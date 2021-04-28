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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 полезных приложений для iPhone, которые нужны каждому
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Вчера в 19:00

10 полезных приложений для iPhone, которые нужны каждому

В App Store доступны более 2 миллионов приложений. Редакция MC.today изучила списки полезных приложений для iPhone и поделилась теми, которые помогут сделать вашу жизнь проще, а работу — продуктивнее.


Flipboard


Приложение — агрегатор новостей. Оно позволяет выбрать источники материалов: новостные сайты, блоги, периодические издания, социальные сети, интересующие вас темы и теги. Так вы получаете красиво оформленный «журнал», в котором собраны только интересные вам публикации. Своим «журналом», а также фото- и видеоконтентом можно делиться с другими пользователями Flipboard.

Стоимость: бесплатно


Downcast


Приложение для тех, кто любит подкасты. У него удобный интерфейс и функционал:

— загрузка аудио- и видеоподкастов любого размера

— настройка частоты проверки обновлений

— возможность использовать геолокацию, например, проверять, появились ли новые выпуски, когда вы приходите в офис

— создание и редактирование «умных» плейлистов, изменение заголовков подкастов.

Стоимость: 2,99 $.


Mint: Personal Finance & Money


Mint помогает вести учет финансов при помощи синхронизации с вашими платежными картами. В приложении отражаются доходы, расходы на покупки по категориям, остаток средств на картах, инвестиционные счета и многое другое.

Mint сообщает, когда ваши подписки становятся дороже, когда пора платить по счетам и когда вы вплотную приблизились к месячному лимиту расходов.

Стоимость: бесплатно


Maps.Me


В путешествиях вы не всегда можете использовать онлайн-карты. Maps.Me — полезное приложение, которое помогает быстро загружать офлайн-карты города или целой страны, независимо от мобильного интернета или Wi-Fi.

В приложении можно строить пешеходные, автомобильные и велосипедные маршруты, искать информацию о ближайших достопримечательностях, кафе и ресторанах, банкоматах и остановках общественного транспорта, бронировать отели.

Стоимость: бесплатно


1Blocker


Если вас раздражают реклама и всплывающие окна во время просмотра страниц, их можно отключить через 1Blocker. С ним можно будет сосредоточиться на важном контенте, не отвлекаясь на ненужную информацию. А еще 1Blocker ускоряет загрузку страниц, не отслеживает данные пользователей, и там можно задавать свои параметры блокировки страниц, например, по CSS.

Стоимость: бесплатно


Paprika Recipe Manager 3


Приложение, которое советуют тем, кто следит за питанием. В Paprika можно создать свою книгу рецептов с любимых кулинарных сайтов и из других приложений.

У Paprika есть еще и такие полезные функции:

— планировщик питания по дням, неделям, месяцам

— пересчет количества ингредиентов в зависимости от увеличения или уменьшения порции

— экспорт планов питания в календарь, а списков покупок — в напоминания

— доступ к рецептам без интернета.

Стоимость: 4,99 $


Photoleap


Приложение, которое поможет по максимуму использовать возможности камеры iPhone.

Photoleap создает из фото настоящие шедевры через такие функции:

— совмещение изображений, двойная экспозиция, повторное редактирование каждого слоя картинки

— множество эффектов, кистей, фильтров, шрифтов

— настройка режимов наложения, прозрачности и изменение перспективы изображений

— автоматическое сохранение черновиков.

Стоимость: бесплатно


iScanner


Приложение, которое рекомендуют как универсальный сканер. Оно сканирует документы и сохраняет их в форматах PDF, JPG или TXT. А еще решает уравнения, вычисляет площади, определяет длину предметов, считывает QR-коды, считает объекты в поле зрения камеры и переводит фото в текст.


Стоимость: приложение бесплатное, но только в определенных функциях. Другими можно пользоваться через встроенные покупки.


LastPass


Приложение пригодится тем, кто использует множество продуктов, где нужно постоянно авторизоваться. LastPass автоматически вводит нужные данные, когда появляется соответствующее поле. Главное — не забыть пароль входа в само приложение. Но вместо пароля можно использовать отпечаток пальца.


Стоимость: бесплатно


Toggl


Это приложение рекомендуют тем, кто хочет использовать свое время более продуктивно. Особенно если вы работаете над несколькими проектами или с разными клиентами, а оплату получаете почасово. Toggl синхронизирует данные со всех ваших устройств, создает аналитические отчеты, отправляет уведомления о событиях и фиксирует затраты времени на основе расписания в календаре.


Стоимость: бесплатно


Источник: mc.today

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