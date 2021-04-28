10 полезных приложений для iPhone, которые нужны каждому

В App Store доступны более 2 миллионов приложений. Редакция MC.today изучила списки полезных приложений для iPhone и поделилась теми, которые помогут сделать вашу жизнь проще, а работу — продуктивнее.
Приложение — агрегатор новостей. Оно позволяет выбрать источники материалов: новостные сайты, блоги, периодические издания, социальные сети, интересующие вас темы и теги. Так вы получаете красиво оформленный «журнал», в котором собраны только интересные вам публикации. Своим «журналом», а также фото- и видеоконтентом можно делиться с другими пользователями Flipboard.
Стоимость: бесплатно
Downcast
Приложение для тех, кто любит подкасты. У него удобный интерфейс и функционал:
— загрузка аудио- и видеоподкастов любого размера
— настройка частоты проверки обновлений
— возможность использовать геолокацию, например, проверять, появились ли новые выпуски, когда вы приходите в офис
— создание и редактирование «умных» плейлистов, изменение заголовков подкастов.
Стоимость: 2,99 $.
Mint: Personal Finance & Money
Mint помогает вести учет финансов при помощи синхронизации с вашими платежными картами. В приложении отражаются доходы, расходы на покупки по категориям, остаток средств на картах, инвестиционные счета и многое другое.
Mint сообщает, когда ваши подписки становятся дороже, когда пора платить по счетам и когда вы вплотную приблизились к месячному лимиту расходов.
Стоимость: бесплатно
Maps.Me
В путешествиях вы не всегда можете использовать онлайн-карты. Maps.Me — полезное приложение, которое помогает быстро загружать офлайн-карты города или целой страны, независимо от мобильного интернета или Wi-Fi.
В приложении можно строить пешеходные, автомобильные и велосипедные маршруты, искать информацию о ближайших достопримечательностях, кафе и ресторанах, банкоматах и остановках общественного транспорта, бронировать отели.
Стоимость: бесплатно
1Blocker
Если вас раздражают реклама и всплывающие окна во время просмотра страниц, их можно отключить через 1Blocker. С ним можно будет сосредоточиться на важном контенте, не отвлекаясь на ненужную информацию. А еще 1Blocker ускоряет загрузку страниц, не отслеживает данные пользователей, и там можно задавать свои параметры блокировки страниц, например, по CSS.
Стоимость: бесплатно
Paprika Recipe Manager 3
Приложение, которое советуют тем, кто следит за питанием. В Paprika можно создать свою книгу рецептов с любимых кулинарных сайтов и из других приложений.
У Paprika есть еще и такие полезные функции:
— планировщик питания по дням, неделям, месяцам
— пересчет количества ингредиентов в зависимости от увеличения или уменьшения порции
— экспорт планов питания в календарь, а списков покупок — в напоминания
— доступ к рецептам без интернета.
Стоимость: 4,99 $
Photoleap
Приложение, которое поможет по максимуму использовать возможности камеры iPhone.
Photoleap создает из фото настоящие шедевры через такие функции:
— совмещение изображений, двойная экспозиция, повторное редактирование каждого слоя картинки
— множество эффектов, кистей, фильтров, шрифтов
— настройка режимов наложения, прозрачности и изменение перспективы изображений
— автоматическое сохранение черновиков.
Стоимость: бесплатно
iScanner
Стоимость: приложение бесплатное, но только в определенных функциях. Другими можно пользоваться через встроенные покупки.
LastPass
Приложение пригодится тем, кто использует множество продуктов, где нужно постоянно авторизоваться. LastPass автоматически вводит нужные данные, когда появляется соответствующее поле. Главное — не забыть пароль входа в само приложение. Но вместо пароля можно использовать отпечаток пальца.
Стоимость: бесплатно
Toggl
Это приложение рекомендуют тем, кто хочет использовать свое время более продуктивно. Особенно если вы работаете над несколькими проектами или с разными клиентами, а оплату получаете почасово. Toggl синхронизирует данные со всех ваших устройств, создает аналитические отчеты, отправляет уведомления о событиях и фиксирует затраты времени на основе расписания в календаре.
Стоимость: бесплатно
Источник: mc.today