10 ресторанов в Астане для ифтара с друзьями и семьей

В Астане немало ресторанов, которые подготовили особое меню в месяц Рамадан. Мы собрали 10 заведений, где можно провести ифтар с семьей, друзьями или коллегами с комфортом и разнообразной кухней.

Адрес: ул. Бокейхана, 10, ул. Нажимеденова, 26

Ресторан восточной кухни предлагает несколько сетов на ауызашар в зале, а также доставку и самовывоз для больших компаний.

Адрес: пр. Бауыржана Момышулы, 23, ул. Караменде би Шакаулы, 6, ул. Абая, 40, ул. Победы, 67, ул. Балкантау, 48, ул. Балкантау, 129, пр. Абылайхана, 29, ул. Айтматова, 36, ул. Иманова, 26

Сеть семейных кафе с детскими игровыми зонами и круглосуточной доставкой.

Сет №1 — 3490 тенге: тушпара, палау, ачичук, чай, компот, вода, финики.

Сет два — 4990 тенге: фрикадельки, манты три штуки, оливье, блины, напитки, финики.

Сет три — 5990 тенге: бешбармак, салат, десерт на выбор, напитки, финики.

Адрес: ул. Бектурова, 1/2

Halal суши-ресторан работает круглосуточно. Ифтар-сеты по 7000 тенге включают суп, горячее блюдо в паназиатском стиле, салат, булочки, морс, воду и финики.

Адрес: ул. Туркестан, 16, ул. Байтурсынова, 9

Ифтар-сеты по 6500 тенге. В каждый сет входят вода, финики, хлеб, десерт и напиток на выбор.

Доступны сеты на компанию пять персон — 17 500 тенге и 23 500 тенге. Предусмотрены VIP-кабинки до 25 персон.

Адрес: ул. Калдаякова, 23, ул. Улы Дала, 41А, пр. Туран, 55, ул. Сыганак, 15

Сеть с сертификатами «Халяль», паназиатской и европейской кухнями и намазханой. Ифтар-сеты по 7000 тенге включают суп, горячее блюдо, салат, булочки, морс, воду и финики.

Адрес: Коргалжынское шоссе, 6, ул. Александра Пушкина, 15

Кафе европейской и восточной кухонь подходит для семейного ауызашара. Действует предварительное бронирование.

One shott coffee, @oneshott_coffee

Адрес: ул. Тауелсиздик, 16

Сеть кофеен подготовила ауызашар-меню с 19 февраля по 19 марта. Сеты по 6990 тенге включают мясо по-казахски или бифштекс с гарниром, суп, самсу и чай. Предзаказ принимается до 16:00.

Адрес: ул. Сарайшык, 4, ул. Кошкарбаева, 56

Кафе с лагманом и восточной кухней предлагает ифтар-меню с обновлением по дням недели. В составе сетов супы, плов, манты, лагман, люля-кебаб, салаты, напитки и выпечка на выбор.

Адрес: ул. Нажмеденова, 16Б, ул. Великая Степь, 415

Семейный ресторан с казахской кухней и банкетными предложениями. Индивидуальные сеты от 7700 до 14 900 тенге. В подарок лепешка, вода, финики и чай. Сеты на компанию 10-12 персон — 125 000 тенге.

VIP-сет на 12-14 персон — 210 000 тенге. Обслуживание 10 процентов.

Адрес: ул. Туркестан, 10

Семейное halal-кафе с доставкой. Ауызашар-сеты от 5490 до 8990 тенге включают сорпу, манты, плов, бешбармак, салаты и баурсаки. Финики и вода предоставляются бесплатно.