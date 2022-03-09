10 вакансий для программистов, чтобы удаленно работать в Amazon, Meta и других компаниях

В век технологии совсем не обязательно работать в офисах, достаточно иметь ноутбук и доступ к качественному интернету. Составили список актуальных вакансии в IT-компании для тех, кто хочет работать за рубежом, не переезжая.
Senior Open Source Developer & DevOps в Open Craft
Обязанности:
— разработка основных функций платформы
— улучшение хостинговой платформы.
Требования:
— опыт работ с базами данных MySQL, MongoDB
— опыт работы с Javascript, HTML, CSS.
Senior Software Engineer в Wikimedia Foundation
Обязанности:
— масштабировать поисковую систему на основе Elasticsearch
— улучшать интеграцию Wikidata, Query Service и Media Wiki платформ.
Требования:
— знание принципов проектирования программного обеспечения
— умение работать в Linux
— опыт работы с Java, PHP.
Software Engineer в Canonical
Обязанности:
— работа на Python
— упрощение операции с открытым исходным кодом
— надежное инженерное проектирование.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук
— опыт администрирования систем Linux
— быть знакомым с Docker, Kubernetes.
Technical Program Manager в Amazon
— возглавлять проекты по планированию
— разрабатывать дизайн систем
— помощь в разработке новых методологий для улучшения операций в инженерных процессах.Требования:
— степень бакалавра по технической дисциплине
— опыт работы в управлении программ в крупных организациях
— опыт управления разработкой программного обеспечения или приложении.
Data Engineer в Abine
— улучшать методы сбора и хранения данных
— разрабатывать стратегию отчетности по данным
— анализ данных.
Требования:
— опыт работы с SQL
— опыт работы с инструментами отчетности и визуализации данных
— степень бакалавра.
Senior Game Artist в Softgames
Обязанности:
— создавать концепции, персонажей и пользовательский интерфейс для игр
— создавать игровые 2D-арт-активы.
Требования:
— опыт работы графическом дизайнером
— продвинутый уровень владения Adobe Creative Studio
— знание английского языка.
Software Engineer в Paymentology
— сотрудничество с другими инженерами.
Front-End Engineer в Prism Data
Обязанности:
— поддержка и улучшение дизайн-системы Prisma
— создание документированного кода.
Требования:
— опыт работы программистом более четырех лет
— свободное владение TypeScript
— знание UX дизайна.
Java Script Engineer в Meta
Обязанности:
— сборка и отправка систем MetaMask Snaps
— внедрение пользовательского опыта и интерфейсов.
Требования:
— опыт работы с JavaScript, TypeScript
— быть открытым к сотрудничеству.
Senior Front-End Engineer в Nodle
Обязанности:
— работа над концепцией веб-приложения
— оценка каркасов Prisma
— сотрудничество с инженерами Back End
— обслуживание веб-приложении.
Требования:
— стремление создать отличный пользовательский опыт
— опыт работы с React
— подтвержденный опыт разработки собственных компонентов
— независимость и любознательность мышления.