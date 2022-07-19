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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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14-it-blogerov-kotorye-ponyatnym-yazykom-rasskazyvayut-o-tech-mire
14 IT-блогеров, которые понятным языком рассказывают о tech-мире
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Сегодня в 13:45

14 IT-блогеров, которые понятным языком рассказывают о tech-мире

По мере того как технологии развиваются все активнее, IT-профессии становятся как никогда востребованными на рынке труда. Нашли 14 техноблогеров, которые помогут разобраться в этой сфере.


Алимжан, @cto.let

cto.let

У молодого человека более десяти лет опыта работы Fullstack-разработчиком. В блоге он делится советами для начинающих IT-специалистов.


Беназир, @benoka.bai

benoka.bai

Беназир — ваш гид в мир IT. Девушка живет в Штатах и рассказывает об особенностях работы программистом за рубежом.


Айрана, @aira_mo

aira_mo

Блог о карьере в tech. Айрана работает в сфере Data Science на Кипре, ведет образовательные курсы для начинающих в IT.


Алиса, @aliceitgirl

aliceitgirl

Алиса учит девушек программировать, параллельно создает собственные стартапы. Обо всем этом пишет в блоге.


Юля, @_mihello

_mihello

Frontend-разработчик Юля популяризирует сферу IT через свой блог. Пишет про tech, travel, еще публикует lifestyle-посты.


Диана, @tech.bakery

tech.bakery

Диана пишет о tech web2.0, tech web3.0 и путешествиях. Ведет блог на английском языке.


Оксана, @oksana_miller

Оксана Миллер

Девушка вдохновляет читателей войти в IT. Ведет блог о программировании и путешествиях.


Эсен, @eniiazov

Эсен Ниязов

Эсен — предприниматель, основал IT-компанию в Кыргызстане. Снимает полезные видео, где рассказывает, что такое IT, сколько зарабатывают программисты и другие.


Раушан, @raushine_

raushine

Девушка работает на позиции iOS Developer. Пишет посты на разные темы: от «Зачем программистам английский язык» до «Какой первый шаг нужно сделать, чтобы стать IT-специалистом».


Екатерина, @voitixler

voitixler

У Екатерины большой опыт за спиной. Она более 10 лет работала в сложных проектах DHL, Telecom, Chevrolet, Cadillac. Теперь ведет собственные курсы, помогает начинающим. Помимо этого пишет посты на полезные темы.


Ольга, @olga.cherkasova.ba

olgacherkasovaba

Ольга работает бизнес-аналитиком более девяти лет. За это время она поработала в более чем 40 проектах на разных позициях. Ведет интересный блог.


Айболат, @aibolat.kulatay

aibolat.kulatay

Айболат ведет блог об IT на казахском языке. Снимает качественные видео, в которых затрагивает множество tech тем.


Максат, @maxat_kadyrov

maxat_kadyrov.jpg

Если хотите узнать, как попасть в большую IT-компанию, вам будет интересен блог Максата. Он работает на позиции Senior SWE в LinkedIn в Кремниевой Долине. В блоге пишет о своем пути, IT-бизнесе и стартапах.


Тимур, @timurbektur

timurbektur

Блог об IT на казахском языке. Тимур работает IT-аналитиком, также консультирует стартаперов.

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#it #разработчик #программисты #tech #техноблогеры
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.