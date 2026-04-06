10 rooftop-заведений в Баку для встреч с незабываемым видом

Рассказываем о модных заведениях Баку, расположившихся на крышах города. Из этих ресторанов и баров открывается роскошный панорамный вид, что придает вечерам особый антураж.



Заведение в центре города с просторным залом и открытой террасой. Здесь играет живая музыка, предлагают разнообразные напитки и блюда в красивой подаче. Идеально для приятных встреч с друзьями.

Ресторан расположился на крыше здания 18 века в самом сердце Старого города. Изысканная кухня, авторские напитки, зеленая терраса и живая музыка — это место идеально для романтического свидания или вечера с друзьями.

С крыши открывается вид на центр города, Приморский бульвар и Каспийское море. Широкий выбор блюд, завтрак-сеты, живая музыка по вечерам, авторские напитки и дымные коктейли — есть все для приятного отдыха.

Бизнес-кафе в коворкинге с открытой террасой на крыше с разнообразным меню, а также веганскими позициями.

Уникальный бар премиум-класса в отеле Hilton с изысканными блюдами и большим выбором напитков.

Необычное заведение, скрытое на одной из крыш в центре города. Днем здесь вкусная кухня, а вечером — яркие вечеринки с большим выбором напитков в уникальной подаче.

Лаундж-терраса с живописным видом на Девичью башню, Старый город и Каспийское море. Уютная атмосфера, дымные коктейли и ароматный чай — все для комфортного отдыха.

Ресторан национальной кухни в Старом Городе. Стильный интерьер с традиционными элементами создает особую атмосферу, а с террасы на крыше открывается живописный вид на город.

Ресторан с современной интерпретацией блюд традиционной азербайджанской кухни расположился на Приморском бульваре. С террасы на крыше заведения открывается неповторимый вид.

Утром и днем здесь уютная кофейня с ароматным кофе и комфортной обстановкой для работы, вечером — лаундж с расслабляющей атмосферой, всегда — панорамный вид на город. Регулярно проводятся вечеринки с зажигательной музыкой.