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10 международных школ в Турции, где может учиться ваш ребенок
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Сегодня в 17:45

10 международных школ в Турции, где может учиться ваш ребенок

Международные школы в Турции обеспечивают школьников высоким качеством образования. В статье самые известные образовательные учреждения страны.


Safir International School

Safir International School.jpg


Международная школа Safir была основана в 2015 году и начала свою деятельностью в июне того же года. В первый учебный год здесь обучалось около 300 детей.

Теперь у школы пять филиалов, более 200 учителей и 2500 студентов из 45 разных стран. В международной школе используют английский язык в качестве основного языка обучения.


Antalya Community College

Antalya Community College


Antalya Community College — одно из самых известных учебных заведений в Анталии. Школа предлагает образование на английском и турецком языках.

Здесь проводят дошкольные, начальные и неполные средние курсы в двух школах региона. Школа предлагает образование для детей в возрасте от трех до 14 лет.


Al Fayez International School

Al Fayez International School.jpg


Это первая аккредитованная арабская школа в Стамбуле. В ней учатся студенты более чем 24 национальностей. Обучение ведется на английском и арабском языках.

Al Fayez International School была основана в 2015 году.


TED Schools

TED Schools.jpg


Школы TED находятся по всей Турции. У них есть филиалы в Анталии, Стамбуле и других больших городах страны.

Обучение идет на турецком, английском и немецком языках. TED Schools предлагают места в детских садах, начальной и старшей школах. Учебное заведение имеет международные членства, такие как IBO, CIS, ECIS.


ALKEV Private Schools

ALKEV Private Schools.jpg


Частная школа с упором на изучение немецкого языка была основана в 1996 году в Бююкчекмедже. Помимо немецкого здесь также преподается и английский язык.


Istanbul International Community School

Istanbul International Community School


Istanbul International Community School — это международная школа в Стамбуле, которая была основана в 1911 году. Она предлагает полную программу IB от дошкольного возраста до 12 класса. Обучение исключительно на английском языке.


British International School

British International School Istanbul.jpg


Это частная международная школа для школьников начальных и средних классов. У школы есть два кампуса в Стамбуле.

Учащиеся представляют более 55 национальностей в возрасте от трех до 18 лет.


Deutsche Schule Istanbul

Deutsche Schule Istanbul.jpg


Deutsche Schule Istanbul — одна из самых престижных средних школ в Турции. Была создана в мае 1868 года для детей немецких торговцев, художников, инженеров и дипломатов, живущих в Стамбуле.


MEF International School Istanbul

MEF International School Istanbul.jpg


Международная школа в районе Ортакей, Стамбул. Она была основана в 1998 году доктором Ибрагимом Ариканом.

В школе обучается более 400 детей и работает около 70 преподавателей. Обучение на турецком и английском языках. Также предлагают уроки французского и испанского языков.


Tarabya British Schools

Tarabya British Schools.png


Частный лицей, который интегрирует национальную турецкую и международную Кембриджскую программу как для турецких, так и для международных учащихся. Школа была основана в 2013 году компанией Horizon Education Group.

Школа имеет 4 филиала: Тарабья, Йеникёй, Ченгелькёй и Элитер.

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