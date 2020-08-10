10 стипендий для обучения за рубежом, куда вы успеваете подать заявки

Полная стипендия на изучение корейского языка
Дедлайн: 31 августа 2020 года
Корейский фонд открыл прием заявок на ежегодную программу стипендий для обучения корейскому языку KF Fellowship for Korean Language Training. Программа предоставляет возможность изучать корейский язык в течение полугода.
Программа включает:
— расходы на проживание
— командировочные
— стоимость обучения и университетские сборы
— медицинскую страховку.
Требования к кандидатам:
— магистр или PhD в области, связанной с Кореей
— студенты бакалавриата, чьей основной специальностью является изучение Кореи или корейского языка и которые обучаются по крайней мере на третьем курсе
— кандидаты должны предоставить подробные стенограммы для всех дисциплин.
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Стипендия на исследования им. Джорджа Ф. Кеннана
Дедлайн: 30 сентября 2020 года
Победители конкурса получат возможность провести три месяца в Вашингтоне, работая над своими исследовательскими проектами. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
Программа включает:
— выплаты 4000 $ ежемесячно.
Требования к кандидатам:
— готовить совместный документ для публикаций, имеющих отношение к политике
— представлять работу в округе Колумбия и/или на международных мероприятиях
— проводить встречи и взаимодействовать с политиками в округе Колумбия.
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Стипендия на получение степени бакалавра в Австралии
Дедлайн: 30 сентября 2020 года
Университет Сиднея предлагает стипендию Sydney Scholars Awards выдающимся студентам, которые хотят получить степень бакалавра.
Программа включает:
— есть две награды Sydney Scholars Awards, оцениваемые в 6000 $ в год, которые могут быть предоставлены на срок от 1 до 5 лет
— чтобы получить вторую часть стипендии, стипендиат должен поддерживать минимальную среднюю оценку за семестр (SAM) 75.
Требования к кандидатам:
— студенты, которые поступают на программу бакалавриата
— должны получить ATAR 95 или выше
— отличные результаты в экзамене NSW Higher School Certificate или в международном эквиваленте
— подать заявление в тот год, когда заканчивают школу.
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Стипендия для изучения архитектуры в Германии
Дедлайн: 30 сентября 2020 года
Стипендии DAAD предлагают выпускникам возможность продолжить обучение в Германии в аспирантуре или на курсах.
Программа включает:
— ежемесячные выплаты в размере 850 €
— командировочные расходы
— разовое пособие на обучение
— платежи по страхованию здоровья, от несчастных случаев и личной ответственности.
Требования к кандидатам:
— иностранные абитуриенты, получившие высшее образование в области архитектуры, дизайна интерьера, сохранения памятников, городского планирования/градостроительства, регионального планирования, ландшафтной архитектуры, ландшафтного планирования, самое позднее к моменту начала учебной программы.
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Стипендиальная программа Estophilus scholarship
Дедлайн: 1 октября 2020 года
Программа Estophilus scholarship предназначена для иностранных студентов, обучающихся в магистратуре, аспирантуре, которые пребывают в Эстонии с целью проведения исследований.
Программа включает:
— стипендию 500 € в месяц сроком до 10 месяцев
— грант на оплату транспортных расходов в зависимости от места проживания кандидата.
Требования к кандидатам:
— студенты магистратуры, аспирантуры или кандидаты, занимающиеся постдокторскими исследованиями
— кандидаты должны проводить исследования и/или сборы материалов об Эстонии, эстонском языке и/или эстонской культуре.
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Стипендии швейцарского правительства для иностранных ученых и художников
Дедлайн: 31 октября 2020 года
Правительство Швейцарии через Федеральную комиссию по выплате стипендии иностранным студентам предоставляет стипендию иностранным ученым и представителям сферы искусства.
Программа включает:
— ежемесячные финансовые выплаты
— оплата обучения
— оплата страховки
— обеспечение проживанием
— оплата перелета.
Требования к кандидатам:
— направление исследования может быть любым, основную роль играет согласие швейцарского профессора принять молодого студента/музыканта в своей лаборатории и курировать его научное исследование.
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Стипендия для магистров в Lincoln University
Дедлайн: 1 ноября 2020 года
Университет Линкольна в Новой Зеландии предлагает международные стипендии за заслуги в учебе для иностранных студентов, подающих заявки на получение степени магистра, на основе академических способностей или достижений.
Программа включает:
— 10 000 новозеландских долларов, которые будут потрачены на оплату обучения в программах магистратуры.
Требования к кандидатам:
— соискатели должны иметь как минимум средний балл 4+ за последний год получения степени бакалавра.
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Стипендия для бакалавров от University of Calgary
Дедлайн: 1 декабря 2020 года
Международная стипендия Университета Калгари — это престижная награда, которая признает выдающиеся достижения иностранного студента, начинающего обучение в университете в осенний семестр.
Программа включает:
— стипендия 15 000 $, которая может быть продлена на второй, третий и четвертый год обучения в Университете Калгари при условии, что получатели получат средний балл 2,60 или более. Общая сумма за 4 года программы бакалавриата составляет 60 000 $.
Требования к кандидатам:
— иностранные студенты, которые поступают на очные программы бакалавриата на осенний семестр
— минимальный средний балл 3,20
— соответствовать требованиям университета по владению английским языком.
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Стипендия James Rice Postgraduate Award на получение PhD в Австралии
Дедлайн: 31 декабря 2020 года
Предоставляется колледжем здравоохранения и медицины Australian National University и Школой медицинских исследований имени Джона Кертина. Она предназначена для привлечения местных и иностранных студентов для продолжения исследований в аспирантуре для получения степени PhD в JCSMR в области, связанной с рассеянным склерозом.
Программа включает:
— выплата 27 082 $ в год
Требования к кандидатам:
— область исследования — медицинские науки
— рекомендуется связаться с потенциальным руководителем до подачи заявки, чтобы обсудить предлагаемую тему исследования и связанные с этим вопросы.
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Стипендия на обучение в Гарвардском университете
Дедлайн: 31 мая 2021 года
Гарвардская стипендия им. Бустани для MBA предоставляется один раз в два года для обучения на двухлетнем курсе в Harvard Business School.
Программа включает:
— финансовую помощь в размере 47 500 $ в год для оплаты обучения
— расходы на проезд и проживание, связанные со стажировкой.
Требования к кандидатам:
— кандидаты должны иметь отличную академическую подготовку. Стипендию могут присудить кандидатам из любой страны
— кандидаты могут подать заявку на получение стипендии только после получения предложения о зачислении в программу Гарвардского MBA.
Успешные студенты смогут пройти двухмесячную неоплачиваемую стажировку в Фонде им. Бустани. Проекты разнообразны и связаны с деятельностью Фонда или его партнеров.
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