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10 продуктов, которые обеспечат вас магнием
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Сегодня в 17:50

10 продуктов, которые обеспечат вас магнием

Зачем нужен магний


Это один из важнейших минералов, без которых ваше тело жить не может. В прямом смысле.

Магний — ключевой участник более чем 300 химических реакций, благодаря которым происходит обмен веществ. Он обеспечивает подвижность и правильную работу мышц. Благодаря ему нервная система корректно передает сигналы от мозга к различным органам и тканям и обратно. Внутри мозга, впрочем, тоже.

Магний помогает поддерживать стабильный сердечный ритм и сбалансированный уровень сахара в крови. Также минерал принимает непосредственное участие в синтезе белков и ДНК, то есть помогает организму восстанавливаться, сохранять здоровье и молодость.


Откуда берется магний и сколько его нужно


Несмотря на столь высокую важность, наше тело не умеет производить магний самостоятельно — мы получаем его из пищи. Женщинам от 19 лет и старше, чтобы оставаться здоровыми, необходимо 310 мг магния в день, мужчинам до 30 лет — 400 мг, старше 30 лет — 420 мг.

Обычная пища — более безопасный способ получить ежедневную дозу магния. Даже если вы съедите чересчур много продуктов, которые содержат этот минерал, почки выведут избыток с помощью мочи. И вы не получите ничего, кроме пользы.


В каких продуктах магния содержится больше всего


1. Черный шоколад


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В одной 100‑граммовой плитке содержится до 200 мг магния — то есть как минимум половина рекомендуемой дневной дозы.

Также шоколад богат железом, медью, марганцем и антиоксидантами — веществами, которые защищают клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов. Чтобы получить из шоколада максимум пользы, выбирайте продукт, содержащий не менее 70% какао.


2. Авокадо


58 мг магния на один фрукт средних размеров — очень неплохой результат. Кроме того, в авокадо много калия, витаминов группы В, витамина К и мононенасыщенных жиров, крайне полезных для сердечно‑сосудистой системы.

Отдельная тема — клетчатка. Авокадо ею буквально переполнено: 13 из 17 гр углеводов, приходящихся на средний фрукт — это она, полезная. Клетчатка улучшает пищеварение, способствует снижению уровня сахара в крови и позволяет надолго сохранить чувство сытости после еды. Все это делает авокадо не только полезным, но и диетическим продуктом, помогающим контролировать вес.


3. Орехи


Магний содержится практически во всех видах орехов, но особенно богаты им миндаль, кешью и бразильский орех. Например, 100 гр кешью обеспечат вашему организму почти 300 мг минерала.

Также большинство орехов — хорошие источники белка, все той же полезной клетчатки и мононенасыщенных жиров.


4. Бобовые


Чечевица, фасоль, нут, горох, соя — выбирайте любой из этих продуктов: в них всех не менее 30 мг магния на 100 гр. Чемпион — черная фасоль, в 100 гр которой содержится 70 мг жизненно важного минерала.


5. Тофу


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Соевый сыр тофу — отличный заменитель мяса, поскольку содержит огромное количество белка. Но и магния в нем немало — 53 мг на 100‑граммовую порцию. Также знаменитый соевый творог — щедрый источник кальция, железа, марганца и селена.


6. Киноа


В популярной крупе содержится больше белка, чем в любых других зерновых. Еще в киноа много железа, фолиевой кислоты (витамина В9), меди, марганца. И, конечно, магния: 64 мг на 100‑граммовую порцию готовой каши.


7. Жирная рыба


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Особенно богаты магнием лосось, палтус, атлантическая скумбрия, минтай. Например, в небольшом 100‑граммовом кусочке филе минтая важного минерала около 30 мг. Тот же кусочек обеспечит вас 20 гр высококачественного белка, а также приличными дозами калия, селена, витаминов группы В и незаменимыми жирными кислотами омега‑3.


8. Шпинат


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88 мг магния на каждые 100 гр сырого или приготовленного шпината. Несколько меньшее, но тоже заметное количество минерала содержится и в другой листовой зелени — капусте, зелени репы и горчицы.


9. Цельнозерновые каши, отруби, хлеб из цельнозерновой муки


Пшеница, овес, ячмень, а также псевдозерновая культура гречка тоже богаты магнием. Например, в гречке его — более 230 мг на 100 гр. А в цельнозерновой муке — около 140 мг на тот же вес.


10. Бананы


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Один крупный банан весом чуть более 200 гр обеспечит вашему организму примерно 60 мг магния. Это делает бананы чемпионами среди фруктов по содержанию данного минерала.



Источник: lifehacker.ru

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