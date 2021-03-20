10 популярных стендап-комиков из Центральной Азии

Нурлан Сабуров, @nurlan__saburov
Нурлан родился в городе Степногорск, после окончания школы переехал в Россию. В университете играл в КВН и выступал в жанре стендап.
В 2013 году впервые выступил в «Открытом микрофоне» в шоу Stand Up на ТНТ. Постепенно стал постоянным резидентом, начал выступать с сольными концертами.
В 2020 году стал ведущим популярного YouTube-шоу «Что было дальше?».
Евгений Чебатков, @chebatkov_yevgeniy
Евгений родился в Усть-Каменогорске, а когда поступил в Томский государственный университет, переехал в Россию.
Работал в разных отраслях и компаниях, сейчас он стендап-комик, актер озвучивания, радиоведущий. Недавно дал интервью Юрию Дудю, где рассказал о своем творчестве.
Вячеслав Никифоров, @syavaa_pro
Комик из Алматы. С детства занимался спортом, но после получения травмы выбрал для себя стендап. Ради развития в этом направлении даже бросил учебу.
Выступал в «Открытом микрофоне». Сейчас продолжает выступления на площадках России, например, в Stand-Up Club #1.
Медет Калибеков, @kalibekov_medet
Медет Калибеков — комик из Усть-Каменогорска. Долгое время играл в КВН в Казахстане, но постепенно перешел в жанр стендап. Стал инициатором создания проекта StandUp Ukg.
Участвовал в фестивале «Открытый Микрофон» на ТНТ. Выступал в проекте «Рассмеши комика» в Украине.
Галымжан Калиакбаров, @galymkaliakbarov
Галым — ведущий и комик. Основал сообщество лучших комиков Казахстана Stand Up Astana. Активно развивает жанр в стране.
Галымжан выступал на многих популярных площадках: «Открытый микрофон» на ТНТ, Stand-Up club#1, Stand Up на ТНТ. Стал победителем Stand-up-фестиваля в Санкт-Петербурге.
Биржан Кабылбаев, @brzh_
Комик из Алматы. Известен тем, что принимал участие в проекте «Рассмеши комика» в Киеве. Также Биржан выступал на таких площадках, как «Открытый микрофон» и Comedy Battle на ТНТ.
Мыктыбек Мукаев
Комик из Кыргызстана. Стал известен в 2015 году после того, как выступил в последнем сезоне Comedy Battle.
Назгуль Алымкулова, @alymkulova_nazgul
Назгуль — комик и мама троих детей из Кыргызстана. Принимала участие в шоу Comedy Battle и прошла в финал.
Основные темы ее выступлений — семья, домашние заботы и стереотипы о женщинах.
Сауле Юсупова, @sauleyusupovva
Сауле родом из России, но росла в казахской семье. Стала популярным комиком в шоу «Женский стендап» на ТНТ, где выступает с 2018 года.
Анзор Борзаев, @anzor.borzaev
В 2017 году Анзор выступал в шоу «Открытый микрофон», где был единственным участником из Кыргызстана.