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10 предпринимателей из Кыргызстана, которые строят бизнес в США
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04.10.2022

10 предпринимателей из Кыргызстана, которые строят бизнес в США

Рассказываем про предпринимателей из Кыргызстана, которые строят бизнес в США или предлагают свои услуги на этом крупном рынке.


Эркин Адылов

Эркин Адылов

Источник фотографии: fnlondon.com

Эркин Адылов — основатель и руководитель компании Behavox, которая имеет представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Монреале, Сан-Франциско и Сингапуре. Behavox создала систему наблюдения за финансовыми трейдерами.

В 2020 году предприниматель попал в рейтинг американского издания Forbes, в подборку The Future Of Wall Street: Fintech 50 2020. О нем также написало издание Bloomberg.


Каниет Раев, @rayevk

Каниет Раев — сооснователь стартапа Appboxo. Цель проекта — установление партнерства между отраслями для создания экосистемы мини-приложений.

После окончания школы Каниет поступил в Cass Business school в Лондоне, которую позже окончил с отличием. Помимо самого стартапа в 22 года парень разработал коворкинг-концепт, используя в качестве помещения бар.


Эльдар Галиев

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Growave — это универсальная маркетинговая платформа, которая помогает брендам Shopify охватить свою аудиторию и привлечь пользователей. Эльдар — СЕО проекта.

Компания предоставляет целое семейство IT-продуктов, которыми пользуются бренды со всего света, в том числе из США.


Сайкал Асылбекова, @saikal__asylbekova

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Сайкал основала международную школу ментальной арифметики. Она также создала франчайзинговую сеть из 60 школ по странам Центральной Азии и США.


Ильяс Бешимов

Ильяс Бешимов.jpg

Источник фотографии: limon.kg


Ильяс Бешимов — сооснователь и вице-президент стартапа Celential. Он был запущен в 2017 году в Кремниевой долине.

Celential — стартап-проект, созданный на базе искусственного интеллекта. Он помогает командам по рекрутингу найти лучших специалистов, а техническим специалистам — ускорить их рост.


Адина Тилек, @adinana__

адина тилек

Адина Тилек переехала в Штаты в 2011 году. Совместно с мужем Аскаром девушка основала IT-буткэмп DevX School, которая базируется в Дес-Плейнсе, штат Иллинойс.


Урмат Абасканов

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Урмат Абасканов приехал в США в 21 год. За девять лет парень поработал в нескольких компаниях и основал логистическую компанию.

В 2017 году вместе с друзьями Урмат запустил Diversity Freight Lines.


Айдана Омурбаева, @kg_usa

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Айдана — сооснователь проекта Muras Club.

Muras Club — это платформа для объединения единомышленников и высококвалифицированных IT-специалистов из Кыргызстана в США.


Доолот Керимбеков

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Доолот родом из Каракола. В Штаты он переехал в 17 лет — для учебы в вузе.

Кыргызстанец создал компанию peaksoft.us, которая занимается аутсорсингом. Они берут заказы в Штатах и отправляют их в Кыргызстан.


Эльмира Драгусану, @ella_dragusanu

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До переезда в Америку у Эльмиры был бизнес в Кыргызстане. Теперь она CEO салона красоты Spa Lashes, Inc.

SPA-салон открылся в 2015 году и продолжает работу по сей день.

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