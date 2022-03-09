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10 вакансий для программистов, чтобы удаленно работать в Amazon, Meta и других компаниях
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Сегодня в 11:50

10 вакансий для программистов, чтобы удаленно работать в Amazon, Meta и других компаниях

В век технологии совсем не обязательно работать в офисах, достаточно иметь ноутбук и доступ к качественному интернету. Составили список актуальных вакансии в IT-компании для тех, кто хочет работать за рубежом, не переезжая.


Senior Open Source Developer & DevOps в Open Craft


вакансии на работу.jpg

Обязанности:

— разработка основных функций платформы

— улучшение хостинговой платформы.

Требования:

— опыт работ с базами данных MySQL, MongoDB

— опыт работы с Javascript, HTML, CSS.


Senior Software Engineer в Wikimedia Foundation

Обязанности:

— масштабировать поисковую систему на основе Elasticsearch

— улучшать интеграцию Wikidata, Query Service и Media Wiki платформ.

Требования:

— знание принципов проектирования программного обеспечения

— умение работать в Linux

— опыт работы с Java, PHP.


Software Engineer в Canonical


вакансии на работу.jpg

Обязанности:

— работа на Python

— упрощение операции с открытым исходным кодом

— надежное инженерное проектирование.

Требования:

— степень бакалавра в области компьютерных наук

— опыт администрирования систем Linux

— быть знакомым с Docker, Kubernetes.


Technical Program Manager в Amazon


Обязанности:

— возглавлять проекты по планированию

— разрабатывать дизайн систем

— помощь в разработке новых методологий для улучшения операций в инженерных процессах.

Требования:

— степень бакалавра по технической дисциплине

— опыт работы в управлении программ в крупных организациях

— опыт управления разработкой программного обеспечения или приложении.


Data Engineer в Abine


Обязанности:

— улучшать методы сбора и хранения данных

— разрабатывать стратегию отчетности по данным

— анализ данных.

Требования:

— опыт работы с SQL

— опыт работы с инструментами отчетности и визуализации данных

— степень бакалавра.


Senior Game Artist в Softgames


вакансии на работу.jpg


Обязанности:

— создавать концепции, персонажей и пользовательский интерфейс для игр

— создавать игровые 2D-арт-активы.

Требования:

— опыт работы графическом дизайнером

— продвинутый уровень владения Adobe Creative Studio

— знание английского языка.


Software Engineer в Paymentology


Обязанности:

— проектирование проектов

— сотрудничество с другими инженерами.


Front-End Engineer в Prism Data


Обязанности:
— создание веб-приложения

— поддержка и улучшение дизайн-системы Prisma

— создание документированного кода.

Требования:

— опыт работы программистом более четырех лет

— свободное владение TypeScript

— знание UX дизайна.


Java Script Engineer в Meta


вакансии на работу.jpg

Обязанности:

— сборка и отправка систем MetaMask Snaps

— внедрение пользовательского опыта и интерфейсов.

Требования:

— опыт работы с JavaScript, TypeScript

— быть открытым к сотрудничеству.


Senior Front-End Engineer в Nodle


Обязанности:

— работа над концепцией веб-приложения

— оценка каркасов Prisma

— сотрудничество с инженерами Back End

— обслуживание веб-приложении.

Требования:

— стремление создать отличный пользовательский опыт

— опыт работы с React

— подтвержденный опыт разработки собственных компонентов

— независимость и любознательность мышления.

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