10 вакансий в сфере веб-дизайна и графического дизайна в Центральной Азии

Подобрали 10 вакансий для тех, кто хочет строит карьеру в сфере цифрового дизайна в Казахстане, Кыргызстане или Узбекистане.









Product Designer в Kolesa Group





Город: Алматы

Заработная плата: от 450 000 тг

Обязанности:

— дизайн десктопной и мобильной версии сайта

— проектирование интерфейсов мобильных приложений iOS, Android

— проведение исследований вместе с Product-менеджером

— составление CJM и информационных архитектур

— написание текстов для интерфейсов и лендингов, с учетом пользовательского пути

— отрисовка пользовательского пути в прототипах и тестирование.

Требования:

— знание и работа в Figma, Miro

— хорошо развитое продуктовое мышление

— понимание предметной области и рынка, умение отслеживать интерфейсные и продуктовые метрики, настройка и проверка продуктовых гипотез

— разбираться в пользовательских исследованиях и аналитике

— знаете всего об информационной архитектуре и проектировании интерфейсов.





Город: Алматы



Заработная плата: от 350 000 тг

Обязанности:

— разработка UX/UI дизайна для интернет-магазина и других инструментов компании, в том числе почтовой рассылки, пользовательских кабинетов.

Требования:

— умение создавать современные и удобные пользовательские интерфейсы

— знание современных тенденций дизайна продающих сайтов и интернет-магазинов

— знание механизмов адаптивной верстки под различные мобильные устройства

— знание основ типографики, понимание принципов верстки, умение работать с модульными сетками Bootstrap

— знание современных инструментов веб-дизайна Figma или аналог

— понимание пользовательских сценариев и современных тенденций дизайна.









Motion дизайнер в Kefir agency

Город: Астана



Заработная плата: от 350 000 тг

Обязанности:

— разработка дизайна для социальных сетей

— верстка презентаций

— обработка фотографий

— создание моушенов.

Требования:

— знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects

— опыт работы и наличие портфолио

— скорость работы и многозадачность.









Графический дизайнер в Digital System Servis





Город: Астана

Заработная плата: от 250 000 тг

Обязанности:

— разработка и создание айдентики

— дизайн полиграфической продукции, материалов для выставок, сувенирной продукции

— разработка дизайна SMM-постов, баннеров и Stories

— дизайн интернет-баннеров, отдельных страниц, e-mail рассылок и других digital-продуктов

— создание иконок, иллюстраций для сайтов, баннеров

— хорошая насмотренность, увлечение дизайном, отслеживание трендов.

Требования:

— Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Microsoft PowerPoint, Figma, CorelDraw

— опыт работы графическим дизайнером в студии, рекламном агентстве, полиграфии от 3-х лет

— знания основ брендинга и айдентики

— умение создавать баннеры, логотипы, визитки, буклеты, оформление каталогов

— знание и понимание специфики работы типографий, умение готовить материалы к печати и производству, знание допечатной подготовки

— самостоятельная разработка идеи и ее воплощение.





Город: Бишкек



Заработная плата: от 3000 $

Обязанности:

— дизайн интерфейсов веб и мобильных приложений

— раскадровка, анализ шаблонов и брендирование для веб-приложений и веб-сайтов

— оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов

— отрисовка дизайн-макетов, разделов, страниц, интерфейсов, модулей

— создание графических и стилистических элементов и компонентов.

Требования:

— инструменты проектирования интерфейсов Figma, Sketch или Zeplin

— понимание и умение использовать руководства по Material Design и Human Interface

— понимание принципов построения дизайн-систем и создания UI Kit

— опыт разработки пользовательских сценариев и пользовательских путей будет большим плюсом.





Город: Бишкек



Обязанности:

— внедрение монетизации в f2p проекты студии

— аналитика и оптимизация эффективности монетизации игры

— настройка параметров показа рекламы в игре

— проведение A/B тестов внутри игры

— создание игровых уровней

— придумывание игровых механик и работа с доками

— совместная работа с гейм-дизайнерами и менеджерами проекта.

Требования:

— понимание основ аналитики и монетизации мобильных f2p игр

— знание показателей мобильных игр: ARPPU, MAU, Retention и прочие

— понимание принципов проведения и анализа A/B-тестов

— понимание основ и терминологии геймдизайна

— понимание мобильного рынка и трендов f2p игр

— умение работать с цифрами и с большим объемом информации

— опыт в GameDev более 2 лет.









Город: Бишкек

Заработная плата: от 20 000 сом

Обязанности:

—разработка рекламно-информационных материалов: коммерческих буклетов, плакатов, баннеров, стендов, визиток, ценников и другой рекламной продукции

— оформление и верстка печатной продукции.

Требования:

— желание расти и развиваться в компании

— высшее образование в области дизайна

— опыт работы графическим дизайнером в сфере рекламы, рекламной продукции

— уверенное владение продуктами компании Adobe: Illustrator, Photoshop, Corel draw

— креативное мышление

— нацеленность на результат.









2D Artist в AAA Game Art Studio

Город: Ташкент



Заработная плата: от 800 $

Обязанности:

— создание концептов, цветных концептов

— выполнение финального рендера сложных объектов, фонов.

Требования:

— знание пайплайнов производства арта в игровой индустрии

— понимание тонкостей разных стилистик игрового арта преимущественно казуального направления для мобильных игр

— умение оптимизировать сроки исполнения этапов

— хорошие коммуникативные и организационные навыки

— опыт работы с таск-менеджмент системами

— доскональное владение Photoshop и графическим планшетом.









Графический дизайнер в Iskandar Max Construction

Город: Ташкент



Заработная плата: от 5 000 000 000 сум

Обязанности:

— выполнение поставленных целей и задач

— разработка рекламных материалов печатной продукции, постеры, файлы

— сдача Т.З в краткие сроки

— разработка дизайна упаковки, утверждение цветов при печати

— разработка бренд айдентики и POS материала, разработка и систематизация лого и брендбука ТМ

— разработка категоричной и видовой адаптации дизайнов на основе согласованных драфт концептов.

Требования:

— знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw

— знание компьютера на уровне профессионально

— опыт работы в полиграфии обязателен

— грамотная и письменная речь.









Веб-дизайнер в Margin Digital





Город: Ташкент

Заработная плата: от 4 000 000 000 сум

Обязанности:

— создание современного, актуального и качественного дизайна сайтов на 2022 год.

— UI/UX

— создание UI-KIT: favicon, opengraph, состояние кнопок, шрифты.

Требования:

— хорошее знание русского языка

— адаптивный дизайн

— умение создавать логотипы

— работа в команде

— знание основ композиции, цветоведения и типографии

— чуткость к композиции, цветам, шрифтам

— умение объяснять применение дизайнерских решений

— обязательно: Figma, Photoshop

— будет плюсом: Illustrator, создание анимаций.