной лестнице.


«С большой буквы» / The Bold Type, 2017



Сериал «С большой буквы» рассказывает о трех подругах, которые работают в нью-йоркском журнале и сталкиваются с карьерными трудностями, личными переживаниями и вопросами самоидентичности. Они учатся сохранять дружбу, отстаивать свои принципы и быть смелыми в работе и личной жизни, проходя через комичные и драматические ситуации.


«Журналист» / The Post, 2017



Команда журналистов Washington Post решает опубликовать секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме. Они сталкиваются с юридическим давлением и политическим сопротивлением, пытаясь донести правду до общества.


«Голос улиц» / The Insider, 1999



Журналист помогает разоблачить конфликт в табачной индустрии после того, как бывший сотрудник компании решает раскрыть опасные факты. Они сталкиваются с угрозами и попытками остановить публикацию разоблачения.


«Добро пожаловать в СМИ» / Broadcast News, 1987



Молодая журналистка и ее коллеги пытаются совмещать профессиональные амбиции и личную жизнь в телевизионной редакции. В центре сюжета — конфликты и романтические отношения на фоне новостного производства.


«Власть новостей» / Truth, 2015



Журналисты CBS расследуют историю о президентских выборах и войне в Ираке. Они сталкиваются с критикой и сомнениями в достоверности источников, пытаясь проверить факты и опубликовать правду.


«В центре внимания» / Shattered Glass, 2003



Молодой журналист Стивен Гласс фальсифицирует статьи для Vanity Fair. Когда коллеги начинают проверять факты, он вынужден скрывать свои обманы и сталкивается с разоблачением.


«Мир новостей» / Network, 1976



Телевизионный ведущий становится популярным после эмоционального выступления в прямом эфире. Канал использует его гнев и сенсационность, чтобы привлечь рейтинги, показывая конфликт между телевидением и моралью журналистики.


«Секс в большом городе» / Sex and the City, 1998



История четырех подруг в Нью-Йорке, одна из которых — журналист Кэрри Брэдшоу, пишет колонки о жизни и любви. Через ее работу и наблюдения раскрываются темы отношений, общества и современной городской жизни.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#журналистика #журналист #сериалы #фильмы #чтосмотреть
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Креативная индустрия в Центральной Азии. Сергей Тюрин о брендинге и почему это инвестиция для бизнеса
Креативная индустрия в Центральной Азии. Сергей Тюрин о брендинге и почему это инвестиция для бизнеса
10 недооцененных мультфильмов, которые вам захочется пересмотреть. Часть 2
10 недооцененных мультфильмов, которые вам захочется пересмотреть. Часть 2
10 крутых игр в жанре «хоррор» для тех, кто ищет что-то новое
10 крутых игр в жанре «хоррор» для тех, кто ищет что-то новое
50 лучших аниме-сериалов, которые рекомендуют любители жанра
50 лучших аниме-сериалов, которые рекомендуют любители жанра
8 документальных фильмов и сериалов об экологии, которые стоит посмотреть в 2025 году
8 документальных фильмов и сериалов об экологии, которые стоит посмотреть в 2025 году