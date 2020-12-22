12 новых книг, которые станут отличным подарком на Новый год

Книга — всегда отличный подарок на любой праздник. В этой подборке мы собрали новые книги на любой вкус — от российских писателей до мемуаров знаменитостей.







«Аномалия», Эрве Ле Телье

Герои книги летят в самолете, который попадает в аномальную зону, что приводит к возникновению необъяснимых явлений. Книга представляет собой жанровую смесь: научная фантастика здесь переплетается с элементами нуара. Этот роман удостоен Гонкуровской премии 2020 года.

Кому подойдет: эта книга — отличный подарок тем, кто увлекается приключенческой фантастикой.





«Икабог», Джоан Роулинг

Джоан Роулинг — автор лучшей серии книг для детей и подростков, создавшая истории о Гарри Поттере и камнях, комнатах, орденах, принцах и прочем, провела весеннюю самоизоляцию с пользой и подарила миру новую сказку «Икабог», которая изначально публиковалась в интернете по главам в помощь родителям, оказавшимся запертыми дома с детьми и не знавшими, как их развлечь.

Кому подойдет: нужно отдать должное, эта книга отлично подойдет тем, кто увлечен миром волшебства школы Хогвартс и приключенческими историями Гарри Поттера.





«Одна жизнь», Меган Рапино

Меган Рапино — игрок и вице-капитан национальной женской сборной США по футболу. Рапино помогла завоевать золото на Олимпийских играх в 2012 году, а также кубок чемпионата мира в 2015 и 2019 годах. Мемуары футболистки стали бестселлером по версии New York Times. «Я написала «Одну жизнь», чтобы вдохновить других людей на действия. Я надеюсь, что люди прочитают о моем опыте на поле и за его пределами и тоже захотят заниматься самообразованием, бороться за справедливость и добиваться светлого будущего», — пишет Меган.

Кому подходит: эта книга — идеальный подарок для тех, кого вдохновляют истории жизни знаменитых спортсменов.





«Просто Маса», Борис Акунин

«Просто Маса» — это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая сильно изменилась за время странствий своего блудного сына — и осталась вечно неизменной. Открывшего детективное агентство Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные открытия, по словам Бориса Акунина, который писал этот роман с особенным удовольствием.

Кому подойдет: идеальная книга для тех, кто любит читать детективы и яркие приключенческие романы.





«Эдвард Хоппер: мечтатель без иллюзий», Дидье Оттанже



«Необыкновенное обыкновенное чудо»

«Эффективный или мертвый. 48 правил антикризисного менеджмента», Владимир Моженков

«Еда для радости. Записки диетолога», Елена Мотова

«Зеленый свет», Мэттью МакКонахи

«Ничья. 20:20» Дмитрий Быков

«Идеальный Че. Интуиция и новые Беспринцыпные истории», Александр Цыпкин

«Это было навсегда. 68/85»

Картин Эдварда Хоппера нет в отечественных музеях, их не привозили на выставки, а книга Дидье Оттанже — первая об американском художнике, переведенная на русский язык. В ней изложена биография Хоппера, рассказано о его поисках собственного стиля — а они проходили на фоне споров американских художников о том, каким быть новому национальному искусству. В книге воспроизведено несколько десятков картин художника, к которым Оттанже сделал развернутые подписи, но она малоформатная, так что читать ее интереснее, чем рассматривать.Кому подойдет: тем, кто знаком с творчеством художника и хотел бы узнать о нем больше и, может, в будущем увидеть подлинники.«Необыкновенное обыкновенное чудо» — совместный проект издательской группы «АСТ» и благотворительного фонда Константина Хабенского. «Если вы откроете эту книгу, то случится чудо, и не только потому, что чудесные истории войдут в вашу жизнь, а потому что мы сможем помочь ребятам, которым это сегодня наиболее необходимо. Удивительный проект, в котором сочетаются замечательная литература и благородная цель», — Александр Цыпкин.Кому подойдет: книга для тех, кто любит теплые рассказы, которые не оставят равнодушными. Эта книга после прочтения заставит вас спросить себя: «Что для вас чудо?».48 антикризисных инструментов от лучшего менеджера Audi в Европе и автора бестселлера «Ген директора» Владимира Моженкова. Эта книга для тех, чей выбор — выжить и преуспеть. За плечами Владимира Моженкова девять экономических турбулентностей, пройдя через которые он не только сохранил бизнес, сумел восстановить докризисные показатели, но и вывел компанию на новый уровень, оставив позади конкурентов.Кому подойдет: отличный подарок для менеджеров и руководителей всех уровней и просто для тех, кто заинтересован в развитии в кризисное время.Елена Мотова — врач-диетолог и медицинская журналистка, автор бестселлера «Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей» и фанатка средиземноморской кухни. В ее новой книге «Еда для радости» вы найдете актуальные исследования питания и популярных диет с точки зрения доказательной медицины, гид по витаминам, разборы продуктов и идеи о том, как разнообразить рацион. Это увлекательное путешествие через лабиринты дезинформации о питании к гармоничным отношениям с едой. Читателей ждет откровенное обсуждение волнующих и спорных вопросов диетологии.Кому подойдет: фанату правильного питания с научной точки зрения, а также тем, кто хочет побольше узнать о своем организме и его функциях.МакКонахи уточнил, что два года назад он решил собрать все эти рукописи воедино. Это «альбом, запись, история его жизни до нынешнего момента». «Это 50 лет моих американских горок. Моих взглядов, мыслей и выводов, хорошего и плохого. Успехов, правды и красоты мужества»,— резюмировал Макконахи.Кому подойдет: тем, кто вдохновляется людьми, добившимися больших успехов в своей сфере.Неравнодушный и чуткий отклик поэта Дмитрия Быкова на события нынешнего сложного пандемийного года — словно разговор с другом, наполненный сочувствием и сопереживанием происходящему в мире. Именно их нам сейчас так не хватает, ведь мы почти лишены контактного общения с друзьями. Стихотворения Дмитрия Быкова 2020 года, собранные в одну книгу, станут помощниками в совершенствовании идеального зрения.Кому подойдет: идеальный подарок для тех, кто любит современную поэзию и является фанатом писателя Дмитрия Быкова.«Идеальный Че» — первая повесть автора, «антология окружающего абсурда», по его словам. «Интуиция» — первая в России интерактивная пьеса. Написана на основе разговора автора с Константином Хабенским о том, что ждет нас по ту сторону жизни. Читатели смогут ответить на вопрос, заданный в конце пьесы,— и спасти одного из персонажей.Кому подойдет: тем, кто уже знаком с творчеством автора и увлечен чтением сатирических, но жизненных рассказов.Книга, выпущенная Государственной Третьяковской галереей к выставке «Ненавсегда. 1968-1985», во-первых, полный каталог, где воспроизведены не только все работы с экспозиции, но и пояснения к разделам и отдельным произведениям. Во-вторых, дополняющие каталог статьи о разных аспектах жизни во времена застоя написаны интересно и объясняют, как можно было существовать в советском обществе, сохраняя личную независимость и объединяясь с близкими по духу и интересам людьми.Кому подойдет: тем, кто серьезно увлекается искусством, или человеку, которому интересна история искусств советского наследия.