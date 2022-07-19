14 IT-блогеров, которые понятным языком рассказывают о tech-мире

По мере того как технологии развиваются все активнее, IT-профессии становятся как никогда востребованными на рынке труда. Нашли 14 техноблогеров, которые помогут разобраться в этой сфере.
Алимжан, @cto.let
У молодого человека более десяти лет опыта работы Fullstack-разработчиком. В блоге он делится советами для начинающих IT-специалистов.
Беназир, @benoka.bai
Беназир — ваш гид в мир IT. Девушка живет в Штатах и рассказывает об особенностях работы программистом за рубежом.
Айрана, @aira_mo
Блог о карьере в tech. Айрана работает в сфере Data Science на Кипре, ведет образовательные курсы для начинающих в IT.
Алиса, @aliceitgirl
Алиса учит девушек программировать, параллельно создает собственные стартапы. Обо всем этом пишет в блоге.
Юля, @_mihello
Frontend-разработчик Юля популяризирует сферу IT через свой блог. Пишет про tech, travel, еще публикует lifestyle-посты.
Диана, @tech.bakery
Диана пишет о tech web2.0, tech web3.0 и путешествиях. Ведет блог на английском языке.
Оксана, @oksana_miller
Девушка вдохновляет читателей войти в IT. Ведет блог о программировании и путешествиях.
Эсен, @eniiazov
Эсен — предприниматель, основал IT-компанию в Кыргызстане. Снимает полезные видео, где рассказывает, что такое IT, сколько зарабатывают программисты и другие.
Раушан, @raushine_
Девушка работает на позиции iOS Developer. Пишет посты на разные темы: от «Зачем программистам английский язык» до «Какой первый шаг нужно сделать, чтобы стать IT-специалистом».
Екатерина, @voitixler
У Екатерины большой опыт за спиной. Она более 10 лет работала в сложных проектах DHL, Telecom, Chevrolet, Cadillac. Теперь ведет собственные курсы, помогает начинающим. Помимо этого пишет посты на полезные темы.
Ольга, @olga.cherkasova.ba
Ольга работает бизнес-аналитиком более девяти лет. За это время она поработала в более чем 40 проектах на разных позициях. Ведет интересный блог.
Айболат, @aibolat.kulatay
Айболат ведет блог об IT на казахском языке. Снимает качественные видео, в которых затрагивает множество tech тем.
Максат, @maxat_kadyrov
Если хотите узнать, как попасть в большую IT-компанию, вам будет интересен блог Максата. Он работает на позиции Senior SWE в LinkedIn в Кремниевой Долине. В блоге пишет о своем пути, IT-бизнесе и стартапах.
Тимур, @timurbektur
Блог об IT на казахском языке. Тимур работает IT-аналитиком, также консультирует стартаперов.