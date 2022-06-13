10 вакансий в сфере веб-дизайна и графического дизайна в Центральной Азии

Подобрали 10 вакансий для тех, кто хочет строит карьеру в сфере цифрового дизайна в Казахстане, Кыргызстане или Узбекистане.
Product Designer в Kolesa Group
Город: Алматы
Заработная плата: от 450 000 тг
Обязанности:
— дизайн десктопной и мобильной версии сайта
— проектирование интерфейсов мобильных приложений iOS, Android
— проведение исследований вместе с Product-менеджером
— составление CJM и информационных архитектур
— написание текстов для интерфейсов и лендингов, с учетом пользовательского пути
— отрисовка пользовательского пути в прототипах и тестирование.
Требования:
— знание и работа в Figma, Miro
— хорошо развитое продуктовое мышление
— понимание предметной области и рынка, умение отслеживать интерфейсные и продуктовые метрики, настройка и проверка продуктовых гипотез
— разбираться в пользовательских исследованиях и аналитике
— знаете всего об информационной архитектуре и проектировании интерфейсов.
UX/UI дизайнер в AplTech
Город: Алматы
Заработная плата: от 350 000 тг
Обязанности:
— разработка UX/UI дизайна для интернет-магазина и других инструментов компании, в том числе почтовой рассылки, пользовательских кабинетов.
Требования:
— умение создавать современные и удобные пользовательские интерфейсы
— знание современных тенденций дизайна продающих сайтов и интернет-магазинов
— знание механизмов адаптивной верстки под различные мобильные устройства
— знание основ типографики, понимание принципов верстки, умение работать с модульными сетками Bootstrap
— знание современных инструментов веб-дизайна Figma или аналог
— понимание пользовательских сценариев и современных тенденций дизайна.
Motion дизайнер в Kefir agency
Город: Астана
Заработная плата: от 350 000 тг
Обязанности:
— разработка дизайна для социальных сетей
— верстка презентаций
— обработка фотографий
— создание моушенов.
Требования:
— знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects
— опыт работы и наличие портфолио
— скорость работы и многозадачность.
Графический дизайнер в Digital System Servis
Город: Астана
Заработная плата: от 250 000 тг
Обязанности:
— разработка и создание айдентики
— дизайн полиграфической продукции, материалов для выставок, сувенирной продукции
— разработка дизайна SMM-постов, баннеров и Stories
— дизайн интернет-баннеров, отдельных страниц, e-mail рассылок и других digital-продуктов
— создание иконок, иллюстраций для сайтов, баннеров
— хорошая насмотренность, увлечение дизайном, отслеживание трендов.
Требования:
— Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Microsoft PowerPoint, Figma, CorelDraw
— опыт работы графическим дизайнером в студии, рекламном агентстве, полиграфии от 3-х лет
— знания основ брендинга и айдентики
— умение создавать баннеры, логотипы, визитки, буклеты, оформление каталогов
— знание и понимание специфики работы типографий, умение готовить материалы к печати и производству, знание допечатной подготовки
— самостоятельная разработка идеи и ее воплощение.
Senior UX дизайнер в Vyyer Technologies
Город: Бишкек
Заработная плата: от 3000 $
Обязанности:
— дизайн интерфейсов веб и мобильных приложений
— раскадровка, анализ шаблонов и брендирование для веб-приложений и веб-сайтов
— оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов
— отрисовка дизайн-макетов, разделов, страниц, интерфейсов, модулей
— создание графических и стилистических элементов и компонентов.
Требования:
— инструменты проектирования интерфейсов Figma, Sketch или Zeplin
— понимание и умение использовать руководства по Material Design и Human Interface
— понимание принципов построения дизайн-систем и создания UI Kit
— опыт разработки пользовательских сценариев и пользовательских путей будет большим плюсом.
Game Designer в Alawar
Город: Бишкек
Обязанности:
— внедрение монетизации в f2p проекты студии
— аналитика и оптимизация эффективности монетизации игры
— настройка параметров показа рекламы в игре
— проведение A/B тестов внутри игры
— создание игровых уровней
— придумывание игровых механик и работа с доками
— совместная работа с гейм-дизайнерами и менеджерами проекта.
Требования:
— понимание основ аналитики и монетизации мобильных f2p игр
— знание показателей мобильных игр: ARPPU, MAU, Retention и прочие
— понимание принципов проведения и анализа A/B-тестов
— понимание основ и терминологии геймдизайна
— понимание мобильного рынка и трендов f2p игр
— умение работать с цифрами и с большим объемом информации
— опыт в GameDev более 2 лет.
Графический дизайнер в Hi-Tech Interior
Город: Бишкек
Заработная плата: от 20 000 сом
Обязанности:
—разработка рекламно-информационных материалов: коммерческих буклетов, плакатов, баннеров, стендов, визиток, ценников и другой рекламной продукции
— оформление и верстка печатной продукции.
Требования:
— желание расти и развиваться в компании
— высшее образование в области дизайна
— опыт работы графическим дизайнером в сфере рекламы, рекламной продукции
— уверенное владение продуктами компании Adobe: Illustrator, Photoshop, Corel draw
— креативное мышление
— нацеленность на результат.
2D Artist в AAA Game Art Studio
Город: Ташкент
Заработная плата: от 800 $
Обязанности:
— создание концептов, цветных концептов
— выполнение финального рендера сложных объектов, фонов.
Требования:
— знание пайплайнов производства арта в игровой индустрии
— понимание тонкостей разных стилистик игрового арта преимущественно казуального направления для мобильных игр
— умение оптимизировать сроки исполнения этапов
— хорошие коммуникативные и организационные навыки
— опыт работы с таск-менеджмент системами
— доскональное владение Photoshop и графическим планшетом.
Графический дизайнер в Iskandar Max Construction
Город: Ташкент
Заработная плата: от 5 000 000 000 сум
Обязанности:
— выполнение поставленных целей и задач
— разработка рекламных материалов печатной продукции, постеры, файлы
— сдача Т.З в краткие сроки
— разработка дизайна упаковки, утверждение цветов при печати
— разработка бренд айдентики и POS материала, разработка и систематизация лого и брендбука ТМ
— разработка категоричной и видовой адаптации дизайнов на основе согласованных драфт концептов.
Требования:
— знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw
— знание компьютера на уровне профессионально
— опыт работы в полиграфии обязателен
— грамотная и письменная речь.
Веб-дизайнер в Margin Digital
Город: Ташкент
Заработная плата: от 4 000 000 000 сум
Обязанности:
— создание современного, актуального и качественного дизайна сайтов на 2022 год.
— UI/UX
— создание UI-KIT: favicon, opengraph, состояние кнопок, шрифты.
Требования:
— хорошее знание русского языка
— адаптивный дизайн
— умение создавать логотипы
— работа в команде
— знание основ композиции, цветоведения и типографии
— чуткость к композиции, цветам, шрифтам
— умение объяснять применение дизайнерских решений
— обязательно: Figma, Photoshop
— будет плюсом: Illustrator, создание анимаций.