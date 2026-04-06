Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-rooftop-zavedeniy-v-baku-dlya-vstrech-s-nezabyvaemym-vidom
logo
10 rooftop-заведений в Баку для встреч с незабываемым видом
Город Баку

30.03.2026

Рассказываем о модных заведениях Баку, расположившихся на крышах города. Из этих ресторанов и баров открывается роскошный панорамный вид, что придает вечерам особый антураж.



Soul Kitchen, @soulkitchenbaku


Заведение в центре города с просторным залом и открытой террасой. Здесь играет живая музыка, предлагают разнообразные напитки и блюда в красивой подаче. Идеально для приятных встреч с друзьями.



Maurice, @maurice.restaurant


Ресторан расположился на крыше здания 18 века в самом сердце Старого города. Изысканная кухня, авторские напитки, зеленая терраса и живая музыка — это место идеально для романтического свидания или вечера с друзьями.



RoofTop, @rooftoprestaurantbaku


С крыши открывается вид на центр города, Приморский бульвар и Каспийское море. Широкий выбор блюд, завтрак-сеты, живая музыка по вечерам, авторские напитки и дымные коктейли — есть все для приятного отдыха.



WSpace, @w_space_az

Бизнес-кафе в коворкинге с открытой террасой на крыше с разнообразным меню, а также веганскими позициями.



360 Bar, @360_hilton


Уникальный бар премиум-класса в отеле Hilton с изысканными блюдами и большим выбором напитков.



4loft, @4loft_baku


Необычное заведение, скрытое на одной из крыш в центре города. Днем здесь вкусная кухня, а вечером — яркие вечеринки с большим выбором напитков в уникальной подаче.



Terrace 145, @terrace.145


Лаундж-терраса с живописным видом на Девичью башню, Старый город и Каспийское море. Уютная атмосфера, дымные коктейли и ароматный чай — все для комфортного отдыха.



Salam Baku, @salambakurestoran


Ресторан национальной кухни в Старом Городе. Стильный интерьер с традиционными элементами создает особую атмосферу, а с террасы на крыше открывается живописный вид на город.



Chayki, @chaykirestaurant


Ресторан с современной интерпретацией блюд традиционной азербайджанской кухни расположился на Приморском бульваре. С террасы на крыше заведения открывается неповторимый вид.



Fuzzy, @fuzzycoffeewine


Утром и днем здесь уютная кофейня с ароматным кофе и комфортной обстановкой для работы, вечером — лаундж с расслабляющей атмосферой, всегда — панорамный вид на город. Регулярно проводятся вечеринки с зажигательной музыкой.

