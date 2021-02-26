12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет женскую аудиторию

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TikTok





112,8 тысячи подписчиков





Молодая девушка на своей странице делится полезными материалами, показывает обзоры на заведения, лайфхаки и распаковку товаров.

8881 подписчик

Популярный блогер и молодая мама ведет свой лайфстайл-блог. Рассказывает о семье, моде, технологиях и делится смешными видео из жизни.

61,2 тысячи подписчиков

Аккаунт ведет девушка, где делает честные обзоры на заведения, салоны красоты и многое другое.

YouTube

9,6 тысячи подписчиков

Канал ведет популярный блогер Молдир Матжанова. На канале обсуждают самые разные девичьи темы, делятся интересными историями и смешно шутят.

1,1 миллиона подписчиков

Молодая девушка Айсулу рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками о том, как из ничего сделать стильные вещи для себя и своего дома.

Ekaterina Saibel

1,35 миллиона подписчиков

Екатерина вместе со своей семьей ведет интересный и познавательный видеоблог о семейной жизни. Также молодая мама делится советами о красоте, здоровье, материнстве и воспитании детей.

Instagram

5405 подписчиков

На своей странице Улпан рассказывает о том, как быть девушкой в Казахстане. Поднимает темы взаимоотношений, феминизма, психологии, а еще рассуждает на простые девичьи темы.

62,9 тысячи подписчиков

Молодая мама рассказывает о всех прелестях семейной жизни, делится на своей странице завораживающими фотографиями и советами по уходу за собой.

335 тысяч подписчиков

Популярная в Instagram мама на своей странице делится полезными советами о воспитании, семейных ценностях, снимает юмористические видео и мотивирует аудиторию своим примером.

20,6 тысячи подписчиков

Стилист по волосам Айнура рассказывает на своей странице о том, как создавать красивые образы, делится полезными видео и проводит обучение.

218 тысяч подписчиков

Девушка рассказывает о буднях семейной жизни и делится рецептами вкусной выпечки.

582 тысячи подписчиков

Известный казахстанский визажист Санди Бексырга — личный гример Димаша Кудайбергена, а также визажист известной певицы C.C.Catch.