12 ролей Тимоти Шаламе, которые сделали его главным актером поколения

За несколько лет Тимоти Шаламе прошел путь от «того парня из инди-драмы» до одного из самых востребованных актеров Голливуда. Его любят режиссеры авторского кино, модные бренды и миллионы зрителей по всему миру. Шаламе умеет быть одновременно хрупким и харизматичным, романтичным и пугающим, и каждая роль становится отдельным поводом для разговора.

Элио Перлман — «Назови меня своим именем», 2017





Роль, которая сделала Шаламе мировой звездой. История первой любви разворачивается на фоне солнечной Италии 1980 года: 17-летний Элио влюбляется в аспиранта, приехавшего к его отцу на лето. Актеру удалось передать взросление, растерянность и эмоциональную зависимость с невероятной точностью. Финальная сцена у камина до сих пор считается одной из самых сильных в современном кино. За эту роль Шаламе получил первую номинацию на «Оскар» за лучшую главную мужскую роль и стал третьим самым молодым номинантом в этой категории за всю историю премии.

Кайл — «Леди Бёрд», 2017





Роль небольшая, но запоминается. Кайл — типичный творческий плохой парень: читает Говарда Зинна, притворяется, что ему все равно, и имеет вид человека, который слишком занят собственной глубиной. Именно такие персонажи дают актеру возможность показать характер в двух сценах. Картина режиссера Греты Гервиг закрепила за Шаламе статус любимца независимого кино.

Ник Шефф — «Красивый мальчик», 2018





Одна из самых тяжелых ролей в карьере. Шаламе сыграл подростка с наркотической зависимостью — история основана на реальных мемуарах Ника Шеффа и его отца. Критики называли игру болезненно реалистичной. За роль актер получил номинации на «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

Теодор «Лори» Лоренс — «Маленькие женщины», 2019





В экранизации Греты Гервиг Шаламе сыграл Лори — харизматичного соседа семьи Марч, который влюблен в Джо, но получает отказ. Романтичный герой, которого одновременно любят и не до конца понимают: он умеет нравиться, но не умеет принимать поражение. Тандем Шаламе и Сирши Ронан многие считают одним из лучших актерских дуэтов в кино тех лет.

Генрих V — «Король», 2019





Молодой принц, который не хотел власти, но вынужден стать королем. Здесь Шаламе полностью отказался от привычного образа и показал более жесткого, холодного и взрослого героя. Исторический фильм Netflix режиссера Дэвида Митчелла — мрачная драма, далекая от парадного Шекспира.

Пол Атрейдес — «Дюна», 2021





В экранизации романа Фрэнка Херберта Шаламе сыграл Пола Атрейдеса — наследника благородного дома, которому предстоит возглавить восстание на пустынной планете Арракис. Роль требовала не только эмоциональной игры, но и физической трансформации: путь от растерянного подростка до лидера. Фильм собрал более 400 миллионов долларов в мировом прокате. Шаламе вернулся к роли в во второй и третьей частях.

Дэниел — «Жаркие летние ночи», 2017





Застенчивый подросток оказывается втянут в опасный мир наркотиков и криминала на фоне атмосферного Cape Cod. Фильм передает ощущение летней жары, безумия и подросткового бунта. Стильная история взросления с нуаровыми интонациями.

Йул — «Не смотрите наверх», 2021





В сатирической комедии Адама Маккея Шаламе появился всего в нескольких сценах в роли скейтера-панка — случайного романтического интереса героини Дженнифер Лоуренс. Несмотря на минимальное экранное время, роль активно обсуждали после премьеры: его герой стал человеческим акцентом в истории про апокалипсис и равнодушие.

Ли — «Целиком и полностью», 2022





Одна из самых необычных работ в карьере — романтическая драма с элементами хоррора режиссера Луки Гуаданьино. История любви двух молодых каннибалов могла звучать как провокация, но Шаламе сделал фильм одновременно нежным и трагичным. Картина получила высокие оценки критиков за атмосферу и эмоциональную глубину.

Вилли Вонка — «Вонка», 2023





После череды серьезных ролей Шаламе появился в образе молодого Вилли Вонки. Его Вонка вышел добрым, мечтательным и обаятельным. Шаламе провел месяцы на хореографических репетициях и вокальных тренировках, исполнил шесть песен. Фильм собрал более 600 миллионов долларов в мировом прокате. Третья номинация на «Золотой глобус».

Боб Дилан — «Полная неизвестность», 2024





Роль, которую актер готовил несколько лет. Шаламе сыграл молодого Боба Дилана от приезда в Нью-Йорк в начале 1960-х до скандального выступления с электрогитарой на фестивале в Ньюпорте в 1965 году. Для роли актер сам играл на гитаре и пел вживую без дублирования. Вторая номинация на «Оскар» за лучшую главную мужскую роль. SAG Award за лучшую мужскую роль.

Марти Маузер — «Марти Суприм», 2025





Самая неожиданная роль последних лет: амбициозный игрок в настольный теннис из Нью-Йорка 1950-х, мечтающий стать легендой. Фильм режиссера Джоша Сафди — спортивная комедия-драма, вдохновленная реальным пинг-понгистом Марти Райсманом. Третья номинация на «Оскар». «Золотой глобус» и премия «Критиков выбор» — в обоих случаях Шаламе стал самым молодым лауреатом в своей категории.

Сегодня в послужном списке Шаламе номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и роли, которые охватывают все — от инди-драмы до блокбастера, от исторического кино до хоррора. Он не застрял в одном амплуа и не боится выбирать неудобный материал. Именно поэтому каждая его новая работа становится событием — независимо от жанра.