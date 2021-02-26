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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет женскую аудиторию
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24.02.2021

12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет женскую аудиторию

Найти инфлюенсеров, которые подойдут для продвижения ваших товаров и услуг, не так легко. Wecom.agency сделали подборку блогеров для продвижения товаров для женской аудитории.


TikTok


Карина, @qarinagram


112,8 тысячи подписчиков

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Молодая девушка на своей странице делится полезными материалами, показывает обзоры на заведения, лайфхаки и распаковку товаров.


Азиза Айбадуллина,@twigbyzeezoo


8881 подписчик

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Популярный блогер и молодая мама ведет свой лайфстайл-блог. Рассказывает о семье, моде, технологиях и делится смешными видео из жизни.


Альбина Бектенова, @albinabektenova


61,2 тысячи подписчиков

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Аккаунт ведет девушка, где делает честные обзоры на заведения, салоны красоты и многое другое.


YouTube


Мискузи Боул


9,6 тысячи подписчиков


Канал ведет популярный блогер Молдир Матжанова. На канале обсуждают самые разные девичьи темы, делятся интересными историями и смешно шутят.


Fancy smth


1,1 миллиона подписчиков


Молодая девушка Айсулу рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками о том, как из ничего сделать стильные вещи для себя и своего дома.


Ekaterina Saibel

1,35 миллиона подписчиков


Екатерина вместе со своей семьей ведет интересный и познавательный видеоблог о семейной жизни. Также молодая мама делится советами о красоте, здоровье, материнстве и воспитании детей.


Instagram


Улпан Рамазанова, @uraganroxy


5405 подписчиков

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На своей странице Улпан рассказывает о том, как быть девушкой в Казахстане. Поднимает темы взаимоотношений, феминизма, психологии, а еще рассуждает на простые девичьи темы.


Акмарал, @a_nazarbekova


62,9 тысячи подписчиков

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Молодая мама рассказывает о всех прелестях семейной жизни, делится на своей странице завораживающими фотографиями и советами по уходу за собой.


Карина Сыздыкова, @karisha.syzdykova


335 тысяч подписчиков

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Популярная в Instagram мама на своей странице делится полезными советами о воспитании, семейных ценностях, снимает юмористические видео и мотивирует аудиторию своим примером.


Айнура Жандау, @zhandau_hairstyle


20,6 тысячи подписчиков

zhandu_hairstyle.jpg

Стилист по волосам Айнура рассказывает на своей странице о том, как создавать красивые образы, делится полезными видео и проводит обучение.


Айгерим Сабденова, @sabdenova_


218 тысяч подписчиков

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Девушка рассказывает о буднях семейной жизни и делится рецептами вкусной выпечки.


Санди Бексырга, @sandi_beksirga


582 тысячи подписчиков

sandi_beksirga.jpg

Известный казахстанский визажист Санди Бексырга — личный гример Димаша Кудайбергена, а также визажист известной певицы C.C.Catch.

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