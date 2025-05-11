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10 лучших заведений для завтрака в Усть-Каменогорске
Центральная Азия

08.05.2025

10 лучших заведений для завтрака в Усть-Каменогорске

Для любителей утренних завтраков мы подготовили подборку из 10 заведений в Усть-Каменогорске, где можно насладиться вкусным кофе и начать день с сытного завтрака.


CoffeeTeria, @coffeeteria_uka

Уютная кофейня с внимательным персоналом и приятной атмосферой предлагает разнообразные варианты завтраков, включая:

— фирменный завтрак от шефа

— норвежский завтрак

— омлет с курицей, грибами и салатным миксом и другие блюда.


Satpayev, @satpayev_coffee

Для ценителей вкусного и насыщенного кофе — отличный выбор, чтобы начать свой день. Здесь также подают разнообразные завтраки-сеты:

— здоровый

— английский

— французский.


Moti Coffee, @moti_coffee_uka

Вкусные десерты, обеды и завтраки — все это вы найдете в кофейне Moti Coffee. В качестве сытного завтрака можно попробовать:

— скрембл грин

— французский, американский, турецкий или японский завтрак

— сладкие варианты завтраков.


Selfie, @selfie_coffee_uka

В этой кофейне завтраки подают в течение всего дня. Гостям предлагают:

— классический завтрак

— шакшуку

— каши на выбор: рисовую, овсяную или гречневую.


«Чехов», @chekhov.ukg

Концептуальное место со стильным интерьером и вежливым персоналом. В этой кофейне завтраки подают весь день. В меню:

— яичница, омлет, яйцо пашот

— различные каши

— драники и сырники.


«Папа Джованни», @papagiovanni_yka

Кафе с уютной летней террасой и вкусным меню. На завтрак здесь предлагают разнообразные варианты:

— каши

— английский и французский завтраки

— омлет с ветчиной.


Coffee Owl, @coffeeowl_uka

Кофейня с уютной атмосферой, где подают не только вкусный кофе, но и сытные завтраки. До 12:00 доступен комбо-завтрак, в который входят:

— каша с ягодами

— свежевыжатый сок

— круассан

— латте или капучино.


Friends Coffee, @friendscoffee.ukg

Для тех, кто ценит качественное обслуживание и отличный вкус блюд, эта кофейня станет идеальным местом для утренней трапезы. В меню представлены такие варианты завтраков, как:

— разнообразные фриттаты

— фирменный завтрак от заведения

— сладкие завтраки.


Marme Latte, @marmelatte_ukg

В этой кофейне готовят вкусный и ароматный кофе, а также подают сытные завтраки. Среди вариантов:

— английский завтрак

— здоровый завтрак с форелью или индейкой

— разнообразные круассаны.


Lakomka, @_lakomka__uka_

В этом заведении готовят по-настоящему вкусные блюда, десерты и завтраки. На утро здесь предлагают:

— деревенский завтрак

— различные каши

— сырники.

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