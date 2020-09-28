Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/6be/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/6becd54b8c972347b4ab0233917aba63.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
10-sovetov-ot-abaya-kunanbaeva-baurzhana-momyshuly-i-drugih-velikih-kazahov-kotorye-aktual-ny-i-segodnya
10 советов от Абая Кунанбаева, Бауржана Момышулы и других великих казахов, которые актуальны и сегодня
362
/
/

Вчера в 13:50

10 советов от Абая Кунанбаева, Бауржана Момышулы и других великих казахов, которые актуальны и сегодня

Быть образованным и честным, меньше ссориться и больше любить, пробовать новое, — чему еще учили нас выдающиеся казахские просветители.


Абай Кунанбаев

Бауыржан Момышулы

Мухтар Ауэзов

Сакен Сейфуллин

Динмухамед Кунаев

Олжас Сулейменов

Чокан Валиханов

Ибрай Алтынсарин

Магжан Жумабаев

Шакарим Кудайбердиев

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #образование #казахи #стильжизни #цитаты
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
НЕДОРОГО И УЮТНО: 6 ХОСТЕЛОВ АСТАНЫ
10196
10 признаков татар из Казахстана, России и Узбекистана
6877
Грузины в Казахстане. О ритме жизни, сходствах и различиях Астаны и Тбилиси
7800