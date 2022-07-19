14 IT-блогеров, которые понятным языком рассказывают о tech-мире

По мере того как технологии развиваются все активнее, IT-профессии становятся как никогда востребованными на рынке труда. Нашли 14 техноблогеров, которые помогут разобраться в этой сфере.











У молодого человека более десяти лет опыта работы Fullstack-разработчиком. В блоге он делится советами для начинающих IT-специалистов.









Беназир — ваш гид в мир IT. Девушка живет в Штатах и рассказывает об особенностях работы программистом за рубежом.









Блог о карьере в tech. Айрана работает в сфере Data Science на Кипре, ведет образовательные курсы для начинающих в IT.









Алиса учит девушек программировать, параллельно создает собственные стартапы. Обо всем этом пишет в блоге.









Frontend-разработчик Юля популяризирует сферу IT через свой блог. Пишет про tech, travel, еще публикует lifestyle-посты.









Диана пишет о tech web2.0, tech web3.0 и путешествиях. Ведет блог на английском языке.









Девушка вдохновляет читателей войти в IT. Ведет блог о программировании и путешествиях.









Эсен — предприниматель, основал IT-компанию в Кыргызстане. Снимает полезные видео, где рассказывает, что такое IT, сколько зарабатывают программисты и другие.









Девушка работает на позиции iOS Developer. Пишет посты на разные темы: от «Зачем программистам английский язык» до «Какой первый шаг нужно сделать, чтобы стать IT-специалистом».









У Екатерины большой опыт за спиной. Она более 10 лет работала в сложных проектах DHL, Telecom, Chevrolet, Cadillac. Теперь ведет собственные курсы, помогает начинающим. Помимо этого пишет посты на полезные темы.









Ольга работает бизнес-аналитиком более девяти лет. За это время она поработала в более чем 40 проектах на разных позициях. Ведет интересный блог.









Айболат ведет блог об IT на казахском языке. Снимает качественные видео, в которых затрагивает множество tech тем.









Если хотите узнать, как попасть в большую IT-компанию, вам будет интересен блог Максата. Он работает на позиции Senior SWE в LinkedIn в Кремниевой Долине. В блоге пишет о своем пути, IT-бизнесе и стартапах.









Блог об IT на казахском языке. Тимур работает IT-аналитиком, также консультирует стартаперов.