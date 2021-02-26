12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет женскую аудиторию

Найти инфлюенсеров, которые подойдут для продвижения ваших товаров и услуг, не так легко. Wecom.agency сделали подборку блогеров для продвижения товаров для женской аудитории.
TikTok
Карина, @qarinagram
112,8 тысячи подписчиков
Молодая девушка на своей странице делится полезными материалами, показывает обзоры на заведения, лайфхаки и распаковку товаров.
Азиза Айбадуллина,@twigbyzeezoo
8881 подписчик
Популярный блогер и молодая мама ведет свой лайфстайл-блог. Рассказывает о семье, моде, технологиях и делится смешными видео из жизни.
Альбина Бектенова, @albinabektenova
61,2 тысячи подписчиков
Аккаунт ведет девушка, где делает честные обзоры на заведения, салоны красоты и многое другое.
YouTube
Мискузи Боул
9,6 тысячи подписчиков
Канал ведет популярный блогер Молдир Матжанова. На канале обсуждают самые разные девичьи темы, делятся интересными историями и смешно шутят.
Fancy smth
1,1 миллиона подписчиков
Молодая девушка Айсулу рассказывает о своей жизни и делится лайфхаками о том, как из ничего сделать стильные вещи для себя и своего дома.
1,35 миллиона подписчиков
Екатерина вместе со своей семьей ведет интересный и познавательный видеоблог о семейной жизни. Также молодая мама делится советами о красоте, здоровье, материнстве и воспитании детей.
Улпан Рамазанова, @uraganroxy
5405 подписчиков
На своей странице Улпан рассказывает о том, как быть девушкой в Казахстане. Поднимает темы взаимоотношений, феминизма, психологии, а еще рассуждает на простые девичьи темы.
Акмарал, @a_nazarbekova
62,9 тысячи подписчиков
Молодая мама рассказывает о всех прелестях семейной жизни, делится на своей странице завораживающими фотографиями и советами по уходу за собой.
Карина Сыздыкова, @karisha.syzdykova
335 тысяч подписчиков
Популярная в Instagram мама на своей странице делится полезными советами о воспитании, семейных ценностях, снимает юмористические видео и мотивирует аудиторию своим примером.
Айнура Жандау, @zhandau_hairstyle
20,6 тысячи подписчиков
Стилист по волосам Айнура рассказывает на своей странице о том, как создавать красивые образы, делится полезными видео и проводит обучение.
Айгерим Сабденова, @sabdenova_
218 тысяч подписчиков
Девушка рассказывает о буднях семейной жизни и делится рецептами вкусной выпечки.
Санди Бексырга, @sandi_beksirga
582 тысячи подписчиков
Известный казахстанский визажист Санди Бексырга — личный гример Димаша Кудайбергена, а также визажист известной певицы C.C.Catch.