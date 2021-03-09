12 блогеров в TikTok, Instagram и YouTube для тех, кто ищет аудиторию поколения Z

Tik Tok
12,5 миллиона подписчиков
Алина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.
Kagiris Twins, @kagiristwins
4,1 миллиона подписчиков
Аккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — это короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.
Таир Кали, @takatta
1,5 миллиона подписчиков
Молодой парень из Алматы, который снимает смешные видео и танцы на популярные треки.
Дарья, @ i_am_doshik
4,9 миллиона подписчиков
Ведет аккаунт девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok у Дарьи есть популярная страница в Instagram.
Батыр, @batyr.white
105 тысяч подписчиков
На своей странице Батыр снимает юмористические видео и ведет свой лайфстайл-блог о жизни.
Фаина, @fikusx
246 тысяч подписчиков
Автор страницы — молодая девушка Фаина, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью, и показывает в сторис самые интересные моменты.
Радик, @raides1
195 тысяч подписчиков
Ведет аккаунт молодой парень, который похож на популярного K-POP-айдола. Основной контент аккаунта — это танцы, «липсингинг» и изображение популярных персонажей из аниме.
Женис, @zheka_fatbelly
3,2 миллиона подписчиков
Женис не только популярный блогер, но и предприниматель, совладелец сети фастфуд-заведений. Основной контент его аккаунта — это юмористические вайны.
YouTube
«Шоу Ирины Кайратовны»
349 тысяч подписчиков
«Ирина Кайратовна» — это музыкальная группа из трех людей. Кроме музыки они занимаются еще амбициозным юмористическим шоу на YouTube.
AlinaLiLife
179 тысяч подписчиков
Алина Ли ведет влоговый канал, где можно узнать о ее интересах о том, как проходят съемки, встречи с друзьями, и просто интересные ситуации из жизни.
Kyran Talapbek
42,4 тысячи подписчиков
Канал ведет известный видеограф и популярный блогер. На своем канале он делится своими работами и обзорами на автомобили.