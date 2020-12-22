13 ресторанов в Алматы и Нур-Султане с новогодней атмосферой

Нур-Султан









30-31 декабря ресторан работает в обычном режиме.

В теплой уютной атмосфере ресторан La Rivière с открытой кухней и буфетом предлагает блюда средиземноморской кухни с широким выбором разнообразных гастрономических изысков.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 1, Центральный парк









30 декабря ресторан работает с 09:00 до 22:00, 31 декабря до 17:00, а 1 января свои двери откроет с 12:00. Со 2 января заведение начнет работать в обычном режиме.

Формат заведения позволяет проводить деловые встречи днем и с комфортом отдыхать вечером — за барной стойкой или на балконе. Гордость ресторана — это меню от шеф-повара, которое не оставит равнодушными любителей итальянской пасты, сочных стейков, а также средиземноморских салатов.

Адрес: ул. Достык, 13, ЖК «Нурсая-2»









30 декабря рабочий день начнется в 15:00, а 31 декабря с 18:00.

Ресторан SVOY — современное демократичное заведение, островок уюта, легкой праздничной атмосферы, где комфортно общаться с друзьями и родными людьми.

Адрес: ул. Жумабаева, 24









Семейный ресторан AURA Verdant предлагает окунуться в атмосферу вкусной еды и напитков.

Адрес: ул. Арай, 29а









Мама Mia — это сеть ресторанов, отличающаяся домашней обстановкой, расслабляющей атмосферой, разнообразным меню. Это заведение не только про еду, но и про семью и любовь

Адрес: пр. Туран, 20





@olivier.astana





31 декабря ресторан работает до 18:00, 1 января будет ждать вас с 14:00.

Посетители полюбили ресторан Olivier за отменно приготовленные блюда европейской, русской и азиатской кухонь, разнообразное барное меню, удобное месторасположение и стильный дизайн интерьера.

Адрес: ул. Достык, 13, ЖК «Нурсая-2»









Бар ӨZEN — стильный эклектичный ресторан-лаундж, где акцентируют внимание на красивую подачу. Блюда готовят из экологически чистых морепродуктов и мяса, изюминка — послеобеденный чай. Сыпучие чаи со всего мира и кофе, сваренный в Chemex, подаются с тремя уровнями сладких и соленых закусок.

Адрес: пр. Достык, 16, 1 этаж

Алматы





Режим работы 31 декабря — с 10:00 до 20:00.

Nino — яркий колорит грузинских и итальянских эмоций, целый мир вкусов и гастрономических открытий! В Nino представлен не только широкий ассортимент блюд, но и фирменные лимонады и настойки, которые готовят на основе натуральных ягод и фруктов.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 140









31 декабря ресторан работает до 18:00.

Villa dei Fiori — ресторан высокой итальянской кухни c безупречным сервисом, широкой винной картой и роскошным интерьером. Ресторан давно завоевал титул одного из самых известных южной столицы, дающих уникальную возможность открыть для себя мир gourmet cuisine, в котором элементы кулинарного искусства сплетаются в оригинальных авторских блюдах шеф-повара.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 140а









До 30 декабря всех гостей ждет праздничное меню и увлекательная шоу-программа.

В Tito можно позавтракать, провести особенный вечер и насладиться вкусной ближневосточной кухней без всякого повода.

Адрес: пр. Аль-Фараби, 75в/1









31 декабря в 12:00 — 17:00, 1 января с 16:00 до 22:00

Ресторан «Алаша» — это восточная сказка, в которой исполняются все кулинарные желания гостей. Секрет приготовления кулинарных шедевров ресторана заключается не только в особой любви поваров к своему делу, но и в использовании только свежих и экологичных продуктов.

Адрес: ул. Оспанова, 20









1 января ресторан ждет вас с часу дня до 22:00.

Del Papa — уютный ресторанчик в итальянском стиле, наполненный дружелюбием маленьких улочек этой прекрасной страны. В ресторанах можно отведать настоящие тальятелле, равиоли или чиабатта почти в домашней обстановке.

Адрес: пр. Достык, 248/ ул. Кабанбай батыра, 83









Режим работы ресторана 30 декабря — с 10 утра до 22:00, 31 декабря — с 10:00 до 18:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00.

В основу меню ресторана легли оригинальные рецепты с акцентом на максимально понятные, качественные, сезонные продукты. Вся продукция на кухне «Афиши» изготавливается собственноручно — от бездрожжевого хлеба до мясной гастрономии, а одна из главных особенностей кухни — приготовление блюд на открытом огне.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 83