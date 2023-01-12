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10 популярных нейросетей для AI-художников
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Сегодня в 14:00

10 популярных нейросетей для AI-художников

10 лучших генераторов рисунков с искусственным интеллектом для создания потрясающих картин.


NVIDIA Canvas — генератор рисунков с технологией искусственного интеллекта. Он разработан для художников, чтобы помочь им преобразовывать идеи в визуальную реальность с помощью алгоритмов ИИ.

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WidsMob AI — это универсальное программное обеспечение для ретуширования фотографий. Включает в себя возможность убрать лишний шум в изображениях, повысить температуру снимка, применить эффект пленки и другие настройки с помощью AI.

Luminar AI — редактор, который улучшает изображения с помощью автоматического редактирования и простой ручной обработки. Приложение анализирует содержимое каждой фотографии и предлагает различные пресеты с помощью алгоритмов.

AI Gahaku — онлайн-генератор рисунков с искусственным интеллектом. В библиотеке приложения есть 50 различных художественных фильтров. Оно сканирует черты выражения лица, а затем преобразовывает изображение в портреты в стиле масляной живописи.

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Night cafе — программа, преобразующая написанный в приложении текст в креативный визуал. Генерирует разные стили при введении запросов для создания картин.

Paint — многофункциональное приложение-создатель картин, которое превращает фотографии в шедевры различных стилей с помощью передовой технологии искусственного интеллекта.

Toongineer Cartoonizer — онлайн-сервис для превращения фотографий в мультипликационные картинки. Функция Smart Draw использует миллионы мультяшных изображений для создания уникальных анимаций.

Starry AI — сервис, с помощью которого можно получать красивые композиции. Художник может выбирать из множества различных моделей, стилей, соотношений сторон и даже изображений, чтобы настроить свои творения так, как нужно именно ему.

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Wombo Dream — приложение преобразовывает идею в картину на основе искусственного интеллекта. В арсенале множество стилей и кистей для работы. Можно выбрать любой пресет: от реалистичного до нарисованного красками.

Art Breeder — программа-нейросеть, которая позволяет обработать изображение в разных стилях. С помощью этого инструмента можно создавать креативные коллажи и аватарки для социальных сетей.

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#технологии #художник #искусственныйинтеллект #нейросеть #изображения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.