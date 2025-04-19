10 новых казахстанских комедий, которые поднимут вам настроение

Рассказываем об интересных и увлекательных казахстанских комедиях, которые точно стоит посмотреть.

«Бишарашки», 2022

Любителям семейных комедий обязательно понравится этот фильм и его продолжения. Он не только заставляет зрителей смеяться, но и поднимает важные темы — семейные ценности и взаимную поддержку.





«Хотя бы в кино», 2022

Чиновник Кайрат выигрывает тендер на строительство больницы. Он обещает сделать из нее клинику мирового уровня, но вместо этого строит себе роскошную дачу. Скоро об этом узнает финансовая полиция, и Кайрат решает притвориться больным и полежать в больнице. По иронии судьбы он оказывается именно в той клинике, которую бессовестно обворовал.





«Квартиранты», 2022

Сюжет фильма повествует о двух разных семьях — родителях молодоженов, которые вынуждены жить под одной крышей. Интересный и легкий сюжет делает этот фильм по-настоящему увлекательным.





«Мой джинн», 2022

В руки сотруднику банка попадает волшебный кувшин, внутри которого находится джинн. Неуверенный в себе парень не знает, чего пожелать, ведь изменить в своей жизни ему хочется так много. Но, как всегда, с большими возможностями приходит большая ответственность.





«Келинжан», 2022

Трое братьев становятся наследниками земельного участка, на который уже нашлись покупатели. Между их женами тут же разгорается противостояние: кому удастся переписать землю на своего мужа.





«Бесконечная свадьба», 2023

Безответственный тусовщик Муха становится дружкой на свадьбе своего лучшего друга Тамерлана, несмотря на то, что все отговаривают жениха от этой затеи. В день свадьбы все идет наперекосяк, а праздник заканчивается слезами невесты. На следующий день Муха замечает, что день словно повторяет вчерашний, и он вновь оказывается на свадьбе…





«Что в ее голове?», 2023

Неудачник Еркин не может найти работу, ему постоянно не везет. Из-за этого в семье возникают проблемы. Однажды в наследство ему досталась тюбетейка деда, которая позволяет читать мысли женщин.





«Дубай любой ценой», 2023

Анель мечтает отправиться в Дубай. Но чтобы ее мечта осуществилась, и она возглавила офис компании в ОАЭ, существует одно условие: статус замужней женщины. Только в этом случае она получит повышение по карьерной лестнице и заветную должность. Решить ситуацию помогает помощник Арман, который становится для всех новоиспеченным женихом.





Qazaq Alemi, 2024

Друзья Бейбит и Ермек беспечно живут в ауле. Бейбит влюблен в местную красавицу Мадину и решает сделать ей предложение руки и сердца. Девушка отказывает и предлагает ему шанс на будущее: если он станет видеографом известного кинопродюсера Нурлана Коянбаева, она может изменить свое решение.





«Так получилось», 2024

Находясь в командировке заграницей, Бакыт спорит с начальником, и тот его увольняет. Бакыт знакомится с тренером пляжной волейбольной команды Казахстана. Когда обоих сбивает мопед, они попадают в больницу. Пока тренер находится без сознания, женская команда принимает за наставника Бакыта.