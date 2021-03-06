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14 важных фильмов о женщинах, которые нужно посмотреть с мамой
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Сегодня в 15:40

14 важных фильмов о женщинах, которые нужно посмотреть с мамой

Стальные магнолии (1989)



В центре сюжета — жизнь шести женщин из провинциального городка. Они пронесли свою дружбу сквозь годы, разделяя все — радости и горести, надежды и страхи. Самая стойкая — красавица Шелби — не верит в невозможное. Ее уверенность в завтрашнем дне и чувство юмора приободряет героинь-подруг. Только вместе подруги могут удержаться в седле, только вместе они сбегают от суеты и серости, вместе они — стальные магнолии.


Истинные ценности (1998)


Когда в семью Гальденов приходит беда, Кэтрин и Джордж просят о помощи единственную дочь Эллен — амбициозную журналистку престижного нью-йоркского журнала. Дочь, пожертвовав карьерой, переезжает к родителям ухаживать за смертельно больной матерью. За это время Эллен предстоит пройти долгий и сложный путь по новому осознанию мира и своего места в нем.


Mamma Mia! (2008)



Молодая девушка Софи собирается выйти замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы он отвел ее к алтарю. Но она не знает, кто он, так как ее мать Донна никогда не рассказывала о нем.

Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим! Все самое интересное начинает происходить, когда на свадьбу приезжают гости…


Mamma Mia! 2 (2018)



Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.


Невидимая сторона (2009)



Спортивная драма американского режиссера Джона Ли Хэнкока, основанная на реальных событиях. История рассказывает о том, как благополучная христианская семья берет к себе малограмотного темнокожего подростка и, заменив парню родителей, помогает ему стать звездой американского футбола. В 2010 году исполнительница главной роли Сандра Буллок получила Оскар за лучшую женскую роль.


Лето. Одноклассники. Любовь (2011)



Старшеклассница Лола живет в пригороде Чикаго вместе с молодой мамой и маленькой собачкой. У Лолы большие планы на предстоящие летние каникулы: весь класс должен отправиться в путешествие в Париж. Потрясающий европейский шопинг, обаятельные французские парни, самая вкусная на свете еда и никаких взрослых — что может быть лучше? Единственное условие, предъявленное мамой для разрешения на поездку, — успешное прохождение экзаменов. Однако из-за мечтаний о Париже и переписки с одноклассниками Лоле не удается сосредоточить внимание на учебе.


Я не знаю, как она делает это (2011)



Фондовый менеджер, жена и мать двоих детей Кейт успевает все: и испечь пирог к празднику в школе, и подготовить презентацию к важному совещанию, и выбрать самые красивые шпильки, и дать совет коллеге, и не забыть поцеловать мужа. Правда, никто не знает, как на самом деле нелегко приходится «идеальной» Кейт.


Несносные леди (2016)



История начинается в канун Дня Матери. Три женщины с разными судьбами обременены своими повседневными заботами и не ждут от праздника ничего особого, разве что ближние сделают им приятный подарок. Но их пути пересекутся в этот чудесный день, запустив цепочку совпадений, которые изменят жизнь к лучшему.


Клуб «Школа» (2017)


Клэр годами обучала своего сына Лиама школьным наукам, но, как ни крути, возраст берет свое — парень влюбился в школьницу и тоже хочет поступить в учебное заведение. Клэр реагирует неоднозначно: она понимает его желание, но отпускать сына неподготовленным к внешнему миру ей тоже не хочется. Поэтому она забывает про учебники и начинает учить сына премудростям жизни современных подростков.


Женщины ХХ века (2016)



На дворе 60-е годы XX века. 40-летняя мать-одиночка Доротея пытается воспитать сына без какой-либо мужской поддержки. Она одновременно хочет научить сына быть мужественным, ответственным, смелым, заботливым и свободолюбивым юношей. Но получится ли у нее?


Дорога к матери (2016)



Пронзительное кино от Акана Сатаева, которое способно разбить любое, даже самое каменное сердце. Это история мужчины, еще в юности разлученного с матерью, и теперь он возвращается домой, переживая на своем пути боль, ужас и бесконечную тоску по родному человеку. Картина признана лучшей в Центральной Азии на церемонии вручения VI Национальной премии «Ак Илбирс» в Бишкеке. Также фильм получил Гран-при на Международном кинофестивале «Евразийский мост».


Пышка (2018)



Уиллоудин, дочка бывшей «мисс города», устала от насмешек по поводу своего веса, в том числе от собственной красавицы-мамы, заботящейся о внешности больше, чем о семье. В знак протеста Уиллоудин записывается на конкурс красоты.


Құдалар (Сваты) (2018)



История о сватах из Астаны и Шымкента, чьи дети решили сыграть свадьбу. Первые — Жаннет и Толик — думали, их дочь выйдет за сына министра, вторые — что их сын приведет в дом невестку, знающую все обычаи и традиции. Подготовка к свадьбе может обернуться нешуточной войной между сватами.


Маленькие женщины (2019)



История взросления четырех непохожих друг на друга сестер. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

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