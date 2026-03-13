Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-restoranov-v-astane-dlya-iftara-s-druz-yami-i-sem-ey
logo
10 ресторанов в Астане для ифтара с друзьями и семьей
Город Нур-Султан

10.03.2026

10 ресторанов в Астане для ифтара с друзьями и семьей

В Астане немало ресторанов, которые подготовили особое меню в месяц Рамадан. Мы собрали 10 заведений, где можно провести ифтар с семьей, друзьями или коллегами с комфортом и разнообразной кухней.




«Узбечка», @uzbechka 1


Адрес: ул. Бокейхана, 10, ул. Нажимеденова, 26

Ресторан восточной кухни предлагает несколько сетов на ауызашар в зале, а также доставку и самовывоз для больших компаний.



Miko, @miko_kafe_astana


Адрес: пр. Бауыржана Момышулы, 23, ул. Караменде би Шакаулы, 6, ул. Абая, 40, ул. Победы, 67, ул. Балкантау, 48, ул. Балкантау, 129, пр. Абылайхана, 29, ул. Айтматова, 36, ул. Иманова, 26

Сеть семейных кафе с детскими игровыми зонами и круглосуточной доставкой.

Сет №1 — 3490 тенге: тушпара, палау, ачичук, чай, компот, вода, финики.

Сет два — 4990 тенге: фрикадельки, манты три штуки, оливье, блины, напитки, финики.

Сет три — 5990 тенге: бешбармак, салат, десерт на выбор, напитки, финики.



Yummy maki, @yummy_maki_


Адрес: ул. Бектурова, 1/2

Halal суши-ресторан работает круглосуточно. Ифтар-сеты по 7000 тенге включают суп, горячее блюдо в паназиатском стиле, салат, булочки, морс, воду и финики.



Baoli, @baoliastana


Адрес: ул. Туркестан, 16, ул. Байтурсынова, 9

Ифтар-сеты по 6500 тенге. В каждый сет входят вода, финики, хлеб, десерт и напиток на выбор.

Доступны сеты на компанию пять персон — 17 500 тенге и 23 500 тенге. Предусмотрены VIP-кабинки до 25 персон.



«Окадзаки», @okadzaki.kz


Адрес: ул. Калдаякова, 23, ул. Улы Дала, 41А, пр. Туран, 55, ул. Сыганак, 15

Сеть с сертификатами «Халяль», паназиатской и европейской кухнями и намазханой. Ифтар-сеты по 7000 тенге включают суп, горячее блюдо, салат, булочки, морс, воду и финики.



«Уш тандыр», @ush_tandyr


Адрес: Коргалжынское шоссе, 6, ул. Александра Пушкина, 15

Кафе европейской и восточной кухонь подходит для семейного ауызашара. Действует предварительное бронирование.



One shott coffee, @oneshott_coffee


Адрес: ул. Тауелсиздик, 16

Сеть кофеен подготовила ауызашар-меню с 19 февраля по 19 марта. Сеты по 6990 тенге включают мясо по-казахски или бифштекс с гарниром, суп, самсу и чай. Предзаказ принимается до 16:00.



Kashgar Kafe, @kashgar_kate


Адрес: ул. Сарайшык, 4, ул. Кошкарбаева, 56

Кафе с лагманом и восточной кухней предлагает ифтар-меню с обновлением по дням недели. В составе сетов супы, плов, манты, лагман, люля-кебаб, салаты, напитки и выпечка на выбор.



Dala, @dala.resto


Адрес: ул. Нажмеденова, 16Б, ул. Великая Степь, 415

Семейный ресторан с казахской кухней и банкетными предложениями. Индивидуальные сеты от 7700 до 14 900 тенге. В подарок лепешка, вода, финики и чай. Сеты на компанию 10-12 персон — 125 000 тенге.

VIP-сет на 12-14 персон — 210 000 тенге. Обслуживание 10 процентов.



Quyrdaq house, @quyrdaq_house


Адрес: ул. Туркестан, 10

Семейное halal-кафе с доставкой. Ауызашар-сеты от 5490 до 8990 тенге включают сорпу, манты, плов, бешбармак, салаты и баурсаки. Финики и вода предоставляются бесплатно.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #ауызашар #ифтар #заведения
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 классных алматинских заведений, которые открылись в Астане
10 классных алматинских заведений, которые открылись в Астане
Куда съездить летом из Астаны, кроме Борового: отдых на озере Имантау
Куда съездить летом из Астаны, кроме Борового: отдых на озере Имантау
Кто строит дома в Астане: сотрудники компании Sat-NS о своей работе, ценностях и миссии
Кто строит дома в Астане: сотрудники компании Sat-NS о своей работе, ценностях и миссии
Сервисы для комфортной жизни в Алматы и Астане: от доставки еды до клининга
Сервисы для комфортной жизни в Алматы и Астане: от доставки еды до клининга
10 открытых бассейнов, аквапарков и зон отдыха в Астане: где спасаться от жары
10 открытых бассейнов, аквапарков и зон отдыха в Астане: где спасаться от жары