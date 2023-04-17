Как работать в Meta, Google или Microsoft из дома — 10 удаленных вакансий

В крупных международных корпорациях можно работать удаленно — рассказываем об актуальных возможностях.
Head of Solutions Architecture, AWS Travel & Hospitality в Amazon
Обязанности:
— формулирование стратегии решения и дорожной карты в индустрии путешествий и гостеприимства
— выявление и привлечение ключевых партнеров по стратегической интеграции и решениям
— налаживание технических отношений с лидерами отрасли и клиентами.
Требования:
— более семи лет опыта работы на руководящих должностях в сфере туризма и гостеприимства
— технические знания: событийно-ориентированные архитектуры, системы баз данных, озера данных и системы аналитики ML/AI
— знание приложений, платформ и экосистем данных в индустрии путешествий и гостеприимства.
Engineering Manager, Mobile Games SDK в Netflix
Обязанности:
— работа над ландшафтом мобильных приложений и циклом разработки
— сотрудничество и развитие прочных отношений с инженерами-партнерами в клиентских, серверных и продуктивных группах
— разработка и расширение стратегий управления сложностями, связанными с предоставлением кроссплатформенного мобильного SDK с несколькими интерфейсами.
Требования:
— понимание жизненного цикла API-интерфейсов в клиентских SDK для мобильных устройств
— опыт работы в сфере инженерии
— свободное владение английским языком.
Principal Business Manager в Microsoft
Обязанности:
— управление финансовым ритмом бизнеса: составление бюджета и бизнес-обзоров, прогнозирование
— установка принципов управления финансами, которые сокращают затраты и обеспечивают эффективные результаты
— пропаганда, обучение и продвижение передового опыта.
Требования:
— степень бакалавра в соответствующей области: гуманитарные науки, бизнес-администрирование, менеджмент, компьютерные науки
— более восьми лет опыта работы в области финансового управления, бизнес-планирования, управления операциями, стратегии, управления проектами, управления персоналом или в бизнес-ролях
— опыт работы с инженерными бригадами.
Customer Success Manager, Security в Google
Обязанности:
— руководство всеми этапами взаимодействия с клиентом после приобретения, от регистрации до продления
— сотрудничество с межфункциональными отделами продаж и внутренними бизнес-партнерами
— выступать в качестве доверенного консультанта клиента, предоставляя портфолио и экспертизу в предметной области.
Требования:
— степень бакалавра или эквивалентный практический опыт
— опыт работы с кросс-функциональными командами
— свободное владение английским и арабским языками
— знание продуктов безопасности Google Cloud.
Technical Support Engineer в IBM
Обязанности:
— удаленная техническая поддержка оборудования, помощь в устранении неполадок и анализе установки
— выявление предполагаемых дефектов и привлечение группы эскалации для оказания помощи в их устранении
— сотрудничество с другими центрами поддержки и бизнес-подразделениями для решения проблем.
Требования:
— степень бакалавра наук в области электроники, связи, вычислительной техники, информатики
— опыт работы в технической поддержке или аналогичных областях
— владение французским и английским языками.
Senior Game Designer в Playrix
Обязанности:
— разработка игровых механик и новых событий
— контроль планирования и реализации игровых фич
— расчет баланса и монетизации
— работа с аналитикой выпущенных фич.
Требования:
— опыт в мобильных f2p проектах
— опыт на позициях Game Designer, Senior Game Designer
— опыт работы с UI/UX
— большой игровой опыт, знание игрового рынка
— приветствуется опыт работы с казуальными проектами и жанром match-3.
Content Marketing Lead в Aviasales
Обязанности:
— разработка и внедрение комплексной стратегии контент-маркетинга для повышения узнаваемости бренда и привлечения потенциальных клиентов
— управление командой из редакторов, SEO-агентства и фрилансеров по производству контента с возможностью расширения команды
— управление проектами контент-маркетинговых кампаний полного цикла, включая генерацию идей, производство, дистрибуцию и аналитику.
Требования:
— более трех лет опыта разработки и внедрения стратегий контент-маркетинга
— опыт управления командами от двух лет
— свободное владение английским языком.
Data Engineer, Analytics в Cisco
Обязанности:
— разработка и поддержка масштабируемых конвейеров данных для приложений расширенной аналитики
— сотрудничество с аналитиками и бизнес-группами для улучшения моделей данных
— внедрение процессов и систем для контроля качества данных
— разработка дашбордов и решений на Looker и Tableau.
Требования:
— степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук или смежной технической области
— опыт работы более четырех лет с Python, SQL
— знание методологий Agile Software Development.
Deep Learning Solutions Architect в NVIDIA
Обязанности:
— разработка и демонстрация заказчикам решений на основе передовых технологий машинного обучения и высокопроизводительных вычислений
— выполнение углубленного анализа и оптимизация современных моделей машинного обучения
— сотрудничество с ключевыми отраслевыми партнерами и разработчиками клиентов для создания решений с ускорением на GPU
— сотрудничество с отделами проектирования, разработки продуктов и продаж.
Требования:
— степень бакалавра, магистра, доктора в области компьютерных наук, электротехники, вычислительной техники, физики, математики или других инженерных областей
— более пяти лет опыта работы инженером по машинному обучению/программному обеспечению с подтвержденным опытом написания кода на Python, C++
— опыт работы с алгоритмами ML/DL с такими фреймворками, как TensorFlow, PyTorch, Spark.
Software Engineering Manager в Meta
Обязанности:
— владение разработкой системных требований и сотрудничество с соответствующими командами для совершенствования и интеграции технологий
— координация исследований и юридических вопросов для осуществления разработки технологий с ключевыми партнерами и поставщиками
— сотрудничество с различными организациями для определения и реализации долгосрочных стратегий и дорожных карт
— руководство командой, состоящей из ученых и инженеров-прикладников, от прототипирования до разработки и интеграции передовых систем.
Требования:
— степень бакалавра в области инженерии, физики, компьютерных наук или наличие эквивалентного опыта
— опыт управления людьми в междисциплинарных глобальных командах на стыке технологий и продуктов
— опыт поддержки инженерной и исследовательской организации посредством технического руководства
— знание технологий Computer Vision или AI/Machine Learning.