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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет аудиторию поколения Z
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Сегодня в 18:50

12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет аудиторию поколения Z

Сегодня покупательской способностью обладает не только поколение миллениалов, но и молодые «зумеры». Где их искать, читайте в нашем материале.


Tik Tok

Алина, @homm9k
12,5 миллиона подписчиков

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Алина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.

Kagiris Twins, @kagiristwins
4,1 миллиона подписчиков

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Аккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — это короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.

Таир Кали, @takatta
1,5 миллиона подписчиков

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Молодой парень из Алматы, который снимает смешные видео и танцы на популярные треки.

Дарья, @ i_am_doshik
4,9 миллиона подписчиков

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Ведет аккаунт девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok у Дарьи есть популярная страница в Instagram.


Instagram

Батыр, @batyr.white
105 тысяч подписчиков

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На своей странице Батыр снимает юмористические видео и ведет свой лайфстайл-блог о жизни.

Фаина, @fikusx
246 тысяч подписчиков

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Автор страницы — молодая девушка Фаина, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью, и показывает в сторис самые интересные моменты.

Радик, @raides1
195 тысяч подписчиков

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Ведет аккаунт молодой парень, который похож на популярного K-POP-айдола. Основной контент аккаунта — это танцы, «липсингинг» и изображение популярных персонажей из аниме.


Женис, @zheka_fatbelly
3,2 миллиона подписчиков

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Женис не только популярный блогер, но и предприниматель, совладелец сети фастфуд-заведений. Основной контент его аккаунта — это юмористические вайны.


YouTube

«Шоу Ирины Кайратовны»
349 тысяч подписчиков



«Ирина Кайратовна» — это музыкальная группа из трех людей. Кроме музыки они занимаются еще амбициозным юмористическим шоу на YouTube.

AlinaLiLife
179 тысяч подписчиков



Алина Ли ведет влоговый канал, где можно узнать о ее интересах о том, как проходят съемки, встречи с друзьями, и просто интересные ситуации из жизни.

Kyran Talapbek
42,4 тысячи подписчиков



Канал ведет известный видеограф и популярный блогер. На своем канале он делится своими работами и обзорами на автомобили.

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