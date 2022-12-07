10 международных школ в Турции, где может учиться ваш ребенок

Международные школы в Турции обеспечивают школьников высоким качеством образования. В статье самые известные образовательные учреждения страны.







Международная школа Safir была основана в 2015 году и начала свою деятельностью в июне того же года. В первый учебный год здесь обучалось около 300 детей.

Теперь у школы пять филиалов, более 200 учителей и 2500 студентов из 45 разных стран. В международной школе используют английский язык в качестве основного языка обучения.







Antalya Community College — одно из самых известных учебных заведений в Анталии. Школа предлагает образование на английском и турецком языках.

Здесь проводят дошкольные, начальные и неполные средние курсы в двух школах региона. Школа предлагает образование для детей в возрасте от трех до 14 лет.







Это первая аккредитованная арабская школа в Стамбуле. В ней учатся студенты более чем 24 национальностей. Обучение ведется на английском и арабском языках.

Al Fayez International School была основана в 2015 году.







Школы TED находятся по всей Турции. У них есть филиалы в Анталии, Стамбуле и других больших городах страны.

Обучение идет на турецком, английском и немецком языках. TED Schools предлагают места в детских садах, начальной и старшей школах. Учебное заведение имеет международные членства, такие как IBO, CIS, ECIS.







Частная школа с упором на изучение немецкого языка была основана в 1996 году в Бююкчекмедже. Помимо немецкого здесь также преподается и английский язык.







Istanbul International Community School — это международная школа в Стамбуле, которая была основана в 1911 году. Она предлагает полную программу IB от дошкольного возраста до 12 класса. Обучение исключительно на английском языке.







Это частная международная школа для школьников начальных и средних классов. У школы есть два кампуса в Стамбуле.

Учащиеся представляют более 55 национальностей в возрасте от трех до 18 лет.







Deutsche Schule Istanbul — одна из самых престижных средних школ в Турции. Была создана в мае 1868 года для детей немецких торговцев, художников, инженеров и дипломатов, живущих в Стамбуле.







Международная школа в районе Ортакей, Стамбул. Она была основана в 1998 году доктором Ибрагимом Ариканом.

В школе обучается более 400 детей и работает около 70 преподавателей. Обучение на турецком и английском языках. Также предлагают уроки французского и испанского языков.







Частный лицей, который интегрирует национальную турецкую и международную Кембриджскую программу как для турецких, так и для международных учащихся. Школа была основана в 2013 году компанией Horizon Education Group.

Школа имеет 4 филиала: Тарабья, Йеникёй, Ченгелькёй и Элитер.