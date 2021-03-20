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10-populyarnyh-stendap-komikov-iz-central-noy-azii
10 популярных стендап-комиков из Центральной Азии
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Сегодня в 15:50

10 популярных стендап-комиков из Центральной Азии

Нурлан Сабуров, @nurlan__saburov


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Нурлан родился в городе Степногорск, после окончания школы переехал в Россию. В университете играл в КВН и выступал в жанре стендап.

В 2013 году впервые выступил в «Открытом микрофоне» в шоу Stand Up на ТНТ. Постепенно стал постоянным резидентом, начал выступать с сольными концертами.

В 2020 году стал ведущим популярного YouTube-шоу «Что было дальше?».


Евгений Чебатков, @chebatkov_yevgeniy


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Евгений родился в Усть-Каменогорске, а когда поступил в Томский государственный университет, переехал в Россию.

Работал в разных отраслях и компаниях, сейчас он стендап-комик, актер озвучивания, радиоведущий. Недавно дал интервью Юрию Дудю, где рассказал о своем творчестве.


Вячеслав Никифоров, @syavaa_pro


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Комик из Алматы. С детства занимался спортом, но после получения травмы выбрал для себя стендап. Ради развития в этом направлении даже бросил учебу.

Выступал в «Открытом микрофоне». Сейчас продолжает выступления на площадках России, например, в Stand-Up Club #1.


Медет Калибеков, @kalibekov_medet


Медет Калибеков — комик из Усть-Каменогорска. Долгое время играл в КВН в Казахстане, но постепенно перешел в жанр стендап. Стал инициатором создания проекта StandUp Ukg.

Участвовал в фестивале «Открытый Микрофон» на ТНТ. Выступал в проекте «Рассмеши комика» в Украине.


Галымжан Калиакбаров, @galymkaliakbarov


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Галым — ведущий и комик. Основал сообщество лучших комиков Казахстана Stand Up Astana. Активно развивает жанр в стране.

Галымжан выступал на многих популярных площадках: «Открытый микрофон» на ТНТ, Stand-Up club#1, Stand Up на ТНТ. Стал победителем Stand-up-фестиваля в Санкт-Петербурге.


Биржан Кабылбаев, @brzh_


Комик из Алматы. Известен тем, что принимал участие в проекте «Рассмеши комика» в Киеве. Также Биржан выступал на таких площадках, как «Открытый микрофон» и Comedy Battle на ТНТ.


Мыктыбек Мукаев


Комик из Кыргызстана. Стал известен в 2015 году после того, как выступил в последнем сезоне Comedy Battle.


Назгуль Алымкулова, @alymkulova_nazgul


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Назгуль — комик и мама троих детей из Кыргызстана. Принимала участие в шоу Comedy Battle и прошла в финал.

Основные темы ее выступлений — семья, домашние заботы и стереотипы о женщинах.


Сауле Юсупова, @sauleyusupovva


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Сауле родом из России, но росла в казахской семье. Стала популярным комиком в шоу «Женский стендап» на ТНТ, где выступает с 2018 года.


Анзор Борзаев, @anzor.borzaev


В 2017 году Анзор выступал в шоу «Открытый микрофон», где был единственным участником из Кыргызстана.

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#казахстан #юмор #standup #стендап #центральнаяазия
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