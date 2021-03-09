12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет аудиторию поколения Z

Сегодня покупательской способностью обладает не только поколение миллениалов, но и молодые «зумеры». Где их искать, читайте в нашем материале.



Tik Tok

Алина @homm9k

12,5 миллиона подписчиков







Алина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.



Kagiris Twins, @kagiristwins

4,1 миллиона подписчиков







Аккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — это короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.



Таир Кали, @takatta

1,5 миллиона подписчиков







Молодой парень из Алматы, который снимает смешные видео и танцы на популярные треки.



Дарья, @ i_am_doshik

4,9 миллиона подписчиков







Ведет аккаунт девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok у Дарьи есть популярная страница в Instagram. 12,5 миллиона подписчиковАлина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.4,1 миллиона подписчиковАккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — это короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.1,5 миллиона подписчиковМолодой парень из Алматы, который снимает смешные видео и танцы на популярные треки.4,9 миллиона подписчиковВедет аккаунт девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok у Дарьи есть популярная страница в Instagram.

Instagram

Батыр

Фаина

Радик

YouTube

«Шоу Ирины Кайратовны»

AlinaLiLife

Kyran Talapbek

105 тысяч подписчиковНа своей странице Батыр снимает юмористические видео и ведет свой лайфстайл-блог о жизни.246 тысяч подписчиковАвтор страницы — молодая девушка Фаина, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью, и показывает в сторис самые интересные моменты.195 тысяч подписчиковВедет аккаунт молодой парень, который похож на популярного K-POP-айдола. Основной контент аккаунта — это танцы, «липсингинг» и изображение популярных персонажей из аниме.3,2 миллиона подписчиковЖенис не только популярный блогер, но и предприниматель, совладелец сети фастфуд-заведений. Основной контент его аккаунта — это юмористические вайны.349 тысяч подписчиков«Ирина Кайратовна» — это музыкальная группа из трех людей. Кроме музыки они занимаются еще амбициозным юмористическим шоу на YouTube.179 тысяч подписчиковАлина Ли ведет влоговый канал, где можно узнать о ее интересах о том, как проходят съемки, встречи с друзьями, и просто интересные ситуации из жизни.42,4 тысячи подписчиковКанал ведет известный видеограф и популярный блогер. На своем канале он делится своими работами и обзорами на автомобили.