10 лучших заведений для завтрака в Усть-Каменогорске

Для любителей утренних завтраков мы подготовили подборку из 10 заведений в Усть-Каменогорске, где можно насладиться вкусным кофе и начать день с сытного завтрака.
CoffeeTeria, @coffeeteria_uka
Уютная кофейня с внимательным персоналом и приятной атмосферой предлагает разнообразные варианты завтраков, включая:
— фирменный завтрак от шефа
— норвежский завтрак
— омлет с курицей, грибами и салатным миксом и другие блюда.
Satpayev, @satpayev_coffee
Для ценителей вкусного и насыщенного кофе — отличный выбор, чтобы начать свой день. Здесь также подают разнообразные завтраки-сеты:
— здоровый
— английский
— французский.
Moti Coffee, @moti_coffee_uka
Вкусные десерты, обеды и завтраки — все это вы найдете в кофейне Moti Coffee. В качестве сытного завтрака можно попробовать:
— скрембл грин
— французский, американский, турецкий или японский завтрак
— сладкие варианты завтраков.
Selfie, @selfie_coffee_uka
В этой кофейне завтраки подают в течение всего дня. Гостям предлагают:
— классический завтрак
— шакшуку
— каши на выбор: рисовую, овсяную или гречневую.
«Чехов», @chekhov.ukg
Концептуальное место со стильным интерьером и вежливым персоналом. В этой кофейне завтраки подают весь день. В меню:
— яичница, омлет, яйцо пашот
— различные каши
— драники и сырники.
«Папа Джованни», @papagiovanni_yka
Кафе с уютной летней террасой и вкусным меню. На завтрак здесь предлагают разнообразные варианты:
— каши
— английский и французский завтраки
— омлет с ветчиной.
Coffee Owl, @coffeeowl_uka
Кофейня с уютной атмосферой, где подают не только вкусный кофе, но и сытные завтраки. До 12:00 доступен комбо-завтрак, в который входят:
— каша с ягодами
— свежевыжатый сок
— круассан
— латте или капучино.
Friends Coffee, @friendscoffee.ukg
Для тех, кто ценит качественное обслуживание и отличный вкус блюд, эта кофейня станет идеальным местом для утренней трапезы. В меню представлены такие варианты завтраков, как:
— разнообразные фриттаты
— фирменный завтрак от заведения
— сладкие завтраки.
Marme Latte, @marmelatte_ukg
В этой кофейне готовят вкусный и ароматный кофе, а также подают сытные завтраки. Среди вариантов:
— английский завтрак
— здоровый завтрак с форелью или индейкой
— разнообразные круассаны.
Lakomka, @_lakomka__uka_
В этом заведении готовят по-настоящему вкусные блюда, десерты и завтраки. На утро здесь предлагают:
— деревенский завтрак
— различные каши
— сырники.