14 важных фильмов о женщинах, которые нужно посмотреть с мамой

В центре сюжета — жизнь шести женщин из провинциального городка. Они пронесли свою дружбу сквозь годы, разделяя все — радости и горести, надежды и страхи. Самая стойкая — красавица Шелби — не верит в невозможное. Ее уверенность в завтрашнем дне и чувство юмора приободряет героинь-подруг. Только вместе подруги могут удержаться в седле, только вместе они сбегают от суеты и серости, вместе они — стальные магнолии.







Когда в семью Гальденов приходит беда, Кэтрин и Джордж просят о помощи единственную дочь Эллен — амбициозную журналистку престижного нью-йоркского журнала. Дочь, пожертвовав карьерой, переезжает к родителям ухаживать за смертельно больной матерью. За это время Эллен предстоит пройти долгий и сложный путь по новому осознанию мира и своего места в нем.







Молодая девушка Софи собирается выйти замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы он отвел ее к алтарю. Но она не знает, кто он, так как ее мать Донна никогда не рассказывала о нем.



Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим! Все самое интересное начинает происходить, когда на свадьбу приезжают гости…





Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти — что может быть лучше? Звучит как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.





Спортивная драма американского режиссера Джона Ли Хэнкока, основанная на реальных событиях. История рассказывает о том, как благополучная христианская семья берет к себе малограмотного темнокожего подростка и, заменив парню родителей, помогает ему стать звездой американского футбола. В 2010 году исполнительница главной роли Сандра Буллок получила Оскар за лучшую женскую роль.





Старшеклассница Лола живет в пригороде Чикаго вместе с молодой мамой и маленькой собачкой. У Лолы большие планы на предстоящие летние каникулы: весь класс должен отправиться в путешествие в Париж. Потрясающий европейский шопинг, обаятельные французские парни, самая вкусная на свете еда и никаких взрослых — что может быть лучше? Единственное условие, предъявленное мамой для разрешения на поездку, — успешное прохождение экзаменов. Однако из-за мечтаний о Париже и переписки с одноклассниками Лоле не удается сосредоточить внимание на учебе.





Фондовый менеджер, жена и мать двоих детей Кейт успевает все: и испечь пирог к празднику в школе, и подготовить презентацию к важному совещанию, и выбрать самые красивые шпильки, и дать совет коллеге, и не забыть поцеловать мужа. Правда, никто не знает, как на самом деле нелегко приходится «идеальной» Кейт.





История начинается в канун Дня Матери. Три женщины с разными судьбами обременены своими повседневными заботами и не ждут от праздника ничего особого, разве что ближние сделают им приятный подарок. Но их пути пересекутся в этот чудесный день, запустив цепочку совпадений, которые изменят жизнь к лучшему.





Клэр годами обучала своего сына Лиама школьным наукам, но, как ни крути, возраст берет свое — парень влюбился в школьницу и тоже хочет поступить в учебное заведение. Клэр реагирует неоднозначно: она понимает его желание, но отпускать сына неподготовленным к внешнему миру ей тоже не хочется. Поэтому она забывает про учебники и начинает учить сына премудростям жизни современных подростков.





На дворе 60-е годы XX века. 40-летняя мать-одиночка Доротея пытается воспитать сына без какой-либо мужской поддержки. Она одновременно хочет научить сына быть мужественным, ответственным, смелым, заботливым и свободолюбивым юношей. Но получится ли у нее?





Пронзительное кино от Акана Сатаева, которое способно разбить любое, даже самое каменное сердце. Это история мужчины, еще в юности разлученного с матерью, и теперь он возвращается домой, переживая на своем пути боль, ужас и бесконечную тоску по родному человеку. Картина признана лучшей в Центральной Азии на церемонии вручения VI Национальной премии «Ак Илбирс» в Бишкеке. Также фильм получил Гран-при на Международном кинофестивале «Евразийский мост».





Уиллоудин, дочка бывшей «мисс города», устала от насмешек по поводу своего веса, в том числе от собственной красавицы-мамы, заботящейся о внешности больше, чем о семье. В знак протеста Уиллоудин записывается на конкурс красоты.





История о сватах из Астаны и Шымкента, чьи дети решили сыграть свадьбу. Первые — Жаннет и Толик — думали, их дочь выйдет за сына министра, вторые — что их сын приведет в дом невестку, знающую все обычаи и традиции. Подготовка к свадьбе может обернуться нешуточной войной между сватами.





История взросления четырех непохожих друг на друга сестер. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.