10 мест в Ташкенте, где можно купить свежий и вкусный хлеб

От горячих лепешек до ароматных багетов и хлеба на закваске — в Ташкенте есть немало пекарен, где хлеб становится настоящим гастрономическим удовольствием. Делимся местами, которые стоит добавить в свой список.

Bon! Boulangerie & Patisserie, @boncafe_uz

Адрес: ул. Темур Малик, 3

Популярное кафе-кондитерская в Ташкенте, вдохновленное традициями французских булочных. Здесь делают французский хлеб — багеты, чиабатту, круассаны и разные виды ремесленного хлеба. Хороший вариант, если хочется европейской выпечки.

Breadly, @breadly_boulangerie

Адрес: ул. Аккурган, 25

Заведение известно ремесленным хлебом, свежей выпечкой и уютной атмосферой, сочетающей современные элементы с традициями узбекского гостеприимства. Пекарня придерживается принципов artisan — вся продукция выпекается на месте, что обеспечивает свежесть и насыщенный вкус.

Safia Cafe & Bakery, @safia_uz

Адрес: ул. Ислама Каримова, 8/1

Крупная сеть кафе-кондитерских в Ташкенте, известная сочетанием европейских десертов и кофейной атмосферы. Здесь продают не только десерты, но и разные виды хлеба и булочек. Это одно из самых популярных местных заведений с выпечкой.

Soul Artisan Bakery, @soulbakery_uz

Адрес: ул. Паркент, 219

Небольшая ремесленная пекарня с качественным хлебом: заквасочный, зерновой, чиабатта. Ценят за вкус и текстуру. Место известно стильным интерьером и атмосферой уюта.

Pirogovaya, @pirogovaya.uz

Адрес: ул. Осие, 17

Популярная пекарня-кафе в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, которая специализируется на свежей выпечке и пирогах. В ассортимент входят сладкие и несладкие пироги, слойки, булочки и напитки. Популярностью пользуются классические начинки — мясо, картофель, вишня, творог.

Cocochou Bakery, @cafe_cocochou

Адрес: ул. Мирабад, 39

Cocochou Bakery позиционирует себя как «островок корейской выпечки» — здесь готовят оригинальные десерты, в том числе бенто-торты, гонконгские вафли, мотти и пончики. Меню сочетает европейские и азиатские мотивы, предлагая также кофе и напитки навынос.

Bread House, @breadhouse.uz

Адрес: пр. Мирзо Улугбека, 134

Заведение предлагает широкий выбор продукции: классические багеты и батоны, бородинский, тостовый и ржаной хлеб, а также круассаны, песочное печенье, кексы и медовые пирожные. Отдельной популярностью пользуются турецкие симиты и французские багеты. Продукция создается вручную на оборудовании Panemor — турецкого производителя хлебопекарного оснащения.

Juju Bakery, @juju_bakery_

Адрес: ул. Чилонзор, 11

Представлены чизкейки разных вкусов, капкейки, круассаны, макаронс и торты на заказ. Меню регулярно обновляется в соответствии с сезоном и трендами в кондитерском искусстве. Особое внимание уделяется оформлению — каждое изделие создано не только для вкуса, но и для визуального восприятия.

Bika Bakery, @bika_bakery

Адрес: ул. Ниезбек Йули, 2

Кафе-кондитерская и кофейня в Ташкенте, специализирующаяся на авторских десертах, свежей выпечке и напитках на основе кофе. Заведение пользуется популярностью среди любителей сладкого и уютной атмосферы, предлагая современный формат кондитерской с элементами кафе.

Chorsu Bazaar

Адрес: ул. Навои, 48

Если хотите попробовать самый аутентичный узбекский хлеб, сходите на рынок Chorsu Bazaar — там есть специальные пекарни с тандырами, где хлеб пекут прямо на месте.