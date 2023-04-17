Как работать в Meta, Google или Microsoft из дома — 10 удаленных вакансий

В крупных международных корпорациях можно работать удаленно — рассказываем об актуальных возможностях.





Head of Solutions Architecture, AWS Travel & Hospitality в Amazon

Обязанности:

— формулирование стратегии решения и дорожной карты в индустрии путешествий и гостеприимства

— выявление и привлечение ключевых партнеров по стратегической интеграции и решениям

— налаживание технических отношений с лидерами отрасли и клиентами.

Требования:

— более семи лет опыта работы на руководящих должностях в сфере туризма и гостеприимства

— технические знания: событийно-ориентированные архитектуры, системы баз данных, озера данных и системы аналитики ML/AI

— знание приложений, платформ и экосистем данных в индустрии путешествий и гостеприимства.





Engineering Manager, Mobile Games SDK в Netflix





Обязанности:

— работа над ландшафтом мобильных приложений и циклом разработки

— сотрудничество и развитие прочных отношений с инженерами-партнерами в клиентских, серверных и продуктивных группах

— разработка и расширение стратегий управления сложностями, связанными с предоставлением кроссплатформенного мобильного SDK с несколькими интерфейсами.

Требования:

— понимание жизненного цикла API-интерфейсов в клиентских SDK для мобильных устройств

— опыт работы в сфере инженерии

— свободное владение английским языком.





Principal Business Manager в Microsoft

Обязанности:

— управление финансовым ритмом бизнеса: составление бюджета и бизнес-обзоров, прогнозирование

— установка принципов управления финансами, которые сокращают затраты и обеспечивают эффективные результаты

— пропаганда, обучение и продвижение передового опыта.

Требования:

— степень бакалавра в соответствующей области: гуманитарные науки, бизнес-администрирование, менеджмент, компьютерные науки

— более восьми лет опыта работы в области финансового управления, бизнес-планирования, управления операциями, стратегии, управления проектами, управления персоналом или в бизнес-ролях

— опыт работы с инженерными бригадами.





Customer Success Manager, Security в Google

Обязанности:

— руководство всеми этапами взаимодействия с клиентом после приобретения, от регистрации до продления

— сотрудничество с межфункциональными отделами продаж и внутренними бизнес-партнерами

— выступать в качестве доверенного консультанта клиента, предоставляя портфолио и экспертизу в предметной области.

Требования:

— степень бакалавра или эквивалентный практический опыт

— опыт работы с кросс-функциональными командами

— свободное владение английским и арабским языками

— знание продуктов безопасности Google Cloud.





Technical Support Engineer в IBM





Обязанности:

— удаленная техническая поддержка оборудования, помощь в устранении неполадок и анализе установки

— выявление предполагаемых дефектов и привлечение группы эскалации для оказания помощи в их устранении

— сотрудничество с другими центрами поддержки и бизнес-подразделениями для решения проблем.

Требования:

— степень бакалавра наук в области электроники, связи, вычислительной техники, информатики

— опыт работы в технической поддержке или аналогичных областях

— владение французским и английским языками.





Senior Game Designer в Playrix

Обязанности:

— разработка игровых механик и новых событий

— контроль планирования и реализации игровых фич

— расчет баланса и монетизации

— работа с аналитикой выпущенных фич.

Требования:

— опыт в мобильных f2p проектах

— опыт на позициях Game Designer, Senior Game Designer

— опыт работы с UI/UX

— большой игровой опыт, знание игрового рынка

— приветствуется опыт работы с казуальными проектами и жанром match-3.





Content Marketing Lead в Aviasales

Обязанности:

— разработка и внедрение комплексной стратегии контент-маркетинга для повышения узнаваемости бренда и привлечения потенциальных клиентов

— управление командой из редакторов, SEO-агентства и фрилансеров по производству контента с возможностью расширения команды

— управление проектами контент-маркетинговых кампаний полного цикла, включая генерацию идей, производство, дистрибуцию и аналитику.

Требования:

— более трех лет опыта разработки и внедрения стратегий контент-маркетинга

— опыт управления командами от двух лет

— свободное владение английским языком.





Data Engineer, Analytics в Cisco

Обязанности:

— разработка и поддержка масштабируемых конвейеров данных для приложений расширенной аналитики

— сотрудничество с аналитиками и бизнес-группами для улучшения моделей данных

— внедрение процессов и систем для контроля качества данных

— разработка дашбордов и решений на Looker и Tableau.

Требования:

— степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук или смежной технической области

— опыт работы более четырех лет с Python, SQL

— знание методологий Agile Software Development.





Deep Learning Solutions Architect в NVIDIA

Обязанности:

— разработка и демонстрация заказчикам решений на основе передовых технологий машинного обучения и высокопроизводительных вычислений

— выполнение углубленного анализа и оптимизация современных моделей машинного обучения

— сотрудничество с ключевыми отраслевыми партнерами и разработчиками клиентов для создания решений с ускорением на GPU

— сотрудничество с отделами проектирования, разработки продуктов и продаж.

Требования:

— степень бакалавра, магистра, доктора в области компьютерных наук, электротехники, вычислительной техники, физики, математики или других инженерных областей

— более пяти лет опыта работы инженером по машинному обучению/программному обеспечению с подтвержденным опытом написания кода на Python, C++

— опыт работы с алгоритмами ML/DL с такими фреймворками, как TensorFlow, PyTorch, Spark.





Software Engineering Manager в Meta

Обязанности:

— владение разработкой системных требований и сотрудничество с соответствующими командами для совершенствования и интеграции технологий

— координация исследований и юридических вопросов для осуществления разработки технологий с ключевыми партнерами и поставщиками

— сотрудничество с различными организациями для определения и реализации долгосрочных стратегий и дорожных карт

— руководство командой, состоящей из ученых и инженеров-прикладников, от прототипирования до разработки и интеграции передовых систем.

Требования:

— степень бакалавра в области инженерии, физики, компьютерных наук или наличие эквивалентного опыта

— опыт управления людьми в междисциплинарных глобальных командах на стыке технологий и продуктов

— опыт поддержки инженерной и исследовательской организации посредством технического руководства

— знание технологий Computer Vision или AI/Machine Learning.