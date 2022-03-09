10 вакансий для программистов, чтобы удаленно работать в Amazon, Meta и других компаниях

В век технологии совсем не обязательно работать в офисах, достаточно иметь ноутбук и доступ к качественному интернету. Составили список актуальных вакансии в IT-компании для тех, кто хочет работать за рубежом, не переезжая.

Senior Open Source Developer & DevOps в Open Craft





Обязанности:

— разработка основных функций платформы

— улучшение хостинговой платформы.

Требования:

— опыт работ с базами данных MySQL, MongoDB

— опыт работы с Javascript, HTML, CSS.





Senior Software Engineer в Wikimedia Foundation

Обязанности:



— масштабировать поисковую систему на основе Elasticsearch

— улучшать интеграцию Wikidata, Query Service и Media Wiki платформ.

Требования:

— знание принципов проектирования программного обеспечения

— умение работать в Linux

— опыт работы с Java, PHP.

Software Engineer в Canonical





Обязанности:

— работа на Python

— упрощение операции с открытым исходным кодом

— надежное инженерное проектирование.

Требования:

— степень бакалавра в области компьютерных наук

— опыт администрирования систем Linux

— быть знакомым с Docker, Kubernetes.

Technical Program Manager в Amazon









— возглавлять проекты по планированию

— разрабатывать дизайн систем

— помощь в разработке новых методологий для улучшения операций в инженерных процессах.





— степень бакалавра по технической дисциплине

— опыт работы в управлении программ в крупных организациях

— опыт управления разработкой программного обеспечения или приложении.

Data Engineer в Abine









— улучшать методы сбора и хранения данных

— разрабатывать стратегию отчетности по данным

— анализ данных.

Требования:

— опыт работы с SQL

— опыт работы с инструментами отчетности и визуализации данных

— степень бакалавра.





Senior Game Artist в Softgames









— создавать концепции, персонажей и пользовательский интерфейс для игр

— создавать игровые 2D-арт-активы.

Требования:

— опыт работы графическом дизайнером

— продвинутый уровень владения Adobe Creative Studio

— знание английского языка.

Software Engineer в Paymentology





— проектирование проектов

— сотрудничество с другими инженерами.

Front-End Engineer в Prism Data

— создание веб-приложения

— поддержка и улучшение дизайн-системы Prisma

— создание документированного кода.

Требования:

— опыт работы программистом более четырех лет

— свободное владение TypeScript

— знание UX дизайна.

Java Script Engineer в Meta





Обязанности:

— сборка и отправка систем MetaMask Snaps

— внедрение пользовательского опыта и интерфейсов.

Требования:

— опыт работы с JavaScript, TypeScript

— быть открытым к сотрудничеству.

Senior Front-End Engineer в Nodle





Обязанности:

— работа над концепцией веб-приложения

— оценка каркасов Prisma

— сотрудничество с инженерами Back End

— обслуживание веб-приложении.

Требования:

— стремление создать отличный пользовательский опыт

— опыт работы с React

— подтвержденный опыт разработки собственных компонентов

— независимость и любознательность мышления.